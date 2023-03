Siete libros con distintos misterios (y una yapa) para leer en cualquier época del año

Siete libros para leer en cualquier momento

Cuando buscamos la palabra misterio en el diccionario, leemos: “Hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender”. El de la vida, de las relaciones, el del miedo, el de la mansión embrujada, el de lo que aún no se conoce, el de la noche, el del sueño, el que se comparte.

Todas las cosas pueden tener su misterio, aunque cuando pensamos en misterios, pensamos en detectives con lupa, anteojos negros y sobretodo largo. Pero hay más, muchos más misterios y en esta selección de novedades —y no tanto— los vamos a encontrar.

Dice María Teresa Andruetto: “Se escribe intentando develar un misterio, se escribe para conocer y comprender, pero también buscando que el otro nos comprenda.” En este sentido también podemos pensar la lectura como un camino que nos invita a develar misterios.

Uno de misterio clásico, con detectives que investigan y acertijos para resolver

¡Resuelve el misterio! El secreto de la mansión. Escrito por Lauren Magaziner. Traducido por Isabel Llasat. Buenos Aires: Molino, 2022.

A la voz de ¡El detective eres tú!, El secreto de la mansión es el primero de esta saga de Lauren Magaziner. Un libro del tipo Elige tu propia aventura, pero con desafíos y acertijos. Tiene finales diversos que te llevan a explorar el libro una y otra vez. Hay que resolver acertijos para pasar de página.

La mamá de Carlos es detective privada. Necesita sí o sí trabajar porque su situación económica es inestable pero justo cuando la llaman, está superresfriada. Carlos, su amiga Eliza y su hermano pequeño Frank serán los encargados de resolver el misterio que se esconde en la mansión de la “requetemultimillonaria” Sra. LeCavalier. ¿Podrá este equipo ayudar a la mamá de Carlos a salvar su agencia de detectives?

Humor, intriga, decisiones claves que tomar cada dos páginas e incontables posibilidades de imaginar escenarios distintos. Todo en un libro de 431 páginas. Una propuesta interesante para la autonomía lectora.

“En la otra acera encontramos por fin el número 1418, la casa de Guinevieve LeCavaliaer. El camino hacia la entrada es largo como un gusano de gomita, y al final se alza una casa de piedra gris GIGANTESCA. Tiene cuatro chimeneas y un millón de ventanas y es tan bonita que cuesta mirarla sin sentir un nudo en la garganta. Ojalá mi madre y yo pudiéramos vivir en una casa que fuera la cuarta parte de bonita que esta.”

¿Ganas de más? La actriz desaparecida, El hotel encantado, Peligro en la excavación, Manual para detectives, de la misma autora, y también los elige tu propia aventura clásicos, de Packard y Montgomery, y El gran partido, de Verónica Chamorro.

Recomendado para niños y niñas que leen solos. Un libro enorme para disfrutar también en familia antes de dormir o después de almorzar un domingo.

Uno de un misterio que puede suceder al dormirse

Burundi. De osos dormidos y hogares perdidos. Escrito e ilustrado por Pablo Bernasconi. Buenos Aires: Catapulta, 2023.

Un libro álbum ilustrado con un oso de regalo, un oso que nos invita a otra historia más del universo Burundi.

Que los osos cuando duermen, duermen, es sabido.

El oso de esta historia se queda dormido sobre un bloque de hielo que se desprende. Y desde el Polo Norte, navega en su cama fría y blanca. Nada lo despierta. Nada de nada. Hasta que choca con una orilla.

“—¡Hola! —dijo mono—.

¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué estás tan pálido? ¿Me prestas tu gorro? ¿Te gustan las bananas? ¿Cuál es tu color preferido…? ¿Estás perdido?

—Calor…—contestó Oso.”

Los personajes de Burundi tienen su carácter y es muy divertido cómo cada uno afianza su personalidad historia tras historia. El mono, la lechuza, los lemures, el conejo, el cuervo... cada uno tiene algo para decirle a Oso. Este oso, de tan perdido, viene con el libro hasta tu casa. La magia de que el personaje del libro aparezca en vivo y en directo, hermoso, suave, muy abrazable. Este universo creado por Bernasconi invita a leer, a divertirse y a pensar.

Otra aventura para amantes del universo Burundi. Si se entusiasman, pueden ir en busca de otros burundis.

Y dos de misterios que pueden ocurrir si pasamos despiertos toda la noche

Una noche sin dormir. Escrito por Micaela Chirif, ilustrado por Joaquín Camp. General Pueyrredón: Lecturita, 2022.

De mis preferidos de 2022. Un libro que conquista a lectores y lectoras. Texto e ilustraciones arman un maridaje excepcional. El libro fue seleccionado en el Top ten de la Biblioteca pública de Nueva York: Mejores libros en español del 2022, Selección Premio Internacional Chen Bonchui (China, 2022) y fue seleccionado por dPICTUS para la Feria de Bologna 2023.

La historia realizada a cuatro manos con Joaquín Camp empieza así:

“Anoche, Elisa, mi hermana pequeña, no paró de llorar.

Empezó despacio, con un llanto suavecito y casi silencioso. Parecía un gatito. Poco a poco, el sonido fue creciendo hasta que, en vez de una bebé, parecía un carro de bomberos.”

"Una noche sin dormir", habla del pícaro sueño que no quiere venir

Una escena cotidiana y conocida por todas las madres, los padres, las hermanas y los hermanos del planeta: un bebé que llora toda la noche. Un misterio muy divertido todo lo que va a suceder en esta noche en la que Elisa no pega un ojo.

Las ilustraciones tienen un gran clima y nos invita a visitar todos los escenarios que construye. La paleta de colores es vibrante y los detalles, los trazos y la composición de cada página nos invitan a taparnos los oídos y quedarnos allí.

Hay humor, ironía, disparate y mucha gente grande como loca cuando esta beba no duerme, todo contado en la voz de su hermano mayor.

Recomendadísimo para toda la familia. La editorial lo sugiere a partir de los 4 años.

La búsqueda. Escrito e ilustrado por Natalia Colombo. Buenos Aires: Ojoreja, 2021. (Colección Viñeta)

Cuatro amigos muy distintos y otra noche sin dormir porque uno de ellos se pierde. Sombra, Chispa y Rayo buscan a Nube, un perro blanco como la nieve. Lo buscan toda la noche sin tener ni idea de lo que les depara la mañana. La historia está contada en cuatro episodios: ¿Dónde está Nube?, Una noche difícil, La pelota y Un hogar. Un libro acertado para entrar en el mundo de la historieta, hermosamente editado, con tapa dura y formato cuadrado, de 22 por 22 cm. Está impreso en imprenta mayúscula para que puedan leerlo quienes están empezando la aventura de leer solos.

Las ilustraciones de Natalia Colombo son muy dulces y expresivas. El fondo oscuro resalta a los personajes que cada uno tiene su color distintivo.

Como ya nos tiene acostumbrados, Ojoreja nos regala una edición hermosa con un colofón en el que nos cuenta datos del papel y de las ilustraciones. “La presente edición de La búsqueda fue impresa en papel mate de 150 gramos. Las ilustraciones fueron realizadas con lápices de colores y marcadores sobre papel ecológico libre de ácidos.”

Una búsqueda en la que va a haber miedo, escenarios misteriosos y sorpresas de todo tipo.

Recomendadísimo para niños y niñas con ganas de disfrutar su primera historieta. La editorial lo propone para primeros lectores.

El misterio de lo oscuro

El corazón delator y otras historias. Escrito por Edgar Allan Poe. Traducido por Jeannine Emery. Ilustrado por Poly Bernatene. Una luna, 2021. (Colección Fuera de serie)

Un clásico necesario. Un libro editado para lectores curiosos. Muy interesante el comienzo que cuenta algunos detalles del escritor que permite a quienes leemos conocer algunos tramos de su vida.

Encontramos en esta edición varios de sus cuentos emblemáticos. Pertenecen al libro Historias extraordinarias (También conocido como Narraciones extraordinarias) publicado en 1845: “El corazón delator”, “El retrato oval”, “El gato negro”, “La máscara de la muerte roja” y “Sombra”. Una parábola.

Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos. Escritor, poeta, editor y crítico, se lo considera el padre del terror psicológico y precursor de la novela policial. Fue un cuentista excepcional. También escribió poesía. Su poema más famoso es “El cuervo”.

Además de la biografía y los relatos el libro incluye un apartado sobre la realización de las ilustraciones de Poly Bernatene. El ilustrador cuenta que cuando le ofrecieron ilustrar a Poe se aterró casi tanto o más que con sus cuentos. Es un clásico que presenta muchos desafíos. Cuenta por ejemplo que su entrada al universo de Edgar Allan Poe fue a través de la historieta, leyendo la versión de “El corazón delator”, del maestro Alberto Breccia. Lo atrajo su forma de narrar y el tratamiento que le dio a la luz en sus viñetas. “El cuento era magnífico y Breccia lo había llevado a la perfección con su adaptación. ¿Qué podía hacer yo al respecto? Decidí arrancar por las otras historias elegidas para alejarme momentáneamente de esta traba mental y centrarme en la obra de Poe. Encaré el libro pensando en mis ganas de experimentar. (…) Cada relato tenía que tener su propia identidad, color y textura.”

El libro es una joya dibujada a mano con lápices. Los relatos de Poe, un clásico que ojalá llegue a muchos niños y jóvenes. Pero, además, este relato sobre cómo fue ilustrado cada cuento incluye algunos bocetos, es muy inspirador.

Me hizo pensar en que cada vez que aparecen los relatos de Poe, me gusta la versión libre que los Simpson hicieron circular a destajo y que pueden ser una propuesta para compartir luego de la lectura.

Recomendados para los amantes de historias que dan miedo y cuyos misterios son siempre oscuros. La editorial lo recomienda a partir de los 7 años.

El misterio de la vida

Una gran familia. Escrito por Santiago Ginnobili. Ilustrado por Guido Ferro. Buenos Aires: Iamiqué, 2022.

Un libro para compartir con niños y niñas curiosos que cuenta cómo Darwin fue un revolucionario por su modo de explorar, observar, pensar, tocar, esperar. Darwin con su descubrimiento cambió el paradigma. Para el filósofo Thomas Kuhn, esto ocurre cuando todos los científicos llegan a la conclusión de que la forma en la que entendían y explicaban algún problema de la ciencia era errónea o no lo suficientemente completa y hay que cambiarla por otra. Y este cambio tuvo lugar porque Darwin un día se preguntó: ¿Cómo habrán sido los primeros seres humanos?

“En 1834 llegó a Inglaterra el primer orangután. Era una hembra a la que arrancaron de su hábitat natural, la alejaron de su grupo, la vistieron y la encerraron en un zoológico.

Y le pusieron un nombre: Jenny.

Jenny tenía unos pocos años. Cuando Darwin la conoció, se sorprendió frente a su inteligencia, al modo en que actuaba. Vio cómo Jenny hacía un berrinche porque quería una manzana, como cualquier niña o niño. Ese ser maravilloso parecía exhibir conductas semejantes a las nuestras y parecía tener las mismas emociones.”

En la última página encontramos información sobre los participantes de este libro. Santiago Ginnobili es filósofo y es un admirador de Darwin. Además de escribir, es profesor e investigador. Narra con agilidad e inteligencia, cada página deja a quien lea con ganas de seguir conociendo un poco más de esta historia. Guido Ferro es el autor de las ilustraciones. Cuenta al final del libro que su pasión es dibujar animales con forma humana. Desde los 27 años que se dedica a la ilustración. Sus ilustraciones tienen humor, clima y combina dibujos en una paleta muy alegre con ilustraciones a pura línea negra.

Charles Darwin nació en Inglaterra en 1809 (¡el mismo año que Edgar Allan Poe!). Cuentan que de chico amaba coleccionar escarabajos y estar al aire libre en contacto con la naturaleza. Siempre se hizo muchas preguntas que lo llevaron a transformar el mundo con sus ideas.

Un libro recomendadísimo para adentrarnos en los misterios de la vida a cualquier edad. Si tienen ganas de saber más sobre Darwin y su teoría, les recomiendo mucho Charles Darwin y la teoría de la evolución, de Paula Bombara y Guillermo Folguera, ilustrado por Ignacio De Lucca (Buenos Aires: Eudeba, 2010. Colección ¿Querés saber?).

El misterio de los libros

Mi libro es así. Un libro taller para niños y niñas que aman contar historias. Escrito por Florencia Cambariere y María Fernanda Maquieira. Ilustrado por Max Aguirre. Buenos Aires: Beascoa, 2022.

¿Cómo es el camino que debe recorrer una idea para llegar a ser un libro publicado? Drago, Ana, Coni y Otto nos cuentan cómo una idea se convierte en libro. Pero además, el libro taller trae consignas para hacer tu libro propio. ¿Se imaginan un libro taller con consignas de escritura? Bueno. Existe y es muy inspirador, ya que trae consignas e ideas creativas para crear historias. Además de las consignas, la caja en la que viene el libro incluye un cuadernillo en blanco para crear el propio libro, una tarjeta para invitar a la presentación, un señalador y un cartel de “No molestar” para cuando estén escribiendo.

Mi libro es así invita a encontrar historias y escribirlas. De misterio, de aventuras, de amor, de animales, con un solo personaje, con muchos. Las consignas de escritura y de ilustración son muchas y variadas: Historias rodantes con preguntas locas, escritura de haikus, cartas extraterrestres, botella al mar, mi yo del futuro, animalario inventado, dibujarte vestido con el disfraz que más te guste y contar una historia que te sucedió. ¿Es graciosa? ¿Es de misterio? ¿Da miedo?, entre otras.

Ofrecer la lectura y la escritura es clave si queremos que los chicos y las chicas desarrollen su pensamiento crítico.

En el artículo “Leer y escribir en un mundo cambiante”, Emilia Ferreiro propone: “Mi función como investigadora ha sido mostrar y demostrar que los niños piensan a propósito de la escritura, y que su pensamiento tiene interés, coherencia, validez y extraordinario potencial educativo. Hay que escucharlos. Hay que ser capaces de escucharlos desde los primeros balbuceos escritos (simples garabatos, según algunos, contemporáneos de los primeros dibujos que realizan).”

Este libro habilita que la escritura tenga lugar y que chicos y chicas puedan ser autores de su propio libro. Y si se quedan con ganas de más, pueden seguir profundizando a partir de otros libros que invitan a escribir: Laboratorio portátil de escritura, de Raquel Díaz Reguera (España, Tres tigres tristes, 2014) y el libro-juego Contame (Buenos Aires: Tinkuy, 2016)

Las autoras, ambas editoras, proponen: “Lo que nos importa con este libro es que la escritura se instale con naturalidad en los niños. Que no crean que es algo de pocos. Tenemos la experiencia de haber dado talleres y los niños pequeños salen diciendo: entré siendo un niño y salí siendo un escritor.”

Recomendado para niños y niñas con ganas de escribir e ilustrar su propio libro. La editorial lo propone a partir de los 4 años.

Y una yapa para este mes de comienzo de clases

Como todos los últimos dieciséis años, el jueves 16 de febrero tuvo lugar la XVI edición del Encuentro Anual Libros y Maestros organizado por Penguin Random House. Se trata de una jornada que llena de conversaciones sobre lectura, literatura, divulgación y escritura el hall y el auditorio del Paseo La Plaza en el que docentes, bibliotecarios y promotores de lectura se dan cita. Excelente el nivel de esta jornada, de cada mesa donde nos íbamos pensando, con ganas de nuevas lecturas y con varios recursos para invitar a leer y a escribir. Presentación de novedades y reediciones, propuestas de capacitación, entrevistas y un final a todo teatro de la mano de Cristian Palacios y su obra Mundo Bilina.

Verónica Sukaczer, Cecilia Blanco, Mariana Furiasse, Galo Bodoc, Victoria Bayona, Horacio Convertini y las especialistas Mila Cañón y Marianela Valdivia, de la Asociación Civil Jitanjáfora, quienes brindaron el Taller Plan lector: Ideas para un antirrecetario para la lectura en el aula.

El encuentro tuvo varios momentos sumamente inspiradores, entre ellos el mencionado final teatral, charlas y entrevistas en donde se profundizó sobre la escritura, se habló de literatura contando sobre el trabajo, sobre la construcción de personajes, sobre cómo la literatura puede contar historias de temas que a veces quedan silenciados. También estuvo el espacio “Bodoc x Bodoc”, una entrevista que puso en foco una mirada a la obra de Liliana Bodoc a cinco años de su muerte, en los ojos de Galo Bodoc, hijo de la autora.

Estos espacios de encuentro son claves a la hora de proponer intercambios sobre lectura y escritura que repercuten tanto en la escuela como fuera de ella.

