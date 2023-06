Caetano Veloso y Jaime Roos en Buenos Aires, un acontecimiento cultural del fin de semana

Caetano Veloso, el viernes en el Movistar Arena. Jaime Roos, el sábado en el Luna Park.

La coincidencia es casual y más bien tiene que ver con la agenda de los respectivos músico, pero no deja de hacerse notar: en 24 horas, Caetano Veloso y Jaime Roos, dos de los músicos sudamericanos más relevantes del último medio siglo, tocan en Buenos Aires. La extensa y emblemática avenida Corrientes une los caminos de ambos, de Villa Crespo al centro en un tramo de 7 km que según Google Maps demanda unos 22 minutos en transporte subterráneo.

El bahiano, a sus 80 años y en la que tal vez sea su última gira fuera de Brasil, se presenta este viernes en el Movistar Arena (Corrientes y Humboldt). Viene con un nuevo disco para mostrar, Meu Coco, y su imperecedera aura de moderno-por-siempre-joven, con un show que vincula tradición y vanguardia sonora y poética del Brasil tropicalista que él -en persona, junto a destacados congéneres- formateó en los 60. Cuando dieron vuelta la página de la bossa nova para alumbrar una nueva forma de ver el mundo y contarlo. Beatles y la psicodelia mediante.

El montevideano vuelve a cantar para el público porteño luego de 8 años, este sábado en el Luna Park (Corrientes y Bouchard), con su espectáculo Medio Siglo que recopila y enaltece su extraordinaria cosecha de canciones publicadas desde principios de los años 70. Todas esas certeras crónicas de estados de ánimo, episodios, lugares y personajes cotidianos de la cultura popular uruguaya. Poesía urbana sin igual, a bordo de una ajustada combinación de candombe, murga y rock. Beatles y Eduardo Mateo mediante.

La coincidencia de Veloso y Ross, que se presentarán en un lapso de 24 horas en una ciudad que los acompañó desde sus primeros pasos y cuyo público -en muchos casos, más o menos el mismo público- es devoto fiel y fervoroso de sus obras, no deja de tener un peso específico simbólico. Las coordenadas de la música popular del siglo XXI son otras, está claro, pero su volumen artístico excede cualquier moda y temperatura ambiente del momento.

Caetano Veloso presenta su nuevo disco "Meu Coco". Luego de este viernes en Buenos Aires, cantará el domingo 11 en el Teatro El Círculo de Rosario.

Caetano Veloso en Buenos Aires, viernes

El brasileño, fue dicho, tiene 80 años y una estatura de gigante en la música del continente. En constante actividad, ha publicado en las últimas décadas varios discos que nunca dejaron de reafirmar una constante búsqueda de nuevos territorios estéticos y poéticos. En este contexto, Meu Coco es un hallazgo: tiene canciones que navegan diversos géneros -fado, bolero, milonga y sigue la lista-, el tratamiento sonoro se asienta en una intensa base percusiva (una de las columnas vertebrales de la música de toda la vida de Caetano Veloso) y las letras son instantáneas de momentos y personajes que habitan su imaginario cultural, con las mujeres en primer plano en la canción que nombra al disco (Nara Leão, Elis Regina, Maria Bethania y unas cuantas más). Voraz lector y diletante, en ese disco además caben otros nombres, parte de su cosmovisión. Entonces Arnold Schoenberg y John Cage se vinculan con Pixinguinha y Jorge Ben, tanto como Gertrude Stein y Vinicius de Moraes. Y también hay lugar para Billie Eilish, por cierto.

Caetano Veloso: "Anjos tronchos" (incluida en el disco "Meu Coco", 2022)

En dos sabrosas entrevistas publicadas esta semana por los diarios uruguayos El País y El Observador, antes de su show del miércoles 14 en Montevideo, Veloso expresó algunos de sus pensamientos alrededor de este tiempo, y en particular de su tiempo como músico, la cercanía del final (”esta gira puede la última que hago volando por el mundo”, dijo), su país y el futuro de la rica música de Brasil. “Mi cabeza y el mundo están llenos de inquietudes, colores inesperados, miedos y alegrías”, le dijo a El Observador. “Cantar me da placer”, agregó en la misma entrevista. Y consultado sobre la “frecuencia” en que aparecen nuevas canciones, respondió que ha decidido “que la frecuencia ser menor. Creo que he hecho un número demasiado grande de canciones. Si me viene una que hace me parezca que valga la pena tomar la guitarra y componerla, lo hago. Pero no me obligo a hacerlo como cuando tenía, 21, 32, 43 años”.

“No imaginaba que sería un músico profesional”, confesó a El País. “Aún hoy no me siento con talento específicamente musical para hacerlo. Pero la música me tomó de la mano. No me sorprendió que me volviera reconocido públicamente. No me parece que haya cambiado nada esencial en mí por la fama. Fui anónimo hasta los 24 años. No sentí mucha diferencia cuando pasé a ser célebre. Y no lamenté volver a ser anónimo en los dos años y medio que pasé en Londres. Sentía saudades de Brasil, pero ser un desconocido en las calles era normal”, redactó (respondió preguntas por mail) a propósito de la pregunta sobre su camino recorrido como artista, a propósito del número redondo de años (80), que cumplió en agosto de 2022. Notable.

Jaime Roos - "Durazno y Convención"

Jaime Roos en Buenos Aires, sábado

El camino de Jaime Roos para llegar a concretar el espectáculo Medio Siglo no ha resultado fácil y comenzó varios años, según contó el mismo músico uruguayo a Infobae Cultura en una entrevista que anticipó su presentación de este sábado en el Luna Park. “Todo fue un efecto dominó. En 2014 estaba quemado del escenario (empleo esa palabra, “quemado”, no se me ocurre otra mejor) (...) Yo ya tenía 60 años de edad. Hubo una serie de cambios en mi vida. El más importante, bueno... No quiero entrar en lo personal. Pero hubo una serie de cambios importantes en mi vida y tomé conciencia que mi obra estaba toda desparramada”, dijo en referencia al proyecto retrospectivo Obra Completa que constó de la reedición -remasterizados, con nuevos artes de tapa y notas adicionales- de 13 discos (10 de estudio más otros en vivo y de rarezas) que abarcan el período 1977-1994.

Además de este sábado en Buenos Aires, Jaime Roos se presentará en Santa Fe (ATE Casa España, 27 de junio), Rosario (Teatro El Círculo, 29 de junio) y Córdoba (Plaza de la Música, 1 de julio)

En la misma entrevista, Roos -que en noviembre cumplirá 70 años- adelantó cómo será el show que brindará al frente de una numerosa banda: “una filarmónica popular de 22 integrantes”, según definió. “No hay canciones nuevas”, también avisó. Ergo, tocará todas las canciones que el público porteño (y los uruguayos aporteñados, que son unos cuantos) querrán escuchar: “Durazno y Convención”, “Cometa de la farola”, “Brindis por Pierrot”, “Los futuros murguistas”, “Los Olímpicos” y la lista sigue.

Sobre el viaje retrospectivo que significó emprender la tarea de revivir su obra clave, el autor que mejor describió al “hombre de la calle”, dijo haber sido sorprendido por “cuánta energía, cuánto dolor y cuánta euforia había impregnada en esa obra. Cuando te digo dolor es que siempre hacer un viaje al pasado, es doloroso. No se lo recomiendo a nadie. Mi madre un día me dijo “nunca mires para atrás”. Me llevó mucho tiempo comprender lo que decía. Me di cuenta que siempre fui un escudo humano de mi propia obra. Tuve que ponerle el pecho a las balas para que quedara a salvo de todas las inclemencias de la vida y para que pudiera llegar a destino”, razonó.

