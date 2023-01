La Biblioteca de Nueva York adquiere los archivos de Joan Didion y John Gregory Dunne

Joan Didion junto a John Gregory Dunne (Foto: Getty Images)

La Biblioteca Pública de Nueva York adquirió los archivos de Joan Didion y John Gregory Dunne, que abarcan desde cartas y fotos de boda hasta manuscritos y borradores de guiones.

“La Biblioteca está encantada de anunciar que sus excepcionales colecciones de investigación incluirán ahora el archivo de Joan Didion y John Gregory Dunne, voces emblemáticas del periodismo, la ficción y el guión estadounidenses de posguerra”, declaró en un comunicado Declan Kiely, director de Colecciones Especiales y Exposiciones de la Biblioteca.

Joan Didion con John Gregory Dunne y su hija Quintana, en su casa de Los Ángeles, California

Didion y Dunne estuvieron casados desde 1964 hasta la muerte de él en 2003. Fueron una de las parejas literarias más prominentes del mundo y las cartas de sus archivos incluyen correspondencia con Jacqueline Kennedy, Tennessee Williams, Nora Ephron y el ex juez del Tribunal Supremo Anthony Kennedy, amigo de la infancia de Didion que habló en su memorial el año pasado.

“Anticipamos que los papeles de Didion y Dunne, una vez procesados, se convertirán en una de nuestras colecciones más utilizadas y en un recurso esencial para académicos, estudiantes e interesados en su vida y obra de intensa colaboración”, dice el comunicado de Kiely.

Los archivos de Joan Didion y John Gregory Dunne que adquirió la Biblioteca Pública de Nueva York incluyen manuscritos y fotografías

Didion era conocida por las novelas Play It as It Lays y A Book of Common Prayer, por colecciones de ensayos clásicos como The White Album y Slouching Towards Bethlehem y por sus memorias The Year of Magical Thinking, en las que escribe sobre el duelo por Dunne.

Entre los libros de Dunne figuran el relato de no ficción sobre Hollywood Studio y la novela True Confessions. También colaboró con Didion en varios guiones, entre ellos The Panic in Needle Park y el remake de 1976 de Ha nacido una estrella.

Fuente: AP

Seguir leyendo