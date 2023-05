Una obra sobre el amor, la metamorfosis de los vínculos y los sueños que nunca se dejan de soñar

“Ensayo sobre nosotros” se estrena en El Cultural San Martín

Quería escribir sobre los estragos del tiempo en una pareja, descifrar cómo se pasa de soñarlo todo de a dos a casi no reconocerse. Pandemia mediante, el encierro potenció esa sensación de agobio, nostalgia por lo que se tenía y desesperación por volver a la vida. Acaso algo de eso se haya plasmado en mi obra, escrita en el taller de dramaturgia que Javier Daulte pasó a dictar por zoom durante el aislamiento y refugió como un bálsamo creativo a todos los que formamos parte. Muchas de las obras escritas en aquel entonces deslizaban algo de ese tiempo como detenido, quizá por eso mi dispositivo fue el ir y venir del pasado al presente de los personajes.

Entre mis hermosos compañeros estaba Nacho De Santis. Me escuchó decir que quería llevar mi obra al escenario pero no me animaba a dirigirla. Vengo del periodismo, de sentirme pez en el agua con la escritura pero no imaginaba cómo encarar un proyecto teatral. Nacho me escribió por watsapp: “Yo te la dirijo”, y a partir de ahí empezó una aventura que sube hoy al escenario del Cultural San Martín bajo el título de Ensayo sobre nosotros.

"Ensayo sobre nosotros" habla sobre el amor y la metamorfosis de los vínculos

Si de cumplir sueños se trata, la obra tiene mucho de mi mejor amiga Romina Hochbaum, quien desde sus 40 años no dejó de perseguir su deseo de convertirse en madre. Sin tener pareja y aferrada a tratamientos fallidos de inseminación con donantes anónimos, la contactó por Facebook un amigo suyo de la infancia, Gabi Rubinson, a quien también le quedaba algo por cumplir: ser padre. Le propuso convertirse en su donante para vivir de cerca la crianza de Noa, la hija de ambos que llegó meses más tarde, aunque no fueran pareja. De hecho Gabi es gay. De los arduos tratamientos para convertirse en madre y padre pero sobre todo de las nuevas formas de familia, también habla esta obra.

Con el apoyo de Alejandro Casavalle, director de la DGeart, y Diego Berardo, llegamos al Cultural San Martín. Nacho De Santis, gran armador de magias, convocó a dos bellos actores como Valeria Giorcelli y Pablo Chao, a su mano derecha e incansable trabajadora, Lucía Becerra, y un equipo artístico inmenso que tiene a Gonzalo Córdoba en escenografía, quien añadió la pantalla que reproduce la película guionada por la protagonista. Ricardo Sica en luces y Marisol Casteñeda junto a Chu Riperto en vestuario. Se sumó Maca Spinelli en producción, Fede Bezenzette en la dirección del audiovisual y el equipo de escenografía del Cultural San Martín, con Coco Biancuzzo a la cabeza, quienes construyeron el marco ideal con las indicaciones de Gonzalo.

Nacho De Santis dirige a los actores Valeria Giorcelli y Pablo Chao

Ensayo sobre nosotros habla sobre el amor y la metamorfosis de los vínculos, sin necesariamente llegar a la separación. Habla de muchos modos posibles de relación de pareja. Habla de los proyectos profesionales de cada uno cuando no siempre se crece a la par. Habla de elegirse y no poder acompañarse, o de acompañarse y no poder elegirse más. De intentarlo todo y que no alcance. De no ser lo que se soñaba y aceptar. De no dejar de soñar nunca.

* Ensayo sobre nosotros: sábados a las 20.30 y domingos a las 19.30, en El Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Dramaturgia: Carolina Liponetzky. Dirección: Nacho De Santis. Elenco: Valeria Giorcelli y Pablo Chao.

