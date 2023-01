Eternamente, Alicia: cómo hizo el clásico de Lewis Caroll para seguir tan vigente

"Alicia en el país de las maravillas" y "Alicia a través del espejo" siguen sumando adaptaciones, pero ¿qué hace tan atractiva esta historia para que no pierda vigencia?

¿Quién no conoce a Alicia (la del país de las maravillas)? Alicia es parte del imaginario colectivo. Charly García juega con ella en una canción de Serú Girán del 80 en la que menciona los trabalenguas y juegos de palabras –propios del libro original de Lewis Carroll– para hablar de lo prohibido –la dictadura–. También Disney y Tim Burton –con propuestas notoriamente diferentes, más allá de la obvia diferencia dibujo animado / live action– se dieron el lujo de llevar a cabo sus propias adaptaciones de este clásico.

Es un hecho evidente, notorio, que Alicia y su universo cautivan. La pregunta que sigue a continuación es a quién (o quiénes, entendido como el público receptor/lector), y, finalmente, por qué, de una manera u otra, sigue vigente.

A la hora de armar esta nota, que tenía como única premisa conocer qué valor o qué significaba Alicia para cada quién de las consultadas y el porqué de su vigencia (a la fecha de la salida de esta nota, acaba de ser editada una nueva versión ilustrada para las infancias por Valeria Docampo, en unaluna), surgieron nuevas preguntas a partir de las respuestas, lo que transformó la punta de un ovillo en un entramado del cual poder tirar y tirar hilos.

Traducción, alegorías, juegos con el lenguaje, personajes (reales y no), crecer, imaginar, son los puntos coincidentes en casi todos los testimonios recogidos para esta nota. El valor de la calidad de las traducciones es fundamental no solo para la comprensión lectora, sino, además, para apreciar el atractivo de un texto en general y de Alicia en particular.

No está exento, por supuesto, el gusto personal, y su manifestación no le resta mérito, más bien todo lo contrario, aporta al mosaico de opiniones entramadas en esta nota para dar cuenta, finalmente, de la vigencia de Alicia más allá de los discursos cancelatorios y de las producciones audiovisuales. A continuación, algunas ideas vertidas por Cecilia Bona, Carola Martínez Arroyo, Daniela Azulay y Flavia Pittella en diálogo con Infobae Cultura.

"Alicia", ilustrada por el propio Lewis Carroll

Juegos del lenguaje

Cecilia Bona, creadora de contenido y quien está detrás de Porqueleerok, es la encargada de poner en contexto lo que es conocido por todos: quién era Alicia –porque vale aclarar que Lewis Carroll, seudónimo del profesor de matemáticas y diácono de la Christ Church Charles Lutwidge Dodgson, su autor, no escondió el nombre de a quien fue dedicado, su joven amiga Alice Liddell–, las controversias en torno a esta obra y otros datos en torno a ella.

“Alicia en el país de las maravillas es un libro que no fue escrito con ese nombre”, cuenta, “primero se llamaba Las aventuras de Alicia en el mundo subterráneo, y fue escrito en 1862 y salió publicado en el 65. Menciono la fecha de creación porque era la época de una literatura que se conoce como literatura victoriana, los libros que se escribían para niños eran libros con un contenido moral, con órdenes sobre qué se tenía que hacer. Era como la preparación para un buen adulto del mañana, entonces todo lo que se escribía para niños era, en realidad, una literatura para darles lecciones. Y el primero, si se quiere, que cambia esto es Lewis Carroll, porque les dedicó ese libro a unas niñas que eran sus amigas, entre ellas estaba Alice Liddell –que podríamos decir que es la verdadera Alicia en el país de las maravillas– y él quería entretenerlas, no educarlas, no bajarles data, y de ahí surge todo lo que conocemos como la revolución de la literatura de la era victoriana. Ya lejos de lo que se escribía en ese momento, muchas otras personas utilizaron los recursos de Lewis Carroll para escribir.

A lo que Bona se refiere, seguramente, es a lo que define como “el mayor legado de Lewis Carroll”, que es la divulgación del non sense o el sin sentido, el disparate, que tiene que ver con hacer juegos con el lenguaje. A Carroll se le adjudica la creación de las palabras-maleta, o portmanteau. Bona subraya: ”No solamente juegos de palabras, sino juegos con las palabras: utilizar en el medio de una oración una palabra que no va ahí, pero sí va por la forma como suena o hacerse preguntas solamente porque generan controversia”.

Es interesante señalar que de las voces consultadas para esta nota, cuatro de cinco destacan como uno de los valores más significativos de esta obra está en la forma del texto, no solo en lo dicho –que ya de por sí guarda mucho por analizar– sino en la manera en que es expresada. Carola Martínez Arroyo, especialista en literatura para las infancias, referente en seleccionar materiales para ellas, escritora y editora, comparte una anécdota familiar al respecto: “Pienso, por ejemplo, en algún momento que en unas vacaciones con mis crías, leímos Alicia a través del espejo, y era increíble, también era una muy buena traducción. Era la traducción de De la Flor, entonces tenía como juegos con el lenguaje que permitían jugar a la medida que uno lo iba leyendo”.

"Alicia en el país de las maravillas" (unaLuna), de Lewis Carroll e ilustrado por Valeria Docampo es una novedad de 2023

Para Daniela Azulay, otra referente y especialista en LIJ y periodista de Infobae Cultura, la particularidad de los juegos del lenguaje, que apelan a infancias despiertas y abiertas a utilizar las palabras fuera de contexto, es lo que hace que Alicia sea tan interesante, tan de vanguardia: “Nunca terminás de encontrar todos los misterios que encierra, como que hay un ingenio, un juego de palabras, un jugar con el sinsentido, pero al mismo tiempo los diálogos son imperdibles, y eso es como muy ingenioso, hay algo en el tono, además del sin sentido, de la búsqueda del juego de palabras, del ingenio”.

Y esa frase desliza lo que Flavia Pittella, periodista, escritora y traductora, además de una gran coleccionista de Alicias, termina de definir: “A mí Alicia me voló la cabeza cuando empecé a estudiar más en profundidad inglés en la facultad, y me terminó de cerrar todo el tema de la importancia de la fonética, digamos, de cómo las palabras se conforman en inglés y se pronuncian de la misma manera para significar cosas diferentes, y eso hace que se genere el famoso pan, el play on words, el juego de palabras, Alicia es un juego de palabras. Entonces, inmediatamente, lo que me pasó después fue que cuando fui avanzando en la carrera y llegué al momento de traducción literaria, le dediqué mucho tiempo al estudio de más de veinte traducciones que tengo en mi casa (o un poco más, también) que hacen que –siempre digo lo mismo– haya gente que diga que amó a Alicia y gente que diga que no entiende por qué es tan famosa”.

Y esta última idea no es un detalle menor, porque la posibilidad de amar a Alicia u odiarla radica en algo mencionado también por Martínez Arroyo que es la cuestión de la traducción. Por la materialidad misma de este texto, una mala traducción no solo atenta contra el contenido, sino, además, contra su comprensión. El humor, tan presente en los disparatados diálogos entre Alicia y los personajes con los que se cruza en el mundo subterráneo, pueden perder efectividad en “selecciones y traducciones que no están hechas con mucha pericia”, al decir de Martínez Arroyo.

“Una traducción mala de Alicia hace que sea inentendible de qué se trata, y una buena traducción de Alicia hace que disfrutes precisamente del festival de juegos de palabras que generan los malos entendidos. Hay un ejemplo que es muy clásico y muy hermoso”, sentencia Pittella en una frase arrolladora que visibiliza lo terminante que puede ser quedar fuera por no entender.

"Alicia", según John Tenniel, uno de los ilustradores de esta obra que más perdura hasta hoy (Rischgitz/Getty Images/ Hulton Archive)

Alicia, infancia y adolescencia

Daniela Azulay considera que ambas obras, Alicia en el país de las maravillas y Alicia en el país del espejo, son unos libros inagotables, que pueden brindar siempre más de sí. Es por eso que los ha utilizado en talleres que ha realizado con niños y adolescentes, y reconoce encontrar en la obra que “hay algo con el espacio y el tiempo de la infancia que capta ese momento de juego en que niños y niñas están ahí y arman su propio universo”. Rescata, en torno al juego, además, lo que sucede a Alicia en torno al ridículo –achicarse, agrandarse– y lo que pasa con el miedo, que se corre de lugar: ”el poco miedo a que pasen cosas, que mucho tiempo después fueron censuradas, por ejemplo a que le corten la cabeza, algo que era impensable en libros para niños, sin embargo, ahí está. Como que no hay ningún lugar para lo políticamente correcto, y me encanta eso”, señala.

Sin embargo Carola deja en claro que no es un libro que hoy esté circulando entre niños y niñas, sino, más bien entre adultos, primero, señala, porque no se encuentra a disposición en todos lados, no forma parte de planes lectores. “Si se lee, se leen pequeños fragmentos o pequeñas partecitas que los adultos y los adultas, los maestros y las maestras, eligen especialmente como para darla a conocer, pero es un libro que cuando lo leés en un contexto mediado tiene muchísima potencia”. Otra cuestión justamente es la extensión, “que es bastante incómoda si uno lo quiere leer en la escuela”.

Tanto Pittella como Martínez Arroyo y Azulay le reconocen un potencial en el lugar reservado a las preguntas en torno a crecer, a pasar al otro lado, a no ser más los mismos. Y en sentido, también, es un texto potente con varios hilos para tirar y preguntarse.

Alicia cancelada

Sin embargo, como menciona Bona al inicio, esta obra es una pieza dedicada por un joven a su “joven amiga pequeña”, y esto, en plena era de la cancelación podría llevarse puesta a Alicia (y a Carroll, claro). Carola Martínez Arroyo se pregunta cuánto de esta no circulación tendrá que ver con el contexto de producción, con este Lewis Carroll que es acusado de pedofilia y esta Alicia objeto sexual. “Pero yo no estoy tan convencida de que eso se vea reflejado en el libro”.

Recuerda una clase de una profesora –al igual que quien esta nota escribe–, del postítulo que se da en la Universidad de San Martín que combatía a capa y espada esta idea de ir contra Alicia. “Y la realidad es que con tanta censura no veo esa posibilidad ahora, porque me da la impresión de que no logramos hacer esa separación entre autor y obra”, concluye Martínez Arroyo.

Cecilia Bona, por su parte, considera que parte del “fenómeno” en torno a esta novela radique, tal vez, justamente, en la controversia (¿morbo, tal vez?) que esta duda suscita. Sin embargo, las acusaciones, incomprobables, contra Carroll nunca fueron demostradas, y hasta la misma bisnieta de Alice Liddell, Vanessa Tait, en su novela histórica La casa del espejo –que tiene a ambos como personajes– no es clara sobre el tema. Sin embargo es clara sobre la idea de que Alicia, junto con las obras de Shakespeare y la Biblia, son las obras más citadas de la literatura.

