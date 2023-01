30 años sin Eleanor Burford, la escritora de las mil caras

Eleanor Burford (1906-1993) escribió 200 novelas que se tradujeron a 20 idiomas

“Victoria, el romance parece una cosa casi obsoleta. ¿Es rentable escribir este tipo de novelas?”, pregunta el periodista de la cadena BBC a la escritora. “¡Sí, es una actividad muy rentable! Y de ninguna manera es algo desactualizado; es algo que todo el mundo quiere, y siempre pagarán por leerlo”, responde ella en la entrevista televisiva de 1967.

Quien habla no es otra que Victoria Holt. O mejor dicho sí, es otra, e inclusive otras, además de Victoria: es Jean Plaidy, Philippa Carr, Elbur Ford, Kathleen Kellow, Anna Percival y Ellalice Tate, los seudónimos adoptados por Eleanor Burford, quien también firmó novelas con su nombre real.

Burford (1906-1993) se convirtió en una autora prolífica que escribió más de doscientos libros que se vendieron en todo el mundo, con más de cien millones de copias impresas en veinte idiomas. Escribió en diferentes géneros literarios, cada uno con un seudónimo diferente: el de Plaidy –el más conocido, con el que firmó noventa y un libros– para las ficciones históricas sobre la realeza europea; Victoria Holt para novelas románticas de suspenso y Philippa Carr para sagas familiares multigeneracionales. Con sus otros seudónimos firmó romances sencillos, novelas policiales, misterios de asesinatos y thrillers.

Fotos de Eleanor Burford que la autora dedicó firmando con sus seudónimos (royal-intrigue.net)

Es muy probable que los seguidores de las extensas y apasionantes sagas escritas por Jean Plaidy ignoren que ese nombre es en realidad uno de los muchos seudónimos utilizados por Eleanor Burford. A pesar de recibir pocas ovaciones de la crítica, sus libros fueron grandes éxitos de ventas y aún hoy se siguen reeditando en muchos lugares del mundo, destaca en su blog la periodista española Sandra Ferrer Valero, quien lleva publicados varios volúmenes sobre el papel de las mujeres en la historia.

Muy adelantada a su tiempo, Burford dijo una vez que escribió sobre “mujeres íntegras y de carácter fuerte” que estaban “luchando por la liberación, luchando por su propia supervivencia”, observa en su sitio web la escritora estadounidense Shanna Hatfield. En aquella entrevista televisiva, Burford misma describe a las protagonistas de sus novelas: “Creo que los lectores quieren un personaje que les guste y en quien confíen, y les gusta sentir que todo sale bien para ella. En mis libros la heroína pasa por algunas peripecias horribles y está en peligro muy a menudo; no es una mujer limitada al fregadero de su cocina, de ninguna manera”.

Eleanor Alice Burford nació en Kensington, un suburbio de Londres, el 1 de septiembre de 1906. Provenía de una familia de clase trabajadora, que no obstante procuró para ella una buena educación y el mayor acceso posible a la cultura. Su padre, Joseph Burford, le enseñó a leer y le transmitió su amor por la lectura, de forma que Eleanor ya leía a los cuatro años de edad. Cuando terminó sus estudios primarios, aprendió a escribir a máquina, taquigrafía e idiomas –francés y alemán– con el propósito de insertarse en el mundo laboral. En su adolescencia comenzó a escribir, y pasó unos años realizando diversos trabajos, entre ellos, la clasificación de gemas en una joyería de Hatton Garden y algunas traducciones.

Novelas que Eleanor Burford publicó con su nombre real

Cuando tenía poco más de veinte años, se casó con George Percival Hibbert, un comerciante mayorista de cuero unos veinte años mayor que ella, que compartía su amor por los libros y la lectura. Con el matrimonio, Eleanor logró la independencia financiera que necesitaba para cumplir su sueño de dedicarse a escribir. Sus primeras obras, inspiradas en sus autores favoritos –las hermanas Brontë, George Eliot, Charles Dickens, Victor Hugo y León Tolstoy–, y más tarde obras serias y largas sobre la vida contemporánea e incluso tres sobre la Inquisición española, no tuvieron éxito en su intento de publicación.

Un editor, que alabó su redacción, le aconsejó dejar esos temas arduos y serios y probar con algo gótico o romántico, pero como ella no había leído prácticamente nada del género, buscó unas cincuenta novelas para documentarse. Decidida a probar suerte, escribió en 1941 el cuento “Daughter of Anna”, que logró vender con su nombre de soltera. El relato se convirtió en un éxito que le permitió seguir publicando.

Novelas góticas escritas por Victoria Holt

Durante la Segunda Guerra Mundial, Eleanor y su marido vivían en una pequeña casa de campo en Cornwall, que daba a una bahía llamada Plaidy Beach. Esas playas de piedras, los acantilados y las traicioneras aguas azules sirvieron de escenario para muchas de las novelas románticas de suspenso de Victoria Holt. Burford se vio influenciada además por las visitas a casas históricas británicas y su arquitectura. Los numerosos monumentos históricos y personalidades reales de Londres también inspiraron escenas y personajes de sus libros.

En 1949 se publicó su primera obra bajo el seudónimo de Jean Plaidy, con el que firmaría unas noventa novelas históricas tan bien documentadas, que en Inglaterra fueron de lectura obligatoria en las clases de Historia. La mayoría de ellas fueron sagas históricas protagonizadas por mujeres tan famosas como Leonor de Aquitania, Isabel la Católica, Catalina de Médici o la reina Victoria, además de los Tudor y los Borgia.

Algunos de los títulos de novelas históricas firmadas por Jean Plainy

Pero fue en 1960, año en que enviudó, cuando alcanzó realmente la fama internacional. Sus obras comenzaron a editarse en Estados Unidos y entonces, asesorada por su editor, publicó su primera novela romántica gótica como Victoria Holt, Mistress of Mellyn (La señora de Mellyn). Con ese seudónimo continuó escribiendo novelas de suspense romántico y ambientación gótica; la perfección con la que recreaba esa atmósfera la llevó a ser reconocida como “la gran dama del gótico”.

Con "Milagro en San Bruno" se inaugura la saga Las hijas de Inglaterra, de Philippa Carr

En 1972, con la publicación de Milagro en San Bruno, nace Philippa Carr, seudónimo que Burford utilizó para escribir la saga familiar Las hijas de Inglaterra, una serie de libros en los que buscaba mezclar historia y ficción de una manera nueva, centrándose en la vida de una familia atrapada en hechos históricos famosos, desde el siglo XVI hasta la Segunda Guerra Mundial.

Burford pasaba todas las mañanas escribiendo en un ático con vistas a Hyde Park, en Londres, y por las tardes respondía las múltiples cartas que recibía de sus seguidores. “Escribir me emociona –dijo–, es lo más estimulante que puedo hacer. Vivo todos mis personajes y nunca tengo problemas para pensar en argumentos o en cómo la gente diría una cosa u otra porque soy ellos cuando escribo. No soy yo en absoluto”.

Eleanor Burford murió a bordo de un crucero en el mar Mediterráneo el 18 de enero de 1993 (royal-intrigue.net)

Otra de las grandes pasiones de Eleanor fue viajar, algo que hizo frecuentemente durante sus años de casada y que no abandonó tras enviudar. Cada año procuraba hacer largos viajes en cruceros, modalidad que le permitía recorrer de una manera cómoda y sentarse a trabajar frente a su máquina de escribir.

Eleanor Burford fue una autora incansable que nunca dejó de escribir. De hecho, su última novela, The black opal (El ópalo negro) –bajo el seudónimo de Victoria Holt–, la escribió con 86 años y no pudo ser publicada hasta después de su muerte. Falleció el 18 de enero de 1993 durante un viaje de placer en el mar Mediterráneo, en algún lugar entre Atenas y Port Said (Egipto). Su cuerpo se perdió en el mar.

Todavía hoy pueden encontrarse sus libros en muchas tiendas de libros usados y en sitios de venta por internet. Sus títulos figuran entre los más prestados por las bibliotecas británicas.

Seguir leyendo