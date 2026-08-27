“Todos hemos sentido el abandono en algún momento”: Javier Bardem vuelve al cine en español con una película sobre padres ausentes y culpa

Tráiler de 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem y Victoria Luengo

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Javier Bardem regresa al cine en español con El ser querido, una película dirigida por Rodrigo Sorogoyen atravesada por el tema de la paternidad ausente y el cine. Fue estrenada en el festival de Cannes y ahora es novedad en la cartelera de su país. Allí Bardem se pone en la piel de un violento director de cine y padre ausente. “Todos tenemos una historia, una mochila y depende de nosotros ir quitando los pesos que no queramos para nuestros hijos”, ha afirmado.

A su juicio, eso es algo que tiene que ver “con hacerse uno muchas preguntas y saber que no tienes todas las respuestas”. Bardem ve a su personaje como alguien que quiere mejorar, pero que no ha sido educado para pedir perdón, ni para tomar responsabilidades. “Ese es el problema generacional que ha sufrido, que no fue educado para ser consciente del dolor que puede provocar”, ha subrayado.

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Sorogoyen estrena El ser querido después de su éxito con As bestas (2022), que obtuvo nueve premios Goya, incluyendo el de mejor película. “Había ganas de probar otras cosas, de probarnos a nosotros mismos, ofrecerle al espectador cosas distintas. Decir que el director y la guionista de As Bestas (Isabel Peña) hacen una película muy parecida a As Bestas es aburrido, no queríamos hacer otro thriller”, ha destacado el director.

No hay thriller aquí, pero sí una gran tensión en la historia de Esteban Martínez, un director de cine exitoso que regresa a España para rodar una película y quiere que la protagonice su hija Emilia Vera (Victoria Luengo), una actriz sin carrera a quien lleva trece años sin ver.

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Javier Bardem regresa al cine español con 'El ser querido', la nueva película de Rodrigo Sorogoyen sobre la paternidad ausente y el cine

El personaje de Martínez es un hombre dominado por el ego, pero sobre todo, destaca Sorogoyen, “por la violencia”. “Un director tiene que tener cierta vanidad, porque si tú estás creando algo es porque crees, absurda e inútilmente, que le va a interesar a alguien. ¿Abunda esto en el cine? Claro que sí, pero el problema sería que abundase esa violencia que tiene el personaje”, sostiene.

A Javier Bardem, lo que le llamó la atención del personaje fueron sus contradicciones y la capacidad de conexión con la realidad: “Esta es una historia de abandono. Todos hemos sentido el abandono en algún momento de nuestra vida, incluso a veces por nosotros mismos. Para sentirse involucrado con la historia no hace falta haber sido abandonado por tu padre”, ha destacado el actor.

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El ser querido se une a la ola de películas que se adentran en el mundo del cine a nivel narrativo. Esta es una corriente que para Sorogoyen tiene relación con la falta de ideas: “A día de hoy proliferan ‘remakes’, secuelas, Spiderman 18, cosas que no puedo entender y que no me interesan, pero puede ser justo porque nos faltan ideas que recurrimos a nosotros mismos”.

Con esta película, Bardem podría hacer carrera para el Oscar, después de que el filme haya cerrado su distribución en Estados Unidos y Canadá y una amplia gira de invierno por festivales de Norteamérica relevantes dentro del circuito de la temporada de premios.

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Para el actor, este ha sido su primer trabajo con Sorogoyen, pero Victoria Luengo, quien interpreta a Emilia, ya conocía al director de la serie Antidisturbios. Estos dos trabajos, separados por seis años, han sido muy distintos para la actriz. Con Emilia, Luengo dice haber podido conectar con parte de sus vivencias “como mujer” para intentar comprender “qué ocurre cuando hay esta ausencia de un progenitor”.

“Somos una combinación de cómo nos hemos criado, de quién nos ha acompañado, del cariño y de la ausencia de ese cariño. Un abandono te configura una manera de ser. Somos todas esas luces y sombras que provocan los lugares en los que crecemos”, ha apuntado Luengo. “Tenemos que estar muy orgullosos del cine que tenemos y de cómo está llegando, abriendo fronteras y llegando a muchos lugares”, ha concluido.

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Bardem vinculó la historia de 'El ser querido' con el abandono y con el peso generacional de no haber aprendido a pedir perdón ni asumir responsabilidades

La mejor película de Sorogoyen para unos, un guion repetido para otros

La recepción crítica de El ser querido se partió en dos desde su estreno mundial en la Sección Oficial a Competición del Festival de Cannes, el 16 de mayo de 2026. La prensa española acreditada en el certamen recibió la película de Rodrigo Sorogoyen con un entusiasmo casi unánime: periodistas como Pepa Blanes y José Manuel Romero, de la Cadena SER, la declararon la mejor obra del director; David Martos, de Kinótico, la situó entre las candidatas serias a la Palma de Oro. Al término de la proyección de gala, el público tributó una ovación de más de ocho minutos descrita como “extraordinariamente cálida”. La crítica internacional, en cambio, respondió con una frialdad que ScreenDaily cifró con precisión: de once profesionales que puntuaron la película en el agregado del festival, cinco le otorgaron la nota mínima.

Los grandes diarios españoles consolidaron esa línea elogiosa tras el estreno comercial del 26 de agosto. El Mundo le concedió la calificación máxima —cinco estrellas— con un título que lo decía todo: “Javier Bardem, Victoria Luengo y amén”. La Vanguardia le asignó cuatro estrellas y la definió como un “magnífico thriller sentimental repleto de pequeñas sorpresas”. ABC, en el mismo tono, centró su elogio en la primera y extensa secuencia del restaurante, donde padre e hija se reencuentran tras trece años de distancia, y la calificó de escena vertebradora de todo el metraje. El País matizó ese consenso con una fórmula que resumía la tensión interna de la película: “incontestable talento expresivo, escasa emoción”. En la crítica especializada, el blog No es cine todo lo que reluce la describió como “irregular pero con momentos de verdadera grandeza”, mientras que Latidos por el cine elevó los primeros veinte minutos a la categoría de clase magistral.

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La prensa anglosajona se movió en coordenadas distintas. IndieWire calificó la película con una C+ y la describió como un drama padre-hija “en busca de un mejor guion”, pese a reconocer la fuerza de la composición de Javier Bardem. The Hollywood Reporter, según la síntesis recogida por medios españoles, valoró los giros narrativos pero consideró la historia “demasiado familiar”, un reproche que varios críticos internacionales vincularon a la proximidad temática con Valor sentimental, la película premiada en Cannes la edición anterior. Variety adoptó un tono más favorable y catalogó la cinta como una “aportación sustancial al género”, con especial atención al trabajo del actor español. Esa lectura fue la que aprovechó la distribuidora Kino Lorber para articular una campaña de premios centrada en Bardem de cara al mercado norteamericano, con un debut previsto en el Festival de Toronto.

Fuente: EFE.

Fotos: Javier Fernández / Europa Press y archivo.