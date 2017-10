Escritora de culto –de cenáculo–, escritora, periodista, guionista, crítica de cine, editora de medios –la revista Vogue, por caso–, gran dama de la revista literaria The New York Review of Books, es un gran personaje de la contracultura. Compartió fiestas con Janis Joplin, de voz única y corta y frenética vida, apagada a los 27 años por sobredosis. Fue íntima amiga de Jim Morrison, el inolvidable vocalista de The Doors, otro famoso muerto a los 27: un trágico clan señalado por ese número… Entrevistó –capolavoros– a gente que vivió bajo el signo de la adrenalina: Annie Leibovitz, Patti Smith, y hasta fanático del demente criminal Charles Manson, que se hacía llamar "El hijo del Diablo".