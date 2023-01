“El centro ha muerto, viva el centro”, una manera de entender la nueva vida en la ciudad a través del arte

“El centro ha muerto, viva el centro”, entre el 2 y el 12 de febrero, en el marco de Microcentro Cuenta

La muestra El centro ha muerto, viva el centro levantará las persianas de numerosos locales vacíos en el Microcentro, para rehabitarlos como puntos de exhibición de obras internacionales de arte que dialogan con una geografía urbana en mutación, en el marco de la primera edición de Microcentro Cuenta.

Entre el 2 y el 12 de febrero, con entrada libre y gratuita, se desplegarán 16 instalaciones audiovisuales en el Microcentro que reunirán a artistas latinoamericanos con europeos bajo la curaduría de Hernán Kacew (Argentina) y Lívia Nolasco-Rózsás (Alemania), desde diversos enfoques, que incluyen obras de videoarte y realidad aumentada, intentarán responder a la pregunta: ¿cómo construir nuestra convivencia en las ciudades en el futuro?

"Monuments of the disclosed" (realidad aumentada), de Ahmet Ögüt

“Las ciudades no solo funcionan como redes de vivienda, transporte, saneamiento, producción de bienes o comunicación, sino que se comportan como organismos vivos que digieren, envejecen, se infectan, enferman y finalmente mueren. La pandemia de COVID-19 demostró lo rápido que puede propagarse una infección por medio de las estructuras urbanas y las redes que estas facilitan. Esta red tuvo que ser abandonada repentinamente, lo que dejó a los centros de las ciudades inmóviles, como cuerpos sin vida”, explicaron los curadores.

El centro ha muerto, viva el centro forma parte del proyecto ¿Cómo queremos vivir juntxs? del Goethe-Institut Buenos Aires, que promueve un intercambio internacional entre artistas, urbanistas y académicos para reflexionar sobre la convivencia en las urbes del futuro.

"Contagion Post Human", de Damjanski

“El centro ha muerto, viva el centro es una exposición que habita ese cuerpo: un sistema al que se puede acceder, transitar y que se instala en el Microcentro de Buenos Aires de hoy, barrio en disputa por su actual transformación citadina, incluida la gentrificación. Esta exposición despertará espacios vacíos, levantando las persianas de algunos negocios abandonados y volviendo a habitarlos como sitios de exhibición de obras de arte visuales que dialogan con este presente no planeado”, agregaron en el texto curatorial.

Microcentro Cuenta, evento promovido por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, pretende articular y generar redes propias artísticas, culturales, sociales y gastronómicas para conformar agendas comunes interconectadas y potenciar sus desarrollos de manera estratégica y coordinada y de este modo ofrecer una experiencia integral para quienes viven, visitan y transitan la zona.

"Baquedanos", de Cristóbal Cea

Así, se podrán disfrutar activaciones artísticas, performances e instalaciones visuales y de diversas disciplinas que se desplegarán entre avenida Santa Fe y avenida de Mayo, por un lado, y entre avenida 9 de Julio y el Bajo, por el otro.

En el caso de El centro ha muerto, viva el centro se podrán realizar visitas guiadas por la muestra los sábados 4 y 11 de febrero a las 20 horas junto a los curadores.

"Robotron – a tech opera", de Nadja Buttendorf

Los artistas participantes son: Ahmet Ögüt (Países Bajos, Monuments of the disclosed, monumentos en Realidad Aumentada); Archivo de la Memoria Popular Villa 20 (Argentina, Archivo de la Memoria Popular Villa 20); Cristóbal Cea (Chile, Baquedanos); Damjanski (Alemania, Contagion Post Human - Trailer e Inside: Balloon Dog); Daniel Carrizo (Argentina, Todo sigue igual); Eli Cortiñas (Alemania / España, Not Gone With The Wind); Isabell Spengler en colaboración con Neo Huelcker( Alemania, Voice Elevator); Johan Grimonprez (Bélgica, BED); Julián Matta (Argentina, Quiero ser el fantasma de este lugar); Liv Schulman (Argentina / Francia, Control a tv show. Temporada 03 Episodio 01. El síndrome de la caverna); Manuel A. Fernández (Argentina, Es el fin del mundo tal como lo conocemos (Y me siento bien)); Nadja Buttendorf (Alemania, Robotron – a tech opera); Robert Olawuyi (Alemania, Ausgrenzung), Sarah Degenhardt y João Carlos Pinto (Alemania, Limbo) y Tobias Zielony (Alemania, Alles (Chemnitz)).

