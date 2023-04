Martín Pizzarelli, historia viva del swing, se presenta en Argentina

Martín Pizzarelli

Hay caminos que parecen marcados de antemano. Y el de Martín Pizzarelli bien podría ser uno de ellos. Comenzó desde niño acompañando a su padre, el guitarrista Bucky Pizzarelli, por años parte de la orquesta de Benny Goodman; en giras y shows por todo Estados Unidos. Un destino casi inevitable que siguió alimentando cada vez que figuras como Zoot Sims o Slam Stewart visitaban su casa. O cuando veía fascinado a Frank Sinatra o Dave Brubeck desde un costado del escenario. Figuras históricas, a las que sentía como parte de su propia familia.

Pero fue recién a los 14 años cuando Martin pasó de espectador a protagonista y tomó el bajo eléctrico ante la insistencia de su hermano John, guitarrista también él, quien necesitaba ese color para su nueva banda. Poco después, y con solo 16, tuvo su primer concierto profesional en The New School en Nueva York con el grupo del saxofonista Al Cohn, un exquisito baladista nacido en Brooklyn.

Lo que siguió a partir de allí fue una extensa carrera durante la que Martín Pizzarelli abrazó con pasión la música swing, aquel estilo de enorme popularidad nacido en las primeras décadas del siglo pasado y que le permitiría compartir grabaciones y escenarios con aquellos músicos que admiró desde siempre.

Larry Fuller, piano, Ricardo Baldacci voz y guitarra eléctrica junto a Pizzarelli

Como bajista del John Pizzarelli Trio, Martín actuó junto a Dave Brubeck en el Carnegie Hall, abrió para Frank Sinatra una gira europea y compartió escenario con Monty Alexander, Jeff Hamilton, Ray Kennedy, Larry Fuller y Daniel Jobim, entre tantos.

También realizó apariciones como bajista en The Late Show con David Letterman y en Late Night con Conan O’Brien, actuó en la película The Out of Towners y en las bandas sonoras de “Forget Paris”, “Ready to Wear” y " Two-Family House”.

Un extenso camino que maduró hasta alcanzar una nutrida agenda como líder de sus propios grupos, como el que ahora trae por primera vez a Buenos Aires, para dos noches en el Bebop porteño el 14 y el 15 de abril próximos.

— Teniendo en cuenta la familia en la que ha crecido ¿Se imaginó en algún momento una vida alejada de la música?

— Hubiera sido difícil. Viajé con mi papá desde que era un niño, cuando él tocaba en espectáculos y grabaciones. Allí pude conocer grandes artistas como Frank Sinatra, Dave Brubeck, Chuck Berry, B.B.King, Benny Goodman, tantos excelentes músicos.Por entonces me enamoré del sonido del bajo y de los maestros que pude ver tocándolo, como Milt Hinton o Slam Stewart y eso ha marcado mi vida.

Bucky y Martin Pizzarelli

— ¿De qué manera su padre Bucky Pizzarelli influyó en su formación musical?

—Influyó en mucho. Ni bien regresé del Niza Jazz Festival de Francia, donde con 14 años vi a mi papá tocar con los grandes del jazz, comencé a estudiar y tocar swing. Y esa es la música que me sigue acompañando hasta hoy.

— ¿Cuál es su abordaje de estos temas clásicos?

— Con este trio estamos haciendo standards de jazz utilizando algunos arreglos que eran de mi padre. Principalmente son canciones que a él le encantaba tocar, no solo propias sino también con arreglos de otros compositores y artistas con los que había tenido oportunidad de tocar, como Sinatra, Goodman o Zoot Sims.

— ¿Qué nos podría decir de Larry Fuller, el pianista que lo acompaña en esta primera visita a la Argentina?

— Larry Fuller fue el último pianista del trío del legendario bajista Ray Brown y también parte del trío de Jeff Hamilton. Es un gran músico que aporta un estilo swing que no muchos pueden tocar. Él supo absorber el tempo y el estilo de Ray y construir el suyo propio.

— Y en guitarra y voz tiene un músico brasileño, Ricardo Baldacci…

— A Ricardo yo lo llamo “el guardián del fuego”. Es un baluarte en la guitarra swing y un muy buen cantante. Estudió la guitarra de siete cuerdas con mi padre y es un artista virtuoso. Es muy importante tenerlo en mi banda, porque hoy en día no es frecuente encontrar gente que siga cultivando este estilo con tanta gracia.

— ¿Entonces qué puede esperar el público argentino de la presentación del Martín Pizzarelli Trio?

— Sin duda daremos un espectáculo divertido en el Bebop de Buenos Aires. Esperemos que el público esté tan feliz de escucharnos como nosotros de poder traerles esta música.

*Martin Pizzarelli Trio en Bebop presenta Spot On Swing!. Martin Pizzarelli, contrabajo y dirección. Larry Fuller piano, Ricardo Baldacci voz y guitarra eléctrica. Viernes 14 de abril 20.00 Y 22.45h / sábado 15 de abril 20.00 Y 22.45h. Bebop Club. Uriarte 1658. CABA. Entradas a la venta

