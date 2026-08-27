“Finding Renée Richards”: la increíble historia de la pionera transgénero del tenis

"El libro del día": "Finding Renée Richards", escrito por Julie Kliegman

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En Finding Renée Richards, una nueva biografía seria y conmovedora de la tenista y oftalmóloga transgénero, el locutor Keith Olbermann aporta un toque de humor.

Según el libro de Julie Kliegman, en 1980, Olbermann, de 21 años, se golpeó la frente contra el lateral del tren número 7 en el Shea Stadium. Dos años después, su visión comenzó a fallarle en las gradas durante un partido del US Open.

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Un médico le comentó con evidente picardía que la mejor especialista en músculos oculares de la ciudad de Nueva York era Richards, quien por entonces era una figura curiosa debido a un fallo de la Corte Suprema estatal de 1977 que le había permitido clasificarse para el Abierto en el circuito femenino.

«Me da igual si es un chimpancé fumando un puro con una velita en la... No dije trasero», recuerda Olbermann haber respondido. Richards solucionó el problema en cinco minutos con una linterna de bolsillo de 1,98 dólares.

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La suya no ha sido una vida exenta de reflexión. Con casi 92 años, Richards ha escrito tres memorias: «Second Serve» (1983), que se adaptó a una película para televisión protagonizada por Vanessa Redgrave; «No Way Renée» (2007); y «Spy Night and Other Memories» (2014). (También es autora de un libro de texto sobre cirugía de estrabismo publicado en 1991).

Renée Richards (Crédito: Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

Pero Richards no ha estado en primera línea en los acalorados debates actuales sobre los atletas transgénero en el deporte. Esto podría deberse a que, para su desgracia, se arrepiente de la demanda que interpuso contra la Asociación de Tenis de Estados Unidos (con la ayuda de Roy Cohn) y cree que las personas que han pasado por la pubertad masculina no deberían poder jugar en equipos femeninos.

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Este giro radical deja a Kliegman —quien se identifica como asexual, no binario y transgénero, y usa los pronombres neutros “elle/elles”— “estupefacto” y “desconcertado”. Entrevistar a Martina Navratilova, amiga de Richards, quien se ha manifestado en contra de la participación de hombres biológicos en el atletismo femenino, ha dejado al biógrafo “sorprendido” y “conmocionado”.

El primer libro de Kliegman, “Mind Game”, trataba sobre atletas y salud mental, y han escrito para numerosas publicaciones, entre ellas Sports Illustrated y The New York Times. Su investigación es minuciosa y exhaustiva, enriquecida con transcripciones y correspondencia recopiladas por la activista feminista Eleanor Foa Dienstag a finales de los años 70.

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Aquí abundan las conversaciones y revelaciones novedosas; Richards admite haber hecho “un pequeño truco”, al sustituir la muestra de saliva de una amiga en la prueba cromosómica que se convirtió en el punto clave de su caso judicial.

A pesar de todo el revuelo que causó la participación de Richards en el tenis femenino, lo más lejos que llegó en los Grand Slam fue a la final de dobles del Abierto de 1977

Pero a veces parece que Kliegman no está tanto “Encontrando a Renée Richards” como luchando con ella. Resulta desconcertante la lucha que mantienen con el deseo de Richards de que se use su nombre de pila, Richard Raskind, y pronombres masculinos para describir su vida antes de la transición.

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“Estamos de acuerdo en discrepar”, escriben sobre la denuncia de Richards contra la androginia en la revista GQ en 2015, cuando calificó al “sistema binario que Dios diseñó para nosotros…" como “la sal de la vida”.

Kliegman respeta a Richards, pero también se muestra visiblemente frustrado con ella como defensora de la causa. «Quiere que se tenga en cuenta su experiencia sin que se la cuestione nunca», dice sobre su ausencia en los debates actuales. «Quiere estar al tanto de las tendencias sin decir ni pío».

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Entre los momentos de angustia existencial del autor, se narra una historia de vida, y se lo hace con maestría. Richard nació el 19 de agosto de 1934, y tenía una hermana mayor, Josephine, una chica marimacho que lo maltrataba emocional y físicamente, llegando incluso a meterle el pene para dentro y a llamarlo “niñita”. (Josephine padece demencia, escribe Kliegman, y no pudo ser entrevistada para este libro).

Fueron criados en Queens por su madre, Sadie, una psiquiatra freudiana, y su padre, David, un cirujano ortopédico que evitaba hablar del tema médico delicado, pero guardaba álbumes de recortes con los logros de su hijo menor, tanto masculinos como femeninos. ¿Quién más ha sido reconocido tanto por el Salón de la Fama del Deporte Judío como por los Servicios Helen Keller para Ciegos?

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Richards en febrero de 2007 (Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

En Horace Mann, una escuela privada en el Bronx, Richard jugaba béisbol y afirma haber sido reclutado por un cazatalentos de los Yankees. (Un compañero recuerda «la letalidad de la curva de Raskind, en particular»). En Yale, se convirtió en capitán del equipo de tenis. En la facultad de medicina de la Universidad de Rochester, dudó sobre qué especialidad elegir; «ginecología y obstetricia eran opciones descartadas rotundamente», señala Kliegman sin ironía.

De regreso en Manhattan para su residencia en oftalmología y viviendo con una novia apodada Sally Peanutbutter, Raskind se sometió a un análisis exhaustivo para intentar deshacerse de un persistente deseo de vestirse con ropa de mujer. Sirvió en la Marina, loque describió como “una gran experiencia”.

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Kliegman reconstruye minuciosamente el glamoroso pero difícil periodo posterior al matrimonio de Raskind con la exmodelo Barbara Mole, con quien parecía tener poco en común salvo su afición por el helado de ron con pasas. (Tuvieron un hijo, Nicholas, que se suicidó a los 47 años en 2019).

En este libro relativamente corto, se percibe un despegue palpable tras el fin de su matrimonio. Después de una larga búsqueda que incluyó un viaje a Chicago con un abrigo de visón y un vestido de Bergdorf Goodman, Richard encontró un médico que le practicó una cirugía de reasignación de género. Se convirtió en Renée, que en francés significa “renacida”, y se mudó a California, el lugar ideal para empezar de cero.

Renée Richards fue tenista, militar y médica oftalmóloga. Hoy tiene 92 años

Richards sucedería a Christine Jorgensen como la persona transgénero más famosa de Estados Unidos, y a su vez sería sucedida por Caitlyn Jenner.

“¿Cómo se desvaneció su legado tan rápidamente, en apenas unas décadas?”, se pregunta Kliegman. Quizás porque, a pesar de todo el revuelo que causó la participación de Richards en el tenis femenino, lo más lejos que llegó en los Grand Slam fue a la final de dobles del Abierto de 1977. Su mejor posición en el ranking mundial fue el puesto número 20 dos años después.

Tras retirarse del deporte a los 47 años, volvió a ser una excelente oftalmóloga, para Norman Mailer, Susan Sontag, Nora Ephron... ¡y bueno, aquí está Olbermann de nuevo!

Su desempeño como jugadora “no destruyó el tenis femenino ni provocó que, tiempo después, una generación de hombres que no lograron triunfar en la NBA de repente se vieran obligados a jugar como mujeres”, le dice a Kliegman. “Vaya, la gente le dio demasiada importancia a algo que en realidad se resolvió solo”.

Fuente: The New York Times