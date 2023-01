Axel Fiks, An Espil y Zoe Gotusso inauguraron el Parador Konex con una gran fiesta

El público acompañó el lanzamiento de la temporada 2023 del Parador Konex (Gustavo Gavotti)

La Ciudad Cultural Konex, en el barrio del Abasto de la ciudad de Buenos Aires, presenta desde 2007 Parador Konex, una agenda cultural variada para todos los públicos, pensada para disfrutar al aire libre en el verano.

Durante esta temporada estival 2023, la programación continúa con recitales a cielo abierto, teatro, trasnoches para bailar hasta que salga el sol, filosofía al aire libre, talleres, shows infantiles y mucho más.

Parador Konex ofrece una variada agenda de actividades al aire libre para este verano 2023 (Gustavo Gavotti)

Este viernes 13 de enero llega Santiago Motorizado. Pedro Aznar (21/1), Fernando Cabrera (22/1), Nonpalidece (26/1) y Los Besos, Barbi Recanati y Las ligas Menores (28/1) son algunos de los artistas del primer mes del año. En febrero estarán Juana Molina (4/2), Los Tabaleros (11/2), la murga uruguaya Agarrate Catalina (16/2) para ir palpitando el carnaval, festejo que tendrá una trasnoche con La Bomba de Tiempo (20/2). También se destaca La Vela Puerca (21 y 22/2), Dancing Mood (24/2) y, para disfrutar en familia, el grupo santafesino Canticuénticos (12/2).

En marzo, Parador Konex sigue con Kumbia Queers + Sudor Marik (3/3) y con Raly Barrionuevo (5/3), entre muchas otras propuestas. Como siempre, siguen las trasnoches de Cumbia Konex, así como las clásicas presentaciones de lunes con la fiesta de tambores, ritmo y trance que ofrece La Bomba de Tiempo desde hace 17 años.

El público disfrutó de los recitales en el lanzamiento de Parador Konex 2023 (Gustavo Gavotti)

Este jueves, bajo un cielo nublado, en una tarde para la que estaba pronosticado lluvia, el público hizo fila a lo largo de dos cuadras para ingresar al patio de la Ciudad Cultural Konex y presenciar el inicio de la temporada de Parador Konex. Puntualmente, a las siete de la tarde se abrieron las puertas. A medida que la gente iba entrando, algunos reservaban su ubicación al pie del escenario mientras que otros se acercaban a la barra para buscar alguna bebida.

A las ocho menos cuarto suben al escenario Axel Fiks y sus músicos, que inauguran la fecha con el tema “Amante moderno”, mientras sigue llegando gente al patio del centro cultural ubicado en el barrio de Abasto. Luego fue el turno de “Suave”.

El recital de Axel Fiks inauguró la temporada 2023 de Parador Konex (Gustavo Gavotti)

Aún iluminado con las últimas luces del día, el artista interpretó “Fellinesca”, tema que los fans acompañaron también cantando. Fiks explora distintos ritmos; tras cantar un tema con aires de bossa nova, se despidió con “Epicuro”. En medio de aplausos, Axel y sus músicos saludan y se toman una selfie de espaldas al público.

Durante el recital de Axel Fiks seguía ingresando público al patio del Konex (Gustavo Gavotti)

Al caer la noche, y en un clima muy agradable que invitaba a disfrutar, fue el turno de subir al escenario de la cantante An Espil, que desplegó un show potente con una actitud desenfadada. El primer tema fue “Ilusión”. Secundada por dos vocalistas, guitarra, bajo, batería y percusión, An cantó “Chance”, un rythm and blues, muy aplaudido por el público.

An Espil en Parador Konex (Gustavo Gavotti)

El show de Espil tuvo un momento especial cuando invitó a cantar con ella a su sobrina Solme, y luego cuando interpretó “Paisaje”, tema popularizado por Gilda, que fue ovacionado por todos los presentes que colmaban el patio del Konex.

Hacia el final de la participación de An Espil, en la que jugó también con una paleta de pingpong, la música trae ritmos más animados que encienden la chispa del baile, con el protagonismo de la batería y una banda que logra un sonido brillante para terminar la fiesta bien arriba. El último tema fue “Loca”; los instrumentistas dejaron el escenario en el que quedó An –o Anita, tal como ella se presentó– cantando a capela la letra picaresca de “Amor de instagramer”.

El público colmó el patio del Konex en el lanzamiento de Parador Konex (Gustavo Gavotti)

Poco antes de las diez de la noche, y bajo un cielo ya francamente cubierto, el escenario, a oscuras, se colmó de ramos de flores. El sonido se interrumpió para dar paso al legendario “Here comes the sun”, de The Beatles, que ofició de telón de apertura para la aparición en el escenario de Zoe Gotusso. El público aplaudió emocionado su llegada y cantó con ella.

El primer tema fue “Mi primer día triste”, al que siguió “Desnuda”. Los fans celebraron, cantaron y bailaron cada una de las canciones que ofreció la carismática cantautora cordobesa. Luego llegó el turno de “Cuarto creciente”, tras lo cual Zoe anunció la aparición de un nuevo álbum para este 2023.

Zoe Gotusso estuvo en la primera fecha de Parador Konex 2023 (Gustavo Gavotti)

La artista propuso un show de fluida interacción con el público. Durante la interpretación de “La culpa”, aprovechó el interludio instrumental para acercarse al borde del escenario y subirse sobre los hombros de una persona alta que la “paseó” de esta manera entre la gente. Con micrófono –inalámbrico– en mano, Zoe terminó de cantar ese tema, que fue coronado con un divertido aplauso. Y desde ese mismo lugar interpretó “Un bossa +”.

Zoe Gotusso interactuó fluidamente con el público (Gustavo Gavotti)

“Me gustan las canciones, componerlas. Las canciones son como amigas”, dijo Gotusso al volver al escenario para cantar “María” y luego “Amor loco”, de Emmanuel Horvilleur. Durante el solo de guitarra, Zoe y las dos vocalistas se sientan en el suelo, de manera que se las ve apenas asomadas entre la profusión de flores que separaba a los artistas del público.

Zoe Gotusso cantó "Un bossa +" sobre los hombros de una persona del público (Gustavo Gavotti)

La iluminación durante todo el show fue discreta sobre el escenario, de manera que a los músicos se los podía distinguir prácticamente como sombras en contraste con los colores vibrantes que emitía la pantalla del fondo. Esto cambió notoriamente cuando esa pantalla se apagó y se encendió solamente un foco de luz sobre la cantante, que tomó una guitarra acústica para presentar “Superpoder”. Así, generando un clima más unplugged, Zoe dedica la canción “a las abuelas, que nos hacen tan felices cocinando la comida que nos gusta”, y cuenta que la escribió para su abuela de Córdoba. Antes de la interpretación, se escucha una conversación grabada de Zoe con su abuela, en la que la mujer dice “cocino porque me gusta, y me gusta que disfruten de lo que cocino”. En la pantalla se suceden fotos de la infancia de Zoe en Córdoba junto a su familia. A continuación, vuelve la iluminación colorida para acompañar una gran versión de “Fue amor”, de Fito Páez.

Zoe Gotusso dedicó "Superpoderes" a su abuela (Gustavo Gavotti)

Otro hito del recital se produjo durante la interpretación de “Monoambiente en Capital”, para la cual Zoe pidió a todos, desde el escenario a oscuras, agitar los celulares encendidos, para que esa fuera la única fuente de luz.

Zoe Gotusso en la primera fecha de Parador Konex 2023 (Gustavo Gavotti)

La artista cerró con su tema “Ganas” un show muy emotivo, que se sintió como un reencuentro de grandes amigos, una verdadera celebración del afecto entre ella y sus seguidores. Así, a las once de la noche, el patio del Konex iba quedando vacío. En las inmediaciones, en las calles oscuras del Abasto, muchos llevaban en sus manos una flor que habían tomado del escenario, un pequeño recuerdo vivo de las emociones compartidas esa noche.

