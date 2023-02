Forma y fondo sobre los límites de la normalidad, en el Macba

Durante este verano, el MACBA alberga numerosas piezas de Silvia Corcuera Terán y una selección de obras de Luciana Levinton

El Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Macba) expone dos muestras de artistas argentinas para disfrutar durante el verano. Se trata de Lo cotidiano extraordinario, una retrospectiva de María Silvia Corcuera Terán, y Hábitat, una selección de obras de Luciana Levinton.

Lo cotidiano extraordinario de María Silvia Corcuera Terán, con la curaduría de Laura Casanovas, es una muestra retrospectiva que aborda la producción de la artista desde los años 90 hasta la actualidad. Emplazada en las salas del primer piso y primer y segundo subsuelo del museo, reúne un centenar de obras realizadas en diferentes técnicas como pinturas, textiles, esculturas, relieves y collages. “Lo cotidiano extraordinario es la capacidad de otorgar a lo que estamos habituados a pensar y percibir -sean materiales descartados, roles o conceptos del pasado y del presente- una nueva jerarquía y valorización de cara al porvenir. Y la artista lo hace a través de distintas estrategias artísticas que se sirven del humor, el juego, la técnica del collage, entre otras. En este sentido, su producción manifiesta una mirada crítica de resonancias políticas”, afirma Laura Casanovas, curadora de la exposición, en diálogo con Infobae Cultura.

Las muestras de Silvia Corcuera Terán y Luciana Levinton se presentan en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires

La obra de María Silvia Corcuera Terán, comprometida con las vicisitudes humanas, es una gran oportunidad para experimentar el placer de una producción que expande el tiempo y la percepción de lo que nos rodea. El planteo curatorial propone evidenciar cómo se reconfiguran intereses plásticos, formales y conceptuales en las distintas series, mediante un recorrido cronológico que, cuando se altera, responde a enfatizar lo señalado. En el inicio se encuentran la serie Juguetes (1992-1995) y Todo es un globo (2012-presente) para marcar elementos que las emparentan como lo lúdico y la infancia. Se destaca, además, la ciudad, sobre todo de Buenos Aires, con su identidad, historia, tragedias y afectos. Siguen varias otras series hasta llegar al final del recorrido donde se encuentra el extenso trabajo de La Dote Argentia (2014-presente) el cual, además de referirse a los roles asignados en distintos momentos de la historia a las mujeres deviene metáfora de un país con sus avatares históricos, símbolos e idiosincrasia”, afirma Laura Casanovas.

María Silvia Corcuera Terán es una artista argentina que se formó en la Universidad de Buenos Aires. Participó en la exhibición Geometría sin límites, de la Colección Jean y Colette Cherqui, en la Maison de l’Amérique Latine, París, Francia, fue elegida para el proyecto de investigación “Intersección de Arte, Ciencia y Tecnología”, de los arquitectos Carnicero Fornari (FADU, UBA) y seleccionada para la XIII Florence Biennale 2021. En el año 2020, fue seleccionada Mejor Artista de América Latina y el Caribe, por Ivy Plus Libraries Confederation. Sus obras forman parte de museos y colecciones privadas y de la Universidad de William & Mary (Virginia, USA), donde la evolución de su obra es seguida por la doctora Regina Root, bajo el título “Couture and Consensus: Fashion and Politics in Post Colonial Argentina”.

"Habitat", la muestra con obras de Luciana Levinton se exhibe en el primer piso del Macba

Por su parte, en el primer piso del Macba se exhibe Hábitat de la artista Luciana Levinton, con la curaduría de Georgina Gluzman. Dueña de un conocimiento profundo sobre la historia de la arquitectura, donde la participación de la mujer era ignorada, Levinton busca darle visibilidad y para ello, interviene páginas de publicaciones, inspirada en la labor de la arquitecta Charlotte Perriand, de quien toma la palabra Hábitat como un espacio que promueve la calma, la relajación y la armonía. “Creo que esta operación, la de ofrecer refugio a una memoria frágil en torno a la creación femenina históricamente ignorada, es de las más importantes que lleva adelante Luciana. Con su quehacer pictórico intenso, Levinton brinda ese hábitat tan necesario como esquivo para imaginar nuevas ideas y percepciones, a partir de un pasado recuperado”, afirma la curadora Georgina Gluzman.

Obra de Luciana Levinton en el entrepiso del Macba

Luciana Levinton es una arquitecta y artista argentina que se formó en la Universidad de Buenos Aires. En su obra explora la relación entre el lenguaje pictórico y el arquitectónico. En sus pinturas sintetiza la arquitectura a través de un proceso de decodificación y las convierte en formas abstractas. A través de su obra, recupera el trabajo y la figura de las mujeres. Realizó exposiciones individuales en el Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires, el Museo de Arquitectura, la Galería del Infinito, el Centro Cultural Recoleta, la Fundación Atchugarry (Uruguay), galerías de arte y Centros Culturales en San Pablo, Nueva York y Washington, París, Milán y Berlín, desde el año 2007. Su trabajo ha sido reconocido en numerosas ocasiones: Salón Nacional Fundación Banco Nación, Mención honorifica (2015); Saatchi Gallery 2nd Pl. Showdown winner, Living Colour, Segundo premio (2013); Dibujos, Calendario, Sociedad Central de Arquitectos, Obra premiada (2008 y 2006) y Concurso Electra en el Centro Cultural Borges, Obra seleccionada (2005).

*Ambas propuestas pueden visitarse hasta el 26 de febrero, de lunes a domingo de 12 a 19 hs, en el Macba (Av. San Juan 328 - CABA).

Seguir leyendo