" Soy fea.

No necesito que nadie me lo diga: soy fea. Igual me lo dicen. Todo el tiempo.

Fea.

Fea.

Feísima.

Por eso, ese día en el pasillo, me asombró tanto que antes de despedirnos me dijera eso.

-Sos linda.

Eso me dijo: que era linda."