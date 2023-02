“Un novio para mi mujer” cumple 15 años y lo celebra con una función gratuita en el Gaumont

Trailer "Un novio para mi mujer", de Juan Taratuto

Si escuchamos la frase: “Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo, y estos dos pelotudos, todos de Sagitario”, la mayoría imaginamos a la Tana Ferro discutiendo ya que, además de un meme, la película argentina Un novio para mi mujer, del director Juan Taratuto ya se convirtió en un clásico del cine argentino contemporáneo. Fue una producción que arrasó cuando se estrenó en las salas y siguió recolectando fanáticos en la televisión abierta y el cable. Hoy, puede verse en la plataforma Star plus.

Por este motivo y en el marco del ciclo “Homenajes en el Gaumont”, este lunes 13 a las 20 hs se realizará una proyección especial de la película, con entrada gratuita en la sala “Leonardo Favio” del cine Gaumont-INCAA (Rivadavia 1635, C.A.B.A.) que contará con la presencia de su realizador. Las entradas se retiran en la boletería del cine durante el día de la función.

Imagen de la filmación de "Un novio para mi mujer", protagonizada por Adrián Suar y Valeria Bertucelli, dirigida por Juan Taratuto

Este film, que cumple quince años, cuenta la historia de “El Tenso” (Adrián Suar), un hombre que, harto de las quejas constantes de su mujer “La Tana” (Valeria Bertuccelli), no sabe cómo decirle que se quiere separar de ella. Para conseguirlo, contrata al Cuervo Flores (Gabriel Goity), un profesional para que la seduzca y así no tener que enfrentarse a la situación. Sin embargo, a último momento, lo asaltan las dudas. Sus personajes protagónicos siguen siendo recordados por sus frases que traspasan la pantalla y se meten en el imaginario colectivo como ocurre con películas como Esperando la carroza, de Alejandro Doria.

Un novio para mi mujer fue la película argentina más vista en el 2008, superando la cifra de 1.400.000 espectadores. A su vez, cuenta con cinco adaptaciones ya estrenadas en el exterior: la versión surcoreana All About My Wife, de Min Kyu-Dong (2013); la italiana Un fidanzato per mia moglie, de Davide Marengo (2014); la mexicana Busco novio para mi mujer, de Enrique Begné (2016); la chilena Se busca novio para mi mujer, de Diego Rougier (2017); y la versión española, de Laura Mañá, recientemente estrenada.

El ciclo Homenajes en el Gaumont continuará durante todo 2023

El ciclo “Homenajes en el Gaumont” está organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y continuará con proyecciones especiales durante todo el 2023. La primera función de este año fue el martes 24 de enero con la proyección de El Ángel, de Luis Ortega y fue presentada por el director y por el actor Peter Lanzani.

