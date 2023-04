“El fantasma de la ópera” se despide de Broadway y 6 protagonistas revelan su experiencia

El icónico personaje de Broadway Christine Daaé ha sido interpretado por 40 mujeres a lo largo de 35 años. Sarah Brightman dio forma al papel cuando El fantasma de la ópera se estrenó en Londres en 1986; Sierra Boggess la interpretó en más ciudades que ninguna otra mujer, incluyendo funciones en Las Vegas y Londres; Sandra Joseph se transformó en Christine durante más de 1.000 representaciones a lo largo de 10 años; Ali Ewoldt, actriz filipinoamericana, fue la primera persona de color en interpretarla; Julia Udine fue una de las más jóvenes, con 19 años y Emilie Kouatchou se convirtió en la primera Christine negra de la historia de “Phantom” en 2021.

Durante 35 años, el hombre de la máscara blanca ha sido sinónimo de Broadway. Pero a medida que El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber se acerca a su telón final en Nueva York, poniendo fin a una carrera récord, hay otro personaje que merece un bis. “Esto no es El fantasma de la ópera. Esto es ‘Christine de la Ópera’. Este es su espectáculo”, dice Emilie Kouatchou, una de las últimas mujeres en interpretar a la codiciada protagonista femenina.

El papel de Christine Daaé es un sueño cumplido para una soprano en ciernes que aspira a adornar el escenario del Majestic Theatre de la calle 44 Oeste. Es un papel complejo, complicado y exigente. Está en escena unas dos horas de las casi dos horas y media que dura el espectáculo, y la mayor parte de sus líneas son cantadas. Christine es una joven bailarina y corista que perdió a su padre muy joven. Comienza a recibir clases del misterioso Fantasma, que cree que es su “Ángel de la Música”, alguien de quien su padre le advirtió años antes.

Incluyendo suplentes y excluyendo suplentes, 40 mujeres han interpretado a Christine a lo largo de los años. Algunas de ellas han hecho varias audiciones. Algunas comenzaron su carrera en compañías itinerantes o como suplentes. A otras las contrataron cuando eran adolescentes o tenían poco más de 20 años. Para algunas, era su primer papel en Broadway.

Como ocurre con cualquier espectáculo que abarca más de tres décadas, la producción, el reparto y el mensaje han adquirido mayor relevancia a medida que nuestro mundo -y nuestra sociedad- han evolucionado. El Fantasma de la Ópera trata en gran medida de la aceptación y de aprender a revelarnos, sin una máscara física o simbólica. El musical está basado en la novela de 1910 de Gaston Lerou. “Realmente enseña amor y empatía”, dice Julia Udine, que actualmente es suplente de Christine y actúa tres veces por semana.

Hemos hablado con seis mujeres que han interpretado el papel en Broadway. Reflexionaron sobre su conexión con el personaje, cómo el papel allanó el camino de sus carreras dentro y fuera del escenario, y el legado del “fantasma” en Nueva York y en la comunidad teatral.

Sarah Brightman fue la primera Christine, en Londres y Nueva York (The Washington Post / Bekky Calver)

Sarah Brightman

Sarah Brightman fue el modelo a seguir para Christine Daaé. Andrew Lloyd Webber, su marido cuando se estrenó el espectáculo en Londres en 1986, escribió el papel pensando en ella y en su talento como soprano. “Mi voz estaba muy presente en sus oídos”, dice Brightman. “Ser la musa de un compositor que está creando cosas nuevas, maravillosas y de gran éxito, creo que fue algo hermoso”.

La crítica fue en general enérgica con el estreno del espectáculo en Broadway en 1988, con Brightman de nuevo como protagonista, tras su exitoso paso por Londres. Frank Rich, del New York Times, lo describió como “una victoria del dinamismo escénico sobre la cursilería musical”. La crítica del Washington Post calificó la música de “casi hipnotizante, que se clava insistentemente en el cerebro durante horas”.

En su año de estreno, la asistencia a Nueva York superó las 663.000 personas, con una recaudación de 28.553.279 dólares. El crecimiento y el éxito del espectáculo no pasan desapercibidos para Brightman, que lo describe como “una maravillosa joya dentro de Broadway”. “Por muy monumental que sea el papel para todo el mundo, yo era una persona joven que hacía todo lo que podía con todo el talento que tenía para poner en pie este hermoso papel”, comentó y agregó: “Me siento muy humilde por ello”.

Sierra Boggess se unió a la producción de Broadway en 2013 (The Washington Post / Ssam Kim)

Sierra Boggess

Al igual que otros éxitos musicales, El fantasma de la ópera ha dado lugar a seis producciones en Estados Unidos y decenas de giras internacionales. Sierra Boggess, que se incorporó a la producción de Broadway en 2013, es quien más experiencia ha tenido hasta ahora en giras en el papel de Christine. De Las Vegas a Londres y a Nueva York, ha sido un sueño cumplido. “Es un papel que no dejaba de revisitar porque es muy rico”, dijo Boggess. “Cada vez que volvía a él, encontraba más y más y más”.

En el fondo, el musical es un triángulo amoroso. Christine se siente atraída por Erik (alias el Fantasma), un compositor que se esconde de la sociedad en una guarida bajo la Ópera de París. Nacido con una deformidad facial (de ahí la máscara), aún no ha experimentado la bondad ni el amor. Es un hombre de gran talento y tiene rasgos que a menudo rozan lo sobrenatural. Se convierte en el mentor de Christine. Pero Christine también se siente atraída por Raoul, un amigo de la infancia y compañero más adecuado. (Acabaremos aquí con los spoilers).

Boggess dijo que se dio cuenta de lo “psicológicamente interesante” que es la “historia de amor exacerbada”. “Como humanos, tenemos una parte de nosotros que dice que podemos ayudar a alguien amándolo”, explica. “Estoy segura de que a los terapeutas les encantaría”. Cuanto más se adentraba Boggess en la psicología de la historia, más cambiaba su forma de interpretar el papel. “Christine es una mujer increíble y la gente debería saberlo”, afirma.

Sandra Joseph interpretaría el papel durante 10 años y más de 1.000 funciones (The Washington Post / Ssam Kim)

Sandra Joseph

De niña, a Sandra Joseph le gustaba actuar, pero tenía miedo al escenario. “Cuando no tienes el valor de ir a por algo que realmente te gusta, vives con el remordimiento y la sensación de lo que podría haber sido”, afirma y comenta: “Así que me prometí a mí misma desde muy joven que superaría este intenso miedo escénico y seguiría intentando hacer esto que amo”.

Avance rápido hasta 1994. Joseph tenía 26 años y llevaba cuatro años y medio en su plan quinquenal de “triunfar” en Nueva York cuando se presentó por primera vez a una audición para Christine. Como muchos otros, no lo consiguió a la primera. Con el tiempo, comenzaría su andadura en la gira nacional como suplente de Christine antes de que, tras dos audiciones más, consiguiera el papel en Nueva York.

Joseph interpretaría el papel durante 10 años y más de 1.000 funciones. “Lo que tengo claro por haberme subido tantas veces a ese escenario es la conexión emocional que la historia crea con el público”, remarca.

En la actualidad, Joseph difunde el mensaje de cómo vivir una vida sin máscaras en un espectáculo unipersonal. El público suele quedar encantado cuando ella salpica sus charlas con algunos de los mejores momentos musicales de Christine. Joseph también escribió un libro sobre el mismo tema.

“Yo era una ‘Christine de carrera’. Era mi papel perfecto, y no había ningún sitio a partir de ahí que hubiera sido mejor para mí como actriz. Lo sabía”, afirma. “No podía imaginar que el regalo que me dio ‘El Fantasma’ me abriría todas estas lecciones”. Joseph se enamoró de El Fantasma de la Ópera en más de un sentido. En 2002 se casó con su coprotagonista, Ron Bohmer, que interpretó al Fantasma en la gira nacional en el Kennedy Center.

Ali Ewoldt se enamoró del papel de Christine después de ver la obra cuando tenía 10 años (The Washington Post/ Ssam Kim)

Ali Ewoldt

Ali Ewoldt vio por primera vez El Fantasma de la Ópera cuando tenía 10 años. Ella y su padre se sentaron en un palco a la derecha del escenario, y fue allí, dice, donde se enamoró del “primer papel de soprano al que aspirarían todas las jóvenes sopranos”. De adulta, Ewoldt pasaría una década haciendo audiciones para el papel en diferentes iteraciones de la gira y la producción.

“Siempre he sido soprano, a pesar de mis esfuerzos de niña. Son muy pocos los papeles de soprano protagonista que existen, y por eso sabía que Christine era una gran aspiración y un papel soñado para mí”, afirma ella.

En 2016, Ewoldt finalmente cantó “Think of Me” en el escenario del Majestic Theatre, audicionando frente al famoso director Harold “Hal” Prince. “Dejé un poco de lado la idea de necesitar reservar el trabajo, pero realmente traté de asimilar ese momento”, dijo Ewoldt.

Consiguió el papel. “Así es el universo”, afirma. “Entiende, de alguna manera, esta necesidad cuando decidimos que sólo lo hacemos por amor en lugar de intentar desesperadamente conseguir un trabajo es como conseguimos las cosas que queremos”.

Ewoldt, que es filipino-estadounidense, fue la primera persona de color en ser elegida para el papel. “El regalo para mí fue recibir los comentarios de gente que no se había dado cuenta de que era un papel que estaba abierto a ellos”, confirmó y finaliza: “El mundo cambia, y sólo porque no hayas visto a alguien que se parezca a ti o que se sienta como tú o que tenga tus habilidades interpretar un papel, lo que podemos hacer es presentarnos y ser las mejores versiones de nosotros mismos”.

Julia Udine es parte del último elenco de la obra (The Washington Post/Ssam Kim)

Julia Udine

Julia Udine hizo la audición de Christine para la nueva gira norteamericana reestrenada en 2013. Tenía 19 años y se estrenaría -y permanecería- con la producción en gira antes de dirigirse a Broadway para ocupar el papel protagonista a los 21 años. Fue la segunda mujer más joven en interpretar el papel en Nueva York. “Christine ha sido parte integrante de mi vida adulta. Mientras ella se convertía en una mujer en la serie, yo también me convertía en una mujer en mi vida”, dice Udine, que ahora tiene 29 años.

Udine, como Christine, es bailarina, y junto con sus dotes de soprano, el papel, dijo, era “todas mis ‘cosas’ envueltas en una”. “Pasa por muchos altibajos y, como actriz, es muy catártico interpretar un papel así”, dijo Udine. “Realmente te desafía de muchas maneras, y creo que cualquier mujer que haya interpretado el papel de Christine siente ese desafío cada noche”.

Udine dijo que es “surrealista” reflexionar sobre formar parte del reparto final del espectáculo como suplente de Christine. Sus últimos días en el escenario de “Phantom” son de los últimos de la producción. “Ha sido el latido de la ciudad de Nueva York durante mucho tiempo”, dijo. “‘Phantom’ es Broadway”.

Emilie Kouatchou cree que Christine es "un papel bestial" (The Washington Post/Ssam Kim)

Emilie Kouatchou

“Creo que puedo ser la primera Christine negra”. Estas son las palabras que Emilie Kouatchou pronunció ante un director de casting visitante en sus años universitarios en la Universidad de Michigan. “Tenía mucha confianza en mi capacidad para asumir este papel”, dijo. Esa confianza le sirvió a Kouatchou y, tras varios intentos, debutó en Broadway como suplente de Christine en octubre de 2021. Unos meses más tarde, asumiría el papel a tiempo completo.

“Estoy consiguiendo ser poderosa, y suave, y sexy, y femenina y masculina”, dijo Kouatchou. “Creo que es importante que la gente vea que alguien que se parece a mí puede ser todas esas cosas, porque las mujeres negras no tenemos esa oportunidad muy a menudo. Se nos encasilla en un determinado tipo de papel”.

La actriz afirma que el papel le ha ayudado a crecer como persona y como intérprete. Calificando a Christine de “papel bestial”, Kouatchou recuerda haber pensado durante uno de los primeros ensayos: “Espera, ¿ella canta todo esto?”. Ahora, estará en el escenario, interpretando a Christine, cuando baje el telón de la última función. “Es un sueño estar en Broadway para representar y brillar y sentir que estoy cumpliendo un sueño de la infancia”, dijo.

