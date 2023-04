Bruce Springsteen podrá parar algún día, pero por ahora no se rinde

Bruce Springsteen y sus compañeros Max Weinberg (batería) y Steven Van Zandt (guitarra), núcleo central de la mítica E Street Band (Foto: The Washington Post / Kyle Gustafson)

Poco más de una hora después de comenzar su concierto en el Capital One Arena de Washington, Bruce Springsteen se detuvo para contar una anécdota sobre cómo se unió a su primera banda a los 15 años, en 1965. Eso fue hace 10 presidentes (en palabras de George Washington), una carrera asombrosa. Y a la vista de su actuación de casi tres horas, probablemente aún le queden algunos presidentes más.

Desde las primeras notas de la primera canción, “No Surrender”, el cantante de 73 años y su magnífica E Street Band plantaron cara a todo lo que los ha puesto a prueba a lo largo de medio siglo de música y de vida. Cuando llegaron al estribillo, los fans, a pleno pulmón, se unieron a su pacto: “Hicimos una promesa que juramos recordar siempre. Sin retirada, nena, sin rendición”.

Fue la declaración de apertura perfecta para una noche de música que no retrocedió y que recordó a los oyentes la capacidad del rock and roll para destilar emociones y sentimientos complejos en himnos aparentemente sencillos. Pocos lo hacen mejor que Springsteen, que lleva décadas ofreciendo canciones incontenibles que también exploran temas más profundos como la lucha y la supervivencia, la resistencia y la resurrección, la comunidad y el compromiso.

Tenso, bronceado y vestido todo de negro, el Boss fue una figura imponente mientras dirigía a su banda -y a ese público exuberante- a través de las canciones favoritas que han abarcado toda su carrera. “Prove It All Night” sonó tan urgente e implacable como cuando se publicó por primera vez en “Darkness on the Edge of Town”, en 1978. Y en la rabiosa “The Promised Land”, cuando Springsteen aulló “Blow away the lies that leave you nothing but lost and brokenhearted” (Volá las mentiras que te dejan perdido y con el corazón roto) se sintió como una llamada catártica a un mundo que ha estado nadando en la incertidumbre y el miedo estos últimos años. La alegre “Out in the Street”, una canción para olvidar los problemas y la fiesta, era un motivo más de celebración.

Springsteen y el saxofonista Jake Clemons, sobrino del histórico Clarence, miembro fundador y amigo del alma del Boss (Foto: The Washington / Kyle Gustafson)

La banda, que con el paso del show llega a tener 18 miembros con vocalistas de apoyo y una sección de vientos, fue sostenida por los compañeros de toda la vida de Springsteen, como el baterista Max Weinberg, y los guitarristas Steven Van Zandt y Nils Lofgren. El saxofonista Jake Clemons invocó el espíritu y las habilidades de su difunto tío Clarence, el legendario “Big Man” hasta su muerte, en 2011.

Springsteen recurrió a su catálogo para dos canciones divertidas, “Kitty’s Back” y “The E Street Shuffle”, del álbum de 1973 The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle. Y en “Johnny 99″, llevó al público su potente sección de vientos, convirtiendo una sombría historia de su crudo álbum en solitario de 1982, Nebraska, en un delirio total. Nunca una cadena perpetua había sonado tan divertida.

Bruce Springsteen, en vivo y en excelente forma, a sus 73 años (Foto: The Washington Post / Kyle Gustafson)

El concierto supuso el segundo viaje de Springsteen a Washington en la última semana. Seis días antes había recibido la Medalla Nacional de las Artes en la Casa Blanca, donde el Presidente Biden lo describió como “un poeta, un trovador, un cronista de la vida, la resistencia, la esperanza y los sueños de Estados Unidos”.

Si hubo una sombra sobre el espectáculo, fue el mal sabor de boca aún persistente de la dinámica de precios que Springsteen y su equipo acordaron, y que llevó a disparar el valor de las entradas cuando salieron a la venta el año pasado. Algunos aficionados pagaron más de 1.000 dólares por asientos que hace unos años costaban apenas doscientos. Muchas personas normales y corrientes, que siempre han formado parte de la base de Springsteen, no podían permitirse desembolsar tanto dinero. No hay ningún fan que no piense que Springsteen debería ser recompensado con creces por sus conciertos, pero ese robo de dinero resulta un poco sucio.

Sin embargo, los asistentes al concierto de 26 canciones olvidaron o perdonaron pronto ese paso en falso. El generoso set de apertura terminó con una rugiente versión de “Badlands”, y la banda regresó rápidamente para un bis de siete canciones, que incluía “Thunder Road”, “Born to Run”, “Rosalita”, “Glory Days” y “Dancing in the Dark”. No estuvo mal.

Springsteen deslumbra una vez más con sus músicos de toda la vida, parte de la E Street Band (Foto: Kyle Gustafson / The Washington Post)

No se ha anunciado que ésta vaya a ser la última gira que Springsteen haga con la E Street Band, pero tampoco hay garantías. El tramo veraniego de esta gira volverá a Washington para un concierto en el Nationals Park el 28 de agosto. Para Bruce y los miembros de la banda de más de 70 años, ofrecer un espectáculo con tanta energía y brío es mucho más agotador que a los 20, 30 y 40 años. La fiesta no puede durar eternamente.

De hecho, el tema de la mortalidad y la pérdida se entretejió en las ofertas de la noche, como con “Ghosts”, del álbum de Springsteen de 2020, Letter to You, y con su versión de “Nightshift” de The Commodores, de su disco Only the Strong Survive. Como para asegurarse de que no se perdía ese punto, cerró el espectáculo con la hermosa “I’ll See You in My Dreams”, una canción de aferrarse a los recuerdos de la gente que ha perdido en el camino. Gente como Clemons y Danny Federici, así como su amigo George Theiss, el líder de la primera banda a la que se unió hace 10 presidentes.

Fuente: The Washington Post

