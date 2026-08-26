Cultura

‘Diván del Tamarit’: el último poemario de Federico García Lorca vuelve a escena en Buenos Aires

La actriz española Carmen De la Osa y el pianista César Pradier presentan este jueves en el Centro Cultural de la Cooperación un espectáculo que reúne obras escritas por el poeta en sus últimos años

Diván del Tamarit INTERIOR
Diván del Tamarit, el poemario póstumo de Federico García Lorca, se presentará el jueves 27 de agosto en el Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires
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Este jueves 27 de agosto a las 21, la actriz española Carmen De la Osa y el pianista César Pradier presentarán el espectáculo Diván del Tamarit en el Centro Cultural de la Cooperación, poniendo en escena uno de los poemarios más personales de Federico García Lorca.

El espectáculo combina el recitado en voz de De la Osa con el acompañamiento al piano de Pradier, y toma como base un texto que el poeta granadino escribió sin llegar a ver publicado. El poemario, estructurado en casidas y gacelas, salió a la luz de manera póstuma en 1940, cuatro años después del fusilamiento de su autor. Escrito bajo un presentimiento de muerte cercana y un balance sentimental de ausencias, recorre temas que atraviesan toda la producción lorquiana: el amor, la muerte, la identidad y la búsqueda de la belleza.

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Diván del Tamarit INTERIOR
Carmen De la Osa y César Pradier llevarán Diván del Tamarit a escena en un recital que une recitado y piano

El título condensa dos referencias. ‘Diván’ alude a una colección de poemas en la tradición árabe; ‘Tamarit’, a la huerta familiar de un tío del poeta en Granada, espacio que Lorca habitó en distintos momentos de su vida. El conjunto refleja su vínculo con la poesía árabe y granadina, y su uso de imágenes sensoriales y un lenguaje de raíz musical para transformar la experiencia personal en algo de alcance universal.

Carmen De la Osa, actriz nacida en Aracena, Huelva, y radicada en Buenos Aires, con especialización en la Generación del 27 y una trayectoria que abarca televisión y teatro, donde actuó y dirigió obras como La mar de años y Chaplin: La leyenda del cómico, será quien ponga voz a los versos de Lorca en este espectáculo. No es la primera vez que De la Osa transita esta obra: ya la llevó a espacios como el Café Tortoni y a la habitación del Hotel Castelar donde el propio poeta se alojó durante su estadía en la ciudad.

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Al piano estará César Pradier, nacido en Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) e hijo de madre granadina, como el autor que se homenajeará.

*Divan del Tamarit se presenta el jueves 27 de agosto a las 21 en el Centro Cultural de la Cooperación (Avenida Corrientes 1543, C. A. B. A.).

[Fotos: prensa Diván de Tamarit]

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