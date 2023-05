Por qué “Fortuna” ya era un éxito, incluso antes de ganar el Pulitzer

"Fortuna", de Hernán Díaz , la novela ganadora del Pulitzer de Ficción

“Una novela fascinante ambientada en la América de antaño que explora la riqueza y la ambición familiar a través de narraciones enlazadas en diferentes estilos literarios, un complejo examen del amor y el poder en un país donde el capitalismo es el rey”. Así definió el jurado del Pulitzer a Fortuna, la flamante ganadora en la categoría ficción. Su autor, Hernán Díaz, volvió a estar en boca de todos. ¿Por qué “volvió”? Porque su libro ya había fascinado, incluso antes de esta consagración.

Nacido en Buenos Aires en 1973, de muy chico le tocó emigrar. Su familia se exilió por razones políticas y creció en Suecia. Luego regresó por un tiempo a la Argentina, vivió luego en Londres, Inglaterra, hasta que se afincó en Nueva York, Estados Unidos, donde pasó la mayor parte de su vida. Es doctor en filosofía por la Universidad de Nueva York y trabaja en la Universidad de Columbia. Su primera novela, A lo lejos (2017), fue finalista de este mismo premio, el Pulitzer.

Pero la suerte de Fortuna —publicada originalmente en inglés como Trust— ya estaba marcada desde antes: fue elegida por medios como The New York Times y The New Yorker como uno de los libros del 2022, y el ex presidente Barack Obama la consideró una de sus mejores lecturas del año pasado. Además, y acá también radica el futuro que tiene esta historia, es que pronto se convertirá en una miniserie protagonizada por Kate Winslet que estará disponible en HBO.

Fortuna transcurre en los años veinte. Los protagonistas, un magnate financiero y la hija de unos excéntricos aristócratas, ven la debacle de su riqueza. Es una historia del dinero, de las pasiones y las traiciones que genera, y ¿por qué no? de las relaciones humanas. Jorge Carrión señaló “su representación de cómo dentro de la gran ficción del capital hay otra ficción, la psicológica, la de cómo se justifican los ricos para blanquear el crecimiento por lo general turbio de su patrimonio”.

Hinde Pomeraniec describió Fortuna como una novela “dividida en cuatro libros que emulan diversos géneros -novela decimonónica al estilo Henry James o Edith Wharton, biografía inconclusa, mémoire y diario íntimo- (...) que fascina por su desbordante imaginación, por la atractiva documentación histórica y económica que es posible leer en sus páginas y por la construcción de un artefacto literario singular e inolvidable”.

La novela del escritor argentino Hernán Díaz estuvo entre las mejores de 2022 según el New York Times, fue recomendada por Barack Obama y pronto será protagonizada por Kate Winslet en una serie (Foto: Alejandro Guyot)

Hillary Kelly de Los Angeles Times: la definió como “absolutamente brillante”. Michael Gorra de The New York Times dijo: “Intrincada, ingeniosa y con sólidas sorpresas… Una novela estimulante e inteligente”. Y Ron Charles de The Washington Post: “Brillante y gratificante… Un elegante e irresistible rompecabezas”. Flavia Pittella dijo que es una “de las mejores cosas que he leído en los últimos tiempos”. Y la lista de elogios sigue y sigue.

Todas esas lecturas ocurrieron antes de este gran reconocimiento internacional. A partir de ahora, con Fortuna tendrá una segunda ola de lecturas, porque el Pulitzer coloca a Díaz en la cima de la literatura contemporánea. Pero además de novedad, se trata de un libro que reivindica también la tradición. Lo dijo la escritora estadounidense Rachel Kushner, que definió la novela como “muy clásica y muy original”, y dijo: “Balzac estaría orgulloso, pero Borges también”.

