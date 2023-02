El periodista cubano Abraham Jiménez Enoa gana la Beca Michael Jacobs de crónica viajera

Abraham Jiménez Enoa, el ganador de la beca Michael Jacobs 2023 (Foto: @JimenezEnoa)

El periodista cubano Abraham Jiménez Enoa, quien ha publicado reportajes y columnas de opinión en medios como The New York Times, BBC World, Al Jazeera y The Washington Post, resultó el ganador de la novena edición de la Beca Michael Jacobs de crónica viajera que otorgan la Fundación Gabo, el Hay Festival de Cartagena y la Michael Jacobs Foundation for Travel Writing.

El jurado conformado por el mexicano Federico Guzmán Rubio (ganador de la beca en 2022), el cronista estadounidense Jon Lee Anderson y el colombiano Daniel Samper Pizano, maestros de la Fundación Gabo, seleccionó “Aterrizar en el mundo” de Jiménez Enoa entre los 341 proyectos de libro o artículo que fueron postulados durante el mes de diciembre pasado.

En el proyecto seleccionado, Jiménez Enoa se propone contar la historia de su primer año fuera de Cuba, tras pasar los anteriores 33 en la isla. El periodista plantea escribir una crónica de largo aliento con idas y vueltas entre el presente y el pasado, a través de las ciudades donde ha vivido su exilio, ensayando una mirada que trasciende el asombro para detenerse y analizar de un modo más estructurado dichos lugares.

El jurado destacó la originalidad de la propuesta de Jiménez Enoa y valoró su pulso narrativo, su unidad y estructura claras, con las que se adentra en tierras ajenas para verlas desde una mirada propia y profunda. “Es interesante e inesperada, porque se antepone al relato común: extranjeros que retratan el socialismo en Cuba. Aquí un cubano se propone contar la vida, las otras dictaduras, el capitalismo, el racismo y la xenofobia desde su propia perspectiva. El jurado destacó el olfato de Jiménez para identificar lo normalizado, lo marginal y lo aparentemente invisible”, argumentó la terna.

Para el propio ganador, todo lo que acontece en su nueva vida como exiliado es “una reminiscencia” de su pasado en la isla”. “El periplo no es un viaje turístico, no es un viaje con la intención de descubrir estas ciudades. Es mi vida en un viaje”, escribió Jiménez Enoa en su propuesta. El periodista, que se graduó en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y cofundó El Estornudo, la primera revista cubana online dedicada al periodismo narrativo, publicó este año La isla oculta, una colección de crónicas del último lustro de Cuba.

Con esta distinción, Jiménez Enoa recibe un incentivo de 7.500 dólares que entrega la Beca, que le permitirá recorrer algunas de las ciudades donde ha vivido su primer año de exilio: Barcelona, Madrid, Ámsterdam, Copenhague, Washington y New York, para volver a mirar sin la premura del primer viaje y puntualizar detalles narrativos, descripciones, y volver a hablar con personajes que se mezclan con el suyo.

El salvadoreño Eric Lombardo Lemus fue el otro finalista de la Beca Michael Jacobs de crónica viajera 2023. El jurado consideró su propuesta, ¡Revolución o suerte! Viaje a las rutas de la insurrección salvadoreña, como relevante y crucial para comprender el pasado y confrontar el presente de dos generaciones, una que sobrevivió a la brutalidad y otra que quiere entender la guerra civil salvadoreña.

Desde 2015 han ganado la Beca Michael Jacobs el hispanoboliviano Álex Ayala Ugarte, el argentino Federico Bianchini, el español Diego Cobo, la ecuatoriana Sabrina Duque, el argentino Ernesto Picco, el británico J. S. Tennant, el colombiano Santiago Wills y el mexicano Federico Guzmán Rubio.

Fuente: Fundación Gabo

