10 libros de literatura infantil y juvenil para terminar el año con juegos y lecturas

Me da mucha alegría volver con las recomendaciones de libros de literatura para las infancias, pensando en las posibilidades que nos brinda la lectura, ya sea en la intimidad o compartida. En estos meses en los que me tocó estar un poco retirada, pensé mucho en esos espacios que se crean con las historias, los poemas, las palabras. Y las posibilidades que se arman cuando les ofrecemos libros y lecturas a las personas más pequeñas de la casa. Posibilidades, oportunidades, espacios de aventura conjunta que alimentan el disfrute y el pensamiento crítico. La escritora y ensayista Graciela Montes, comentó en una entrevista al respecto: “En la infancia se piensa viviendo, en forma de movimientos del cuerpo, juegos, me parece, o creo recordar que era así, cuando era chica… La ‘lectura’, en el sentido más dilatado y variopinto de la palabra, parece funcionar como un alto, una posta, un “retiro” también -aunque la palabra cause gracia aplicada a un niño pequeño-, una casa, sí, un alojamiento, desde donde mirar alrededor”.

Con esa idea armé esta selección entre varios de los libros que tengo para recomendar y que ya irán apareciendo, mes a mes, en este espacio. Libros para que cada quien encuentre donde alojarse, teniendo en cuenta gustos, deseos, posibilidades.

Para empezar, una novela llena de nieve

Tania Val de Lumbre. Escrito por María Parr, ilustrado por Zuzzana Celej. Traducido por Cristina Gómez-Baggethun. Buenos Aires: Nórdica infantil, 2022.

Este libro es un hallazgo. Hace mucho que no me entusiasmaba tanto con una novela de largo aliento para las infancias. El libro cuenta fragmentos de la vida de Tania Val del Lumbre. Su vida en la montaña, sus deseos, sus gustos, su pasión por andar en trineo por la pendiente más empinada de la montaña. Hacerle frente al malísimo Klaus Hagen, defender a quienes ama. Tania es pelirroja, está por cumplir los diez años y su mejor amigo, Gunnvald tiene setenta y cuatro.

Los capítulos tienen títulos buenísimos que anticipan algo de lo que va a ocurrir y son cortos, lo que habilita ese extra de lectura que suele ser pedido por chicos y chicas antes de irse a dormir. Ese querer “unos minutos más” de lectura.

Al llegar a casa de Gunnvald, por fin se echa a llorar.

—¡Me he peleado! —solloza Tania.

Sorprendido, Gunnvald saca la silla y agarra el rollo de papel de cocina mientras el pequeño terremoto de Val de Lumbre le cuenta toda la historia. Gunnvald le pregunta si ha conseguido meterle algún golpe bueno y Tania cree que sí. Luego su amigo saca el agua oxigenada, le limpia las heridas y le pone unas curitas. Y mientras Tania sigue quejándose amargadamente de lo miserable que es la vida, Gunnvald prepara un riquísimo chocolate caliente.

El libro recibió el Premio de la Crítica Noruega en 2009 y el Brage Prize en 2010. Un libro que se celebra, que no menosprecia a los lectores, con personajes complejos y sensibles. El mundo adulto aparece desde la mirada de Tania, y ella le hace frente. Es un libro de aventuras, es un libro poético, es el libro de Tania, de su papá, de la gaviota Geir, de Gunnvald, de Heidi, de Olé, de las tías, de la mamá de Tania que trabaja lejos de la montaña y cerca del mar. La geografía también es protagonista de las historias de Tania, lo mismo que la amistad, el amor, los cambios y las vicisitudes de la vida, las relaciones entre las personas y sus complejidades.

La novela cuenta con 32 capítulos divididos en tres partes: La carta, Heidi y La música. En las guardas, la ilustradora polaca Zuzzana Celej traza un mapa que ya nos da muchas pistas sobre los escenarios de la historia: la cascada, las cabañas de verano, la granja de Gunnvald, el río Val de Lumbre que atraviesa todo el valle, la peluquería de Theo, el pico Cuerno de Lumbre, la granja de Tania, el bosque encantado entre otros muchos lugares que nos van a alojar todo el tiempo que deseemos quedarnos. Desde el capítulo 1, en el que Tania casi hace un salto mortal con los esquís, no nos querremos despedir de ella nunca más.

María Parr es noruega y escribe desde que iba a la escuela primaria. Es profesora de lenguas y literatura y sus libros ganaron muchos premios.

El libro juega con la historia de Heidi, y también tiene ciertas reminiscencias a Pipi Calzas largas. La escritora noruega María Parr logra un libro para disfrutar mucho, un libro para compartir por entregas ante de dormir, un libro para invitar a quienes ya se animan a leer solos. Una escritura original que desafía y propone.

Recomendadísima para leer en soledad o en compañía, para escuchar antes de dormir o después de comer, especialmente si gustan de historias con personajes —y aventuras— entrañables.

Tres de fútbol

Los estrambóticos. La goleadora envenenada. Escrito por Nicolás Schuff y Damián Fraticelli, ilustrado por Jimena Tello. Buenos Aires: Ralenti, 2022.

—Excelente, pibe. Yo lo máximo que cocino es un huevo frito y tengo que mirar la receta en YouTube—me dijo Chimenea Martínez, el director técnico, que anda siempre con un cigarrillo humeando en la boca.

Un chef, una jugadora… y un misterio.

Los estrambóticos son dos amigos, Ángel y Mei, especialistas en misterios. A Ángel le encanta cocinar y Mei, que empezó a jugar al fútbol en el equipo del club Deportivo Gaitán, lo propone como cocinero oficial del equipo. En el partido más importante, la goleadora del equipo se descompone y todo indica que fue envenenada. Las miradas acusadoras recaen sobre Ángel y sus barritas energéticas. Es un gran caso para Los estrambóticos.

Las ilustraciones y las viñetas de Jimena Tello tienen movimiento y sus personajes son muy expresivos.

Otro libro de Ralenti en donde la escritura, la ilustración y la historieta se unen para invitarnos a otra historia estrambótica.

Si se entusiasman con esta dupla investigadora, les propongo que lean también Música para detectives y El secreto de la turmalina.

Muy recomendado para amantes del fútbol, la comida, la amistad y las buenas historias. La editorial lo propone para niños y niñas de 7 a 10 años.

Mundialito. Juegos, actividades y desafíos para salir a la cancha. Escrito por Carolina Salvini. Buenos Aires: Planeta, 2022.

Si bien el libro invita a esperar el mundial también puede ser disfrutado después. Propone juegos, información, posibilidades de acción, y es una oportunidad para ingresar a los libros, de la mano del juego: laberintos, reglas del juego, crucigramas, pictogramas, propuestas para crear, aprender, dibujar entre otras actividades.

Así nos invita la autora, que cuenta que hace más de veinte años juega al fútbol amateur y que jugando hizo amigas maravillosas que hoy considera parte de su familia:

Buscá lápices, marcadores, tijera y plasticola, juntá todas tus ganas de pasarla bien y compartí este libro con tus amigas, amigos y familiares para hacer que estas páginas canten y salten como la hinchada más fantástica del mundo.

Para revivir, para inventar, para seguir jugando y leyendo sobre fútbol.

Recomendado para niños y niñas con ganas de seguir pateando la pelota.

Cande y Nico. Goles mundiales. Escrito por Florencia Esses, ilustrado por Rodrigo Folguera. Buenos Aires: AZ, 2022.

—No son rulos, Cande, es un colchón ataja penales. Tirame con el almohadón y vas a ver.

Cande tiro el almohadón. Nico lo atajó y con puntería lo mandó directo al canasto de la ropa sucia.

—¡Gol! ¡Golazo! —gritó Nico.

Cande y Nico son hermanos y lo que más les gusta en la vida es inventar historias. Y en este caso, el tema es el fútbol. El cuarto se convierte en un estadio mundialista y ellos en jugadores. Una historia sencilla, contada con ternura. Las ilustraciones de Rodrigo Folguera están llenas de colores y los personajes parecen salidos de un dibujito animado. El texto está en imprenta mayúscula, para felicidad de algunos primeros lectores.

Recomendado para niños y niñas con ganas de inventar. La editorial lo propone a partir de los 4 años. Si quieren seguir conociendo a estos hermanos, hay más títulos de Cande y Nico: Superhéroes en el espacio, Monstruos de terror y Dinos feroces.

Dos para escuchar, leer, decir, escribir

¿Cómo dicen? Escrito por Silvia Katz, ilustrado por Marcelo Tomé. Buenos Aires: Calibroscopio, 2021.

Las bocas dicen Chuic

Los pies dicen Tac Tac Tac

Los ojos dicen ZZZZ

Las manos dicen Clap

Un poema hecho libro cartoné para disfrutar. Un libro para jugar con las palabras y sus sonidos. Una apuesta a la música del lenguaje.

¿Cómo dicen las hadas? ¿Y los libros? ¿Y los ogros? Todos tenemos nuestro modo particular de decir y de sonar. Y este libro lo explora.

Las ilustraciones de Marcelo Tomé tienen mucho movimiento. Sobre su labor, dijo una vez en la revista Imaginaria: “Ilustrar significa jugar y divertirme. Viajar al mundo de la imaginación, recuperar algo tan intangible como la fantasía de la niñez”.

Un libro muy recomendado para leer y jugar con las personas más pequeñas de la casa.

Juegos con secretos. La llave de la escritura. Creado por Ruth Kaufman y Cristina Moras. Con ilustraciones de Pablo Elías. Buenos Aires: Pequeño editor, 2022.

Un libro para jugar con el lenguaje y, al decir de las autoras, para “acompañar el momento en el que los chicos están por aprender a leer y escribir o ya han comenzado”.

El libro trae juegos con fichas recortables, juegos de búsqueda en los que, por ejemplo, hay que encontrar “5 acciones que empiezan con A, por ejemplo, Abrazar”, 5 cosas que empiezan con E, crucigramas, adivinanzas que suenan y muchas posibilidades de juego con el tablero y las fichas recortables que vienen en las solapas, y un sobre para armar y guardarlas para que no se pierdan. Además, las autoras son especialistas en el tema e incluyen al final del libro un diploma para que los lectores completen.

El libro tiene un formato grande, de 40 x 31 cm y las instrucciones y las fichas están en imprenta mayúscula.

En la contratapa, encontramos el siguiente texto: “Pocas tareas son tan gratas como la de enseñar a los niños y las niñas a leer y a escribir. Fomar parte de ese tiempo de pasaje. Este un libro creado para acompañar ese aprendizaje a través de una instrucción secreta y fundamental: Escuchen cómo suenan las palabras. (…) Madres, padres, abuelos, abuelas y docentes disfrutarán acompañando a los niños y las niñas en esta aventura.”

En la presentación las autoras proponen: “Prohibido decir el NOMBRE de las letras. El desafío es pensar en CÓMO SUENAN”.

Recomendadísimo. La editorial lo propone a partir de los 5 años.

Uno de un enojo muy particular

Aduki. Un enojo gigante. Escrito e ilustrado por Ivanke y Mey. Buenos Aires: Catapulta, 2022.

Para quienes no lo conocen, Aduki es un niño extraterrestre que llegó de otro planeta. Ahora vive en la tierra y ese traslado no fue gratuito, a Aduki le pasan cosas. Y las expresa poniendo en juego un cúmulo de sentimientos. En este episodio se enoja mucho. Algo le recuerda a su querido Tai, su mascota amiga que quedó en Kokebi, el planeta donde nació. Así son los recuerdos, algo de repente los despierta. Y a Aduki un hecho particular le hace descubrir cuánto lo extraña. Pero Aduki no tiene un enojo cualquiera, no. Sus amigos se ríen y el enojo de Aduki es gigante. Después de todo, ¿a quién le gusta que le hagan burla?

Aduki estaba muy feliz en el cumpleaños de su amiga Malena. Era la primera fiesta a la que iba desde que se había mudado al planeta tierra. En cierto momento, Malena empezó a abrir los regalos que le habían hecho sus amigos. En uno de los paquetes, había un muñeco que sorprendió mucho a Aduki.

Mey Clerici (Mey) es docente de plástica e ilustradora. Ivan Kerner (Ivanke) es docente, diseñador gráfico e ilustrador. Juntos crean textos e imágenes, y también dan tallares de creación artística para todas las edades.

Ivanke y Mey trabajan juntos y la serie Aduki tiene dibujos con una cierta reminiscencia a los supersónicos. Las aventuras de Aduki son muchas. Si se quedan con ganas de más, les propongo visitar otros títulos de la colección: La partida, Un paseo muy especial, Un extraño planeta.

Recomendado para niños y niñas pequeños. La editorial los propone a partir de los 4 años.

Dos de observar

Alina, maga del mandarino. Escrito por Laura Escudero. Ilustrado por Viviana Bilotti. Campana: Laleliloluz, 2022.

Qué alegría esta reedición, un libro que gana con el cambio de tamaño. Alina está aburrida de ser ella misma. Quiere ser distinta.

No puede ser difícil, porque si una oruga se convierte en mariposa y un huevo después es gorrión, una nena puede volverse flor o pájaro o cualquier otra cosa

El secreto está muy cerca.

Alina sale al patio. Es un lugar con magia: hormigas que pasan, mosquitos que zumban, geranios de pétalos rojos. Y el mandarino. Mago de todos los magos, aunque no tiene varita ni capa. Es un mago árbol, con lugar para los pájaros y flores diminutas y perfumadas en primavera. Sabe de lo que crece y cambia.

Alina desea, observa, busca y escribe. Tiene un cuaderno para sus notas, para que no se le escape nada. Ese cuaderno tiene un nombre: “Libro de las transformaciones mágicas”. La historia de Alina está contada en siete capítulos y en cada uno nos convida la poesía del cuaderno. Muy inspirador para que quienes leamos armemos también nuestro propio cuaderno.

Alina escribe:

Debajo de la tierra

debajo de la cama

debajo de todas las cosas

crecen otras.

Una maga

encuentra

lo que no

se ve.

La naturaleza tiene un lugar importantísimo en la obra de ambas autoras. Y este libro no es la excepción.

La historia tiene varias capas y se disfruta el gran trabajo con las palabras. La vida cotidiana de Alina, la sorpresa y el extrañamiento son protagonistas, junto con ella y el mandarino. Un libro hermoso para leer en tándem con Mi cuaderno de haikus, de María José Ferrada (Amanuta, 2017).

Las ilustraciones de Viviana Bilotti son pura poesía. La paleta con preponderancia de naranjas y verdes, las manchas de tinta, los detalles, las tramas y la sutileza de las transformaciones crea escenarios en los que dan ganas de quedarse.

Recomendadísimo para leer a cualquier edad, antes de dormir o después de comer. Y otro detalle: En la solapa de la contratapa encontramos un código QR que nos invita a disfrutar la historia en formato audiolibro. La editorial lo recomienda a partir de los seis años.

¿Qué hay de nuevo en la ciudad?, escrito e ilustrado por Didier Cornille. Traducido por Silvia Sirkis. Buenos Aires: Arte a Babor, 2021

Así empieza, casi antes de empezar en la solapa, este libro: “Soy Didier Cornille y voy a descubrir ciudades.”

Un libro que se pasea por distintas ciudades del mundo invitando a conocer, a investigar, verdaderamente a descubrir. Una propuesta para recorrer Punjab, Detroit, Berlín, Londres, París, Barcelona, entre otras, sin moverse del libro de Cornille. Ciudades nuevas, ciudades viejas que se van transformado y cambiando a partir de los problemas que las aquejan: superpoblación, contaminación ambiental, pobreza, falta de recursos de todo tipo. Algunas ciudades van encontrando estrategias para enfrentarlos y transformarse.

Las ciudades van cambiando y muchas crean soluciones que resultan sorprendentes. ¿Por qué no buscar inspiración en esas experiencias para imaginar la ciudad del futuro?

A través de este libro podrás soñar con la ciudad en la que te gustaría vivir. Quizás, un día, seas quien ayude a construirla.

Un libro que invita a un viaje que invita a conocer los espacios comunes y privados de diversas ciudades del mundo y nos muestra cómo hacen los urbanistas para crear y generar espacios más habitables, que alojen y sean sustentables.

Didier Cornille es ilustrador y profesor de dibujo, además de un amante de la arquitectura. Sus dibujos en línea sobre fondo blanco nos llevan de viaje por cada ciudad que visita y por suerte comparte. Se celebra la misión de Arte a babor de dar conocer su arte.

Recomendadísimo para compartir con niños y niñas curiosos.

Para terminar, siempre, la esperanza

Esperanza. Un poema de Gianni Rodari ilustrado por Francesca Ballarini. Traducido por Manuel Rud. Buenos Aires: Limonero, 2022.

Si tuviera una tiendita

con una única estanza,

¿qué cosa yo vendería?

Esperanza.

Qué lindo sería conseguir esperanza cuando más la necesitamos. Este libro nos regala la oportunidad. El poema de Gianni Rodari explota en las ilustraciones de Francesca Ballarini.

Gianni Rodari fue pedagogo, escritor, promotor de que niños y grandes se animen a escribir. La esperanza gratis para todos, el deseo de que todas las personas puedan expresarse es maravilloso en sí mismo. En su libro Gramática de la fantasía escribió: “El uso total de la palabra para todos me parece un buen lema, de bello sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo”. En el año 1970 le otorgaron por su obra el premio Hans Christian Andersen.

Esperanza es un poema necesario que propone que la esperanza nos llegue a todos. Especialmente en los tiempos más difíciles.

La ilustradora, Francesca “Nina” Ballarini es artista visual. Le gusta usar tintas, pinceles, plumas, manchas, letras. Además de ilustrar, es realizadora de escenografías. Esperanza es un libro de gran formato (30 x 25 cm) en el que casi se puede “entrar” en estado de esperanza. El verde manda, junto con un arco iris de colores vibrantes.

En el inicio de la pandemia, en el año 2020, la comisión europea leyó en el cierre de su sesión oficial el poema Esperanza. El 23 de octubre pasado se cumplieron 102 años de su nacimiento, gran excusa para seguir convidando su obra.

Recomendadísimo para disfrutar a cualquier edad.

Hasta aquí las últimas recomendaciones del año. Retomando a Graciela Montes (La gran ocasión, 2005) “Lectura a lectura, el lector —todo lector, cualquiera sea su edad, su condición, su circunstancia...— se va volviendo más astuto en la búsqueda de indicios, más libre en pensamiento, más ágil en puntos de vista, más ancho en horizontes, dueño de un universo de significaciones, más rico, más resistente y de tramas más sutiles. Lectura a lectura, el lector va construyendo su lugar en el mundo”. Esa es la idea, buscar, indagar por dónde, acompañar, practicar, leer, volver a leer, generar instancias para que los chicos y las chicas tengan, cada vez, más herramientas para construir y habitar el mundo.





