La Feria Leer en San Isidro propone un fin de semana con foco en la literatura de terror

La Feria Leer regresa este fin de semana a San Isidro con múltiples actividades e invitados

Con la presencia de reconocidas escritoras como Mariana Enriquez, Dolores Reyes y la ecuatoriana Fernanda Ampuero, y el escritor Luciano Lamberti, un centenar d”e editoriales y actividades para niños y adolescentes además de gastronomía y bici parking, este sábado y domingo vuelve la Feria Leer en San Isidro, con la consigna “Literatura en el río” y la inquietante propuesta de “ponerle palabras a lo tenebroso y lo espeluznante”.

“Al miedo pongámosle el pecho o mejor aún, pongámosle palabras. A sacarlo, pensarlo y, por qué no, a sumarle una sonrisa”, proclama la invitación al Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro, en Del Barco Centenera y el río, para compartir charlas literarias sobre mucho más que fantasmas, desde las 13 y con entrada gratuita. Dos jornadas que anticipan mucha acción y movimiento, con presencias como las de María Inés Falconi, Mariano Quirós, Esther Cross, Ricardo Romero, José María Marcos y un cierre musical de la mano de Luis Pescetti, autor icónico de los lectores infantiles.

Organizado por la Secretaría de Cultura y Ciudad de San Isidro con apoyo de Fundación Medifé, el festival “pone especial atención en la formación de nuevos lectores y por eso este año hemos cedido un importante espacio para niños y adolescentes”, explicó a la prensa Eleonora Jaureguiberry, titular de esa cartera, durante la presentación del festival literario que se hizo esta tarde en el Museo Pueyrredón de San Isidro.

“Hemos crecido a fuerza de ser conceptualmente diferentes, de pensar cosas menos espectaculares y más profundas”, señaló la funcionaria sobre el festival.

Por su parte Daniela Gutiérrez, de Medifé, destacó que “democratizar la experiencia lectora es abrir nuevos mundos, desplegar la imaginación y ofrecer vidas posibles; pocas cosas más saludables que éstas”.

María Inés Falconi, María Fernanda Ampuero y Luis Pescetti posan para la foto en la presentación de la nueva edición de Feria Leer

La Feria Leer abrirá el sábado a las 14.30 con la charla “Los territorios y los terrores”, a cargo de Reyes, autora de Cometierra, el chaqueño Quirós, quien escribió Campo del cielo y Marcos, fundador de Muerde muertos, sello de culto para los amantes del horror y lo escalofriante.

La tríada que debatirá sobre terror rural y urbano en la literatura, desde Los pájaros de Hitchcock y La niebla de Stephen King al Frankenstein de Mary Shelley y el Drácula de Bram Stoker, dará paso a las 15.30 a una celebración más secular, los 40 años de la Librería Notanpuan, emblemática en la zona de San Isidro, guiada por los libreros y creadores Fernando, Milagros y Carmela Pérez Morales.

El horror volverá a las 16.30 con Falconi, longseller juvenil que se encargará de su obra La dama blanca para pasar a otras leyendas escalofriantes. “No es exactamente un libro de terror, es un libro que produce todo el escalofrío que produce una leyenda urbana y a mí me gusta más, porque es una historia que mientras la vas leyendo no te imaginás que va a terminar de una manera tan inesperada”, adelanta la escritora.

En La dama blanca, cuenta, “van transcurriendo en paralelo dos historias de adolescentes, una en la actualidad y otra en la época de la fiebre amarilla”, será el público de Leer el que sume un tercer tiempo, otra actualidad, a ese relato con las derivaciones que indefectiblemente tendrá la conversación, a la que no es necesario asistir con una lectura previa del texto, advierte Falconi.

María Fernanda Ampuero, una de las invitadas internacionales de la Feria Leer

¿Pero qué es lo que engancha del terror? “Los libros de terror tienen como un imán para los jóvenes, y para adultos los adultos también, es como esa emoción del miedo, de quiero pero no quiero mirar. Recuerdo el éxito que fue en los 90 el ‘Socorro’, de Elsa Bornemann, que mostró esa atracción del género sobre los lectores preadolescentes”, se despide.

A las 17.30 Ampuero charlará sobre escribir historias sobre realidades tan crudas que se parecen al terror más áspero y una hora más tarde, a las 18.30, leerá dos cuentos propios como fin de jornada: “Luto”, del libro Pelea de Gallos, y “Elegidas”, de Sacrificios humanos.

“El terror toda la vida ha sido un zoom sobre el miedo humano al otro, a la muerte, al dolor, a perder tu espacio, tu seguridad… el miedo es a lo que no controlas, yo hago nada que no siga la tradición de la literatura de terror porque los escritores del género nunca hicieron nada que no estuviera pegado a los dolores y los miedos humanos”, dice Ampuero.

Lo que le interesa reflejar en sus textos de ficción, asegura, “es el espíritu de los tiempos: todos estamos caminando sobre un terreno en el que hay una ebullición por debajo: de miedo, de patriarcado, de homofobia, xenofobia, de catástrofe ambiental. Ese terror ecológico todavía no lo he abordado por ejemplo. Lo han hecho muy bien Samanta Schweblin en ‘Distancia de rescate’ y Liliana Colanzi desde una perspectiva más cercana a la ciencia ficción apocalíptica”.

El escritor Luis Pescetti dará una charla y un show de música

Libros para niños y adolescentes que tiemblan de felicidad

Además del espacio de infancias habrá un sector con editoriales especializadas y actividades permanentes donde cuatro expertos en generar historias de miedo y suspenso compartirán sus secretos con los pequeños y medianos lectores, así como un Campamento literario, postas de sellitos monstruosos, disfraces de terror y, de 14 a 18, maquillaje espeluznante.

El sábado a las 14.30 Gabriela Faillace, coautora con Pablo Miranda de la exitosa saga de terror y misterio La cripta de los Casares, se batirá a duelo con Luciano Saracino, creador de los textos del cómic Historias entre tumbas. El domingo a esa misma hora Victoria Bayona, autora de 20 poemas de terror y una canción disparatada junto a Franco Vaccarini, creador de Abuela nos espera y otros cuentos de terror charlarán sobre cómo hacen para generar miedo en los lectores.

A las 16, el escritor y músico Pescetti hablará sobre miedos, y emociones en una cita para toda la familia y a las 18 volverá para cerrar con música y canciones que hará al público ‘morir de miedo y resucitar distintos”, advierten los organizadores.

“En el show habrá algunas canciones de miedo, es más bien una invitación a no tener miedo que a atemorizarse -adelanta Pescetti-; La cantante Nina Simone decía que la libertad es no tener miedo, nuestra invitación es a conectar con esa vitalidad que puede convivir incluso con el miedo”.

Los niños contarán con una vasta oferta literaria de los sellos Iamiqué, A-Marte, Niño editor, Catapula, Del naranjo, Gerbera, Calibroscopio, Limonero, Tinkuy, Cheuque, Chirimbote, Nazhira, Nubífero, Párrafo aparte, Periplo y Riderchail.

También el domingo a las 14.30, pero en el espacio reservado para los adultos, Lamberti, Romero y Cross ocuparán la mesa de Monstruos y vampiros a través del tiempo para hablar de esos seres del mal en la literatura y el cine y como bonus track sumarán anécdotas paranormales que alguna vez lo han hecho saltar de la cama.

Mariana Enriquez compartirá su mirada sobre el género de terror

Escritores de lo oscuro, ¡atentos!

A las 15.30, Jaureguiberry y el escritor Martín Felipe Castagnet presentarán la Antología del Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Láinez 2022 y las bases de la edición de este año.

Mientras que a las 17, Mariana Enriquez, autora de los universales Las cosas que perdimos en el fuego y Nuestra parte de noche compartirá su mirada como escritora, lectora y fanática de un género que transita con maestría.

“Es un gusto que este año la feria Leer haya tomado como temática el género terror y todo lo que lo rodea. Será un placer estar conversando sobre ese tipo de literatura que está en un gran momento -dijo la escritora en un mensaje que hizo llegar a través de los organizadores-; también me parece importante que la feria haya invitado a escritores con libros dirigidos a un público adulto, ya que sobre todo es un género para adultos, pero también a escritores con títulos para niños y adolescentes, porque hay, por supuesto, una especialización en chicos que viene de los cuentos de hadas hasta hoy”.

Asimismo, celebró estar acompañada en la feria por Ampuero, “una escritora que admiro mucho”, y lamentó “mucho” lo ocurrido con la actriz María Onetto, fallecida días atrás en el marco de una depresión profunda, que también iba a ser parte de este encuentro literario.

La “Lectura a viva voz” que hará Ampuero era una actividad que en la programación original del festival iba a tener a Onetto como protagonista: “Es una enorme pena de María Onetto, que era una talentosísima actriz. Todos vamos a estar pensando en ella. Lo que le ocurrió –dijo Enriquez a través de un texto que hizo llegar a los organizadores de Leer- nos tiene que ayudar a reflexionar sobre cómo hablamos, pensamos y manejamos el tema de las enfermedades y los trastornos mentales”.

La programación completa puede consultarse en www.cultura.sanisidro.gob.ar

Fuente: Telam S. E.

