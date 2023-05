Huelga de guionistas, de Nueva York a Los Ángeles: escenas de piquetes en Estados Unidos

Los miembros del Writers Guild of America formaron piquetes por segundo día frente a Paramount Pictures en Los Ángeles el miércoles (The Washington Post por Allison Zaucha)

Calise Hawkins, guionista de televisión y cómica, lloraba el miércoles por la tarde cuando llegaba a Manhattan desde Jersey City. Estaba harta, desesperada: Aunque Hawkins, de 43 años, ha trabajado para HBO, MTV, Hulu, Freeform y Comedy Central en programas que siguen activos, está arruinada. “Estoy desocupada, y muchas de las series para las que he escrito siguen en la tele”, relató Hawkins y agregó: “La gente sigue entreteniéndose con el trabajo que hice y, sin embargo, estoy luchando por conseguir el siguiente trabajo”.

Pero cuando llegó a la esquina de la calle 19 con Broadway, para unirse al piquete que se estaba formando frente a las oficinas de Netflix, su estado de ánimo cambió. “Una vez que vi a mis amigos, y [empecé a sentir] que tal vez podamos hacer que algo suceda, me entusiasmé. Entre todos nos levantamos el ánimo”, comenta emocionada.

Tras la ruptura de las negociaciones entre el Sindicato de Guionistas de América (WGA) y la Asociación de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), el WGA y sus 11.000 guionistas iniciaron formalmente una huelga justo después de la medianoche del martes de la semana pasada. La AMPTP sostiene que ofreció “generosos aumentos de remuneración a los guionistas”, pero, como dice el WGA en un comunicado de prensa, “los estudios han aprovechado la transición al streaming para pagar mal a los guionistas de todos los niveles”.

La huelga entró en vigor el martes, tras semanas de creciente amargura. Pero el miércoles, la manifestación física en forma de líneas de piquete frente a las sedes de los principales estudios en Nueva York y Los Ángeles -las dos ciudades donde la WGA tiene su sede- fue sorprendentemente alegre.

Miembros de WGA, frente a la oficina de Netflix en Nueva York (Foto: The Washington Post por Jackie Molloy)

Fuera de Netflix el miércoles, donde Hawkins marchó junto a unos 1.000 guionistas y simpatizantes de otros sindicatos, la multitud estaba animada. La mayoría llevaban pancartas entregadas por los responsables del WGA, con lemas que iban desde la seriedad (“Apoyá a los guionistas para salvar las salas de cine”) a la sorna (“En directo desde Nueva York, el Sindicato de Guionistas en huelga”, “No nos pagués una miseria por escribir Billions”).

La rata Scabby, el famoso roedor hinchable que se materializa en el escenario de muchas manifestaciones sindicales, estaba cerca de la entrada de la sede de Netflix en Broadway 888, al igual que una mesa plegable con cajas de papel rosa bebé. Los participantes en el piquete coreaban tanto eslóganes clásicos de los derechos laborales (“¿Quién tiene el poder? / Nosotros tenemos el poder”) como ingeniosos estribillos (“Sin salarios, no hay páginas”, “Eh, eh, jo, jo / Paganos o perderán sus programas”).

Al igual que Hawkins, Iturri Sosa, capitán de la WGA y guionista de series policíacas y dramáticas como Narcos: México y The Deuce, se muestra entusiasmado con la participación. “Nos decepcionó mucho que los estudios se negaran a negociar de buena fe. Pero no nos sorprendió”, añadió. Y agrega que en la escritura televisiva, “trabajamos en equipo. Así que tenemos que apoyarnos mutuamente”.

Michael Winship, presidente de la WGA Este, estuvo involucrado con el Gremio de Guionistas en 2007, la última vez que se organizó una huelga. Duró 100 días y tuvo amplias repercusiones en toda la industria televisiva y cinematográfica. Esta huelga, dice, ha contado con un apoyo exterior aún mayor que la anterior. Según Winship, SAG-AFTRA y la Federación Americana de Músicos, entre otros, participaron entonces y siguen haciéndolo ahora. Pero esta vez, dijo, otros sindicatos, como la Federación Americana de Profesores y la AFL-CIO, también han prometido su apoyo. “Es realmente alentador”, afirma Winship.

Las palabras de Sosa y Winship se vieron repetidamente ahogadas por los bocinazos de solidaridad de los autos que circulaban por la calle 19 en dirección a Broadway. Mientras el piquete comenzaba a serpentear alrededor de toda la manzana, un puñado de hombres con zapatos de vestir y chalecos acolchados permanecían en las escaleras de la vecina sede de Warner Bros. Discovery, observando en silencio, y un hombre que pasaba por la esquina de la 18 con Park Avenue murmuró: “Ah, los zurdos están enfadados”.

"Somos los cimientos de Hollywood y los cimientos de la cultura", dijo Jacob Tobia, autor y guionista de televisión (Foto: The Washington Post por Allison Zaucha)

En el Flatiron District de Manhattan, por supuesto, el cerebro puede tardar un segundo en desentrañar quién es una persona atractiva famosa y quién es una persona atractiva normal del centro de Manhattan. Pero el miércoles sí que asistieron famosos. El actor Michael Rapaport y la estrella de Saturday Night Live Bowen Yang se pasearon por el piquete, al igual que la actriz Zoe Kazan con su bebé sobre la espalda.

Yang, guionista de comedia durante mucho tiempo antes de unirse al reparto de SNL, dijo que la huelga abordaba temas que le resultaban personales. “Soy un orgulloso miembro de WGA East”, comentó. “Parece que hay escritores de todo tipo de carriles aquí, y la solidaridad sindical es realmente, realmente alentadora”.

La cocreadora de Broad City Ilana Glazer, el actor de Rent Anthony Rapp y el colega de Yang en SNL Andrew Dismukes también estuvieron presentes, al igual que Cynthia Nixon, la actriz de Sex and the City que se presentó como candidata a gobernadora de Nueva York en 2018 con una plataforma que defendía la justicia económica.

En la costa opuesta de Estados Unidos, el coro era el mismo. En el exterior de Paramount Pictures -quizá el vestigio más visible del “viejo Hollywood”-, cientos de guionistas en huelga coreaban y agitaban pancartas, exigiendo mejores compensaciones.

El tiempo era perfecto en Los Ángeles, y el ambiente, jovial. “Better Have My Money”, de Rihanna, sonaba a todo volumen en un equipo de música portátil, y un camión de una empresa llamada Like A Boss Coffee servía café con leche gratis, a pesar de su nombre. Y la multitud prorrumpió en vítores cuando los autos pasaban por Melrose Avenue, lanzando un flujo casi constante de bocinazos de apoyo.

Ilana Glazer estuvo entre las muchas estrellas que protestaron frente a Netflix en Nueva York (Foto: The Washington Post por Jackie Molloy)

Un conductor de ciclomotor descontento, parado en un semáforo en rojo, interrumpió la solidaridad: “Todos van a ser sustituidos por ChatGPT”, gritó antes de arrancar a toda velocidad. Los redactores no se inmutaron. De hecho, de eso se trataba. El rápido cambio tecnológico -servicios de streaming y ahora, quizá, inteligencia artificial- ha hecho más difícil ganarse la vida escribiendo para la televisión o el cine.

Pero los guionistas, coincidieron todos los presentes, son los arquitectos invisibles de los mundos de ensueño de Hollywood, y no pueden ser sustituidos. “Somos la base de Hollywood y de la cultura”, afirma Jacob Tobia, escritor y guionista de televisión. “Por algo la historia recuerda a los guionistas. ¿Puedes nombrar a alguien que estuviera en el gobierno en la antigua Grecia? No, pero conoces a Homero”.

Tobia, que se identifica como no binario, enmarcó la huelga como una batalla entre un sindicato diverso y “viejos blancos heterosexuales cis que ganan 300 millones de dólares al año”. Tobia dijo que han visto a creadores trans marginados y sus programas desechados por una industria a la que le gusta presumir de sus credenciales liberales y tolerantes.

“Merecemos vernos representados, y eso no ocurrirá a menos que los guionistas reciban una remuneración justa”, afirmaron. La suculenta remuneración de los ejecutivos de los estudios -publicada en un folleto que circula por Internet- salió a relucir con frecuencia.

Miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos se manifiestan fuera de las oficinas de Netflix (Foto: AP/Stefan Jeremiah)

Cuando Corey Dashaun se afilió al WGA, pensó que lo había conseguido. Después de años de buscarse la vida y, en un momento dado, de volver a casa de sus padres cuando ya no podía pagar el alquiler, esperaba estar en el camino hacia la estabilidad de la clase media. “Pero da la sensación de que los postes de la portería se mueven”, dice Dashaun, guionista de la serie “Uno de los dos miente. Parece como si nos estuvieran preparando estratégicamente para hacernos daño. Todo mientras los ejecutivos ganan cientos de millones de dólares”.

A un kilómetro y medio de Paramount, otros cientos de huelguistas se reunieron a lo largo de Sunset Boulevard frente a Netflix, un estudio que muchos dicen que encarna los cambios impulsados por el streaming y que han hecho más difícil la vida de los guionistas.

David Schulner, creador de la exitosa serie New Amsterdam, hacía de policía de tránsito en la línea de piquete, indicando a los manifestantes cuándo debían parar los coches que entraban en el estudio. Schulner explicó que su serie, estrenada en la NBC, se ha emitido en Netflix durante más de 3.000 millones de minutos. Pero como Netflix sólo paga una tarifa plana por adelantado, Schulner no vio aumentar su remuneración a medida que la serie dominaba las listas de la plataforma. “Así que el éxito se parece exactamente al fracaso”, dijo.

En el imaginario cultural, Los Ángeles es una ciudad de estrellas. Pero, en realidad, se parece más a las manifestaciones de esta semana: legiones de trabajadores salpicados por algún famoso ocasional: Jay Leno repartiendo donuts a los huelguistas, o Rob Lowe marchando en la manifestación. “Supone una gran diferencia”, dijo Schulner sobre estos cameos. “La gente no conoce nuestras caras, pero seguro que conoce a la estrella de su programa favorito”.

Miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos se manifestan frente a Fox Studios (Foto: AP/Ashley Landis)

Pamela Adlon, la actriz y guionista que creó y protagonizó Better Things, estuvo en la huelga con su padre, miembro de la WGA, en 1988 y de nuevo en 2007. El miércoles volvió a estar allí, aplaudiendo el estruendoso bocinazo de un camión de cemento que pasaba por allí. “Lo odian”, dijo, señalando la oficina de Netflix. “Es como esa escena de Cazafantasmas cuando tocan las notas del piano”.

La solidaridad -una palabra invocada en repetidas ocasiones- puede ser un sentimiento difícil de alcanzar para los escritores, muchos de los cuales realizan gran parte de su trabajo en solitario, dando golpecitos en cafeterías u oficinas domésticas. Sin embargo, en Nueva York y Los Ángeles, los huelguistas afirmaron sentir una unión sin precedentes.

“Es muy diferente a lo que había antes. Lo que veo es fe y esperanza”, dijo Luvh Rakhe, miembro del comité negociador de la WGA, cuyos créditos incluyen Dave y New Girl. “Aquí hay una positividad, un orgullo que te da el defenderte a ti mismo”.

“Es más fácil hacer esto cuando estás seguro de que estás haciendo lo correcto”, replicó Andrew Goldberg, cocreador de la serie Big Mouth. “Estaremos aquí todo el tiempo que haga falta para conseguir un trato justo”.

