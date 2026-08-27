Con 39 galerías y entrada gratuita, la feria Plateada despliega este fin de semana el arte bonaerense en el Teatro Argentino de La Plata

La feria Plateada llega con una edición extendida: 39 galerías y proyectos

Guardar

La cuarta edición de la feria Plateada exhibirá una expansión que busca resolver una carencia del arte bonaerense: abrir una vía pública, gratuita y formativa entre los artistas y colectivos de la provincia y un mercado al que muchas veces no llegan.

En ese sentido, el encuentro que se realizará el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto, en el Centro Provincial de las Artes - Teatro Argentino de La Plata (Av. 51 702), con entrada libre y gratuita, de 13 a 19 h, amplia su escala de 25 galerías y proyectos, en años anteriores, para presentar 39 espacios.

PUBLICIDAD

El cambio no será solo cuantitativo. La feria dejará la sala Pettoruti del Teatro Argentino y se mudará al hall principal y la plaza seca, una decisión que, según explicaron los curadores Virginia Martin y Facundo Belén, se centra en “conectar mejor el evento con la calle y atraer a públicos nuevos”. A esa ampliación se sumará una isla editorial con 11 proyectos y un espacio gastronómico pensado para captar al visitante casual.

En ese sentido, definieron a la feria como “una herramienta para profesionalizar proyectos de galerías y colectivos de artistas de la provincia”, en un circuito donde, según señalaron, “muchos creadores salen de la universidad sin saber cómo vender su obra o cómo presentarse a otras ferias”.

PUBLICIDAD

El Centro Provincial de las Artes - Teatro Argentino de La Plata, sede de Plateada

Ese aumento llegó después de una convocatoria que, según los organizadores, recibió cerca de 100 aplicaciones. La cifra fue leída como una señal de demanda en un campo todavía en construcción y con pocas instancias de visibilidad para espacios alejados de los centros de exhibición y del mercado.

La selección, sostuvieron, “no se orienta a artistas individuales”, sino que fue dirigida a galerías y colectivos, un criterio que, “busca ocupar un tramo que no cubren otras políticas del sector, como los salones”.

PUBLICIDAD

Desde lo curatorial, la expansión no implicó solo sumar stands, sino que se presente hasta tres artistas por proyecto para evitar propuestas sobrecargadas y construir una feria “más limpia y fácil de leer para el visitante”.

Ese ajuste también modificó la disposición espacial. Con el nuevo emplazamiento, la feria dejará el sistema de cruces y pasará a una organización lineal de paredes y frentes, con un recorrido abierto y una mejor visibilidad desde distintos puntos.

PUBLICIDAD

La Feria presentará un nuevo diseño, en el Hall de entrada del Teatro

La feria tendrá además premios que se entregarán el sábado: el Premio Plateada a la obra destacada, bajo la curaduría de Jimena Ferreiro y Carolina Pinciroli.

Además, habrá tres proyectos invitados -Creadores de Imágenes, Sahuet y Belleza y Felicidad Fiorito- y una Isla Editorial, en la que se encontrarán editoriales y proyectos bibliográficos como Toxicxs, Industria mínima, La disgráfica, Eloísa cartonera, Morpurgo, Ripio, Arte x arte, Ligeia revista, Imprenta cooperativa, Editorial cita y Biblioteca Turma.

PUBLICIDAD

Esta expansión no solo se produce puertas adentro de la feria, sino que además diferentes instituciones y espacios expositivos prepararon propuestas, desde sus vidrieras, o abrirán sus puertas en relación al evento.

La feria tendrá una Isla Editorial, en la que se encontrarán editoriales y proyectos bibliográficos

El Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti presenta la intervención El traidor, a cargo de Pr0testa, en la vidriera del museo (calle 51 N° 525), con exhibición 24 hs visible desde la vía pública, mientras que en el Pasaje Dardo Rocha (calle 50 e/ 6 y 7) se pueden observar tres propuestas: Reliquia de Emilia Hendreich en el Espacio E - Macla, 40 años de vacaciones de Andrés Compagnucci en la Nave Central y Neoinformalismo zen, con curaduría de Florencia Morel, en la Sala C del Centro de Arte de la UNLP.

PUBLICIDAD

Allí también, calle 48 e/ 6 y 7), se suman Soportar la representación de José Luis Landet en la vidriera Bicentenario; Materialidades de la memoria. Archivo Romero por/venir y Javier del Olmo, con curaduría de Fernando Davis, en vidriera y sala A; el cortometraje Fueron las hormigas de Sergio Vega en la sala D; y Las pasiones de las historias del arte, con curaduría de Guille Mongan, en la Sala B.

En Universidad del Este (7 e/ 41 y 42) se expone En azul de Francisco Ungaro en la vidriera, mientras que en Fundación OSDE (calle 50 N° 925) se presenta In der pampa Guillermo Düvelmeyer (1893-1959) de Gabriela Francone.

PUBLICIDAD

useo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata y el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano mostrarán sus colecciones y exhibiciones

Por su parte, el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico abre su colección en la Sala Centauro; residencia Corazón (calle 2 N° 736) exhibe Diario de una caída libre de Julia Dron junto a un estudio abierto con Chantal Blackburn; y la galería NN (calle 49 N° 719), PreseNNe, una muestra colectiva por los 10 años del espacio.

Desde el sector institucional, el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano y el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata mostrarán colecciones patrimoniales bonaerenses.

PUBLICIDAD

Plateada es una iniciativa del estado provincial, a partir del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, con Florencia Saintout como presidenta del organismo, a través del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti con Federico Ruvituso como director.

El evento, de 28, 29 y 30 de agosto, con entrada gratuita

<b>Galerías/ proyectos participantes</b>

Vincent, Sur boreal, Geómetras, Cösmiko, Club de la pintura, Crystal, Planta alta, Un galpon, Estudio fortuna, Oblicuo, M.O.N.T.Ó.N, Don Bardo, Un galpón (La Plata); De Sousa, Selva negra, Acéfala, Tallerx_, Saga, Amorada, Imaginario, Tiempo (CABA); Departamento 112 (Martínez); Lapontiana (General Villegas); Cresteo (Tornquist); Ministerio de la pavada, Ramal (Necochea); Cálamo (San Nicolás); Mapa (Las Flores); Casa taller (Trenque Lauquen); Isidoro (Coronel Suárez); Cueto (Mercedes); Frecuencia cultural (Bahía Blanca); Colectivo vértebra (Berisso); Inteligencia colectiva (Mar del Plata); Colorado (Resistencia, Chaco); La Portland (Paraná, Entre Ríos); Sentimental (San Juan); Rayo (Villa General Belgrano, Córdoba), y las itinerantes Ageneradas y Fruta madura nueva fortuna.

*Feria Plateada, 28, 29 y 30 de agosto, en el Teatro Argentino de La Plata, Av. 51 702. Entrada: Libre y gratuita