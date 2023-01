4 películas y 1 documental para ver por streaming durante el verano

"White Noise", "January 6 th", "Aftersun", "Downtown Abbey 2" y "El golpe", películas estreno en streaming de enero 2022

Enero suele ser un mes de valores mundanos, y así como en la antigua era los mortales se metían en el primer cine que encontraban, más allá de la película exhibida, para disfrutar del aire acondicionado; ahora esa posibilidad ocurre en casa. Al fin y al cabo, la cosa no ha cambiado tanto y rodeados de bebidas, aires acondicionadores o ventiladores, los seres humanos siguen asistiendo al cine, pero en sus hogares. Una vez más las artes cinematográficas invitan y permiten hundirse en el mundo, separarse del mundo y andar de la mano del mundo también. En esta oportunidad, Infobae Cultura ofrece cinco recomendaciones de lo más diversas para estos primeros días mundanos de enero.

White Noise

¿Qué decir de Ruido de fondo, la película que aloja Netflix y dirige por Noah Bambatch, que es la traducción del original y refiere a ese psssss que emerge de las radios cuando no están en frecuencia alguna? Bueno, para comenzar White noise no está en frecuencia alguna, si por frecuencia se quiere entender género, límites narrativos, geografías cinematográficas más tradicionales. Basada en la novela de Don DeLillo del mismo nombre, sus lectores (entre los que no se cuenta este reseñista) dijeron que era imposible de adaptar. Todo es posible, lo que hace falta son financistas, como decía la frase de 9 Reinas.

Jack (Adam Diver) y Babette (Greta Gerwig) encabezan una familia disfuncional, compuesta por hijos de los cuatro matrimonios anteriores de la pareja y el menor, engendrado por los dos. Jack es titular de la cátedra de Hitlerismo, única en el mundo, y hace migas con un profesor que quiere hacer lo suyo con una cátedra de Elvis. Una clase conjunta, muy significativa por cierto, los prestigia en la Universidad. Pasaje a otro tema. La hija inteligente de la familia descubre que Babette toma pastillas que no se encuentran en ningún vademecum y reporta a Jack esta anomalía, además de la sospecha de que la mujer está perdiendo la memoria. Tres. Una nube tóxica obliga a los ciudadanos a abandonar las ciudades en medio de escenas de pánico y autopistas que remiten a “La autopista del sur” de Cortázar. La familia decide tomar un atajo que los enfrentará al peor peligro. Cuatro, Búsqueda de la pastilla y encuentro con la certeza de la propia muerte. Cinco. Supermercado y coreo genial.

Tráiler de la comedia apocalíptica de Netflix, "White Noise", dirigida por Noah Baumbach

¿Se entendió algo? No, ¿no? Es cuestión de verla. No es un film denso, ni que aburra, ni fácil ni absurdo, incluso puede conmover, si el espectador está dispuesto a sentarse, apoyar la cabeza en la almohada y dejarse llevar por las codas del argumento que, como se sabe, siempre vuelven al lugar donde empezaron para poder proseguir el recorrido.

Aftersun

Película británica de 2022 estrenada durante la Semana de la Crítica de Cannes, el film escrito y dirigido por Charlotte Wells y protagonizado por Paul Mescal y Frankie Corio se convirtió en una de las revelaciones del año que acaba de terminar, sin que esto signifique que su recorrido haya acabado, ya que en una larga serie de países es hora de que la plataforma MUBI permita apreciar su emotivo paisaje intimista, como en la Argentina.

A fines de los años noventa Calum (Mescal), padre de 30 años, y Sophie (Corio), hija de 11, llegan en viaje de vacaciones a Turquía a través de esos paquetes que incluyen hoteles, excursiones y acceso a los shows del resort, no lujoso en particular. Comienza entonces una serie de eventos que permiten al espectador adentrarse en esa relación, tan cercana por la exigua diferencia de edades (“Soy el padre de Sophie”, debe aclarar Calum cuando le señalan a su hermana) y por el amor que se percibe entre ambos, aunque no por actos desbordados que lo remarquen. De pronto, en un salto al presente, la Shopie adulta vaga en una discoteca con luces estroboscópicas mientras busca a alguien.

Sophie, de once años (Frankie Corio) y su padre, Calum (Paul Mescal), vacacionan en un resort de playa turco a fines de la década de 1990. (Mubi)

Luego la rutina de los tours, conocer amigos un poco más, grandes, un chico de la misma edad, visitar un mercado persa donde Calum se queda enamorado de una alfombra que no debería poder pagar, Un enojo filial frente al karaoke: Calum dice que ya no tiene edad para esas cosas, Sophie sigue. Y la Sophie adulta busca entre sueños a su padre.

Emotiva, la película va dejando pistas sobre la tristeza que envuelve ese encuentro feliz en Turquía. Y se los ve tan lindos a Calum y su hija Sofia que dan ganas de decirles que va a estar todo bien, aunque nadie sepa si esto pueda llegar a ser cierto.

Downton Abbey: una nueva era

Dirigida por Simon Curtis y basada en la serie creada por Julian Fellowes, el estreno de HBO+ presenta la segunda incursión en la pantalla grande de este novelón que tuvo en vilo durante seis temporadas a fans a golpe de romances, palacios, servidumbre y una realeza resistiendo el camino de la decadencia. Con un elenco encabezado por Hugh Bonaville, Laura Carmichael y Maggie Smith, entre muchos otros, la película introduce los acontecimientos que dan vida al palacio Downton Abbey, la familia de la realeza que la habita y la servidumbre que vive en los sótanos con su propia dinámica y problemas y felicidades.

En este episodio extra large, la familia debe viajar a la Costa Azul italiana ya que la matriarca Violet ha recibido en herencia una villa en terruño francés. Una enorme y hermosa casa de descanso frente al Mediterráneo. Como Lady Violet se niega a rechazar esa herencia, los suyos irán en su nombre. Pero también a averiguar las causas de ese intrigante regalo, inusual.

Por otro lado, en la posguerra, las vacas flacas obligan a que el palacio sea alquilado para que se filme allí una película. Los últimos clamores del cine mudo se dan cita en el palacio, hasta que llega la orden de que la película sea sonora, o ya no sea. Se trata de las mejores escenas del film en las que un cine de masas nacía con los trucos más variopintos para lograr el favor del público. El actor principal queda prendado del joven mayordomo y busca conversar con él, encontrarse con él, proponerle que viaje con él a los Estados Unidos, ¡pero ni un besito! Los que conocen Downton Abbey no se sorprenderán porque su consumo es camp y así debe disfrutarse, pero también debe señalarse que si no fuera por ese placer se podría aventurar que en épocas de desconcierto para la monarquía británica una serie y luego películas que muestran a todos felices en un palacio increíble son un dispositivo para reconciliar una monarquía parásita del Estado en crisis con la ciudadanía. ¡Pero es que es tan lindo el palacio!

El golpe

A cincuenta años de su estreno en 1973, dejen todo porque Netflix incorporó copia nueva de este clásico interpretado por Robert Redford y Paul Newman, una película gloriosa de esas que permiten conjugar comedia, crimen, pasión y la crisis de la Gran Depresión en un escenario con juegos de naipes y trampas, muchas trampas.

Todo el mundo vio El Golpe. Y si no, todo el mundo escuchó su música que, por décadas, formó parte de las músicas de esperas de consultorios odontológicos, bancos y financieras. Dato inútil: un acto de honestidad que un banco tuviera la musiquita de la pianola de El Golpe mientras el cliente esperaba, pobre víctima, en línea. Sigamos.

Johnny Hooker (Robert Redford) es un estafador pequeño que, por error, roba a un recaudador de la mafia. Su cómplice es asesinado por el mafioso. Redford decide vengarse organizando una estafa a gran escala para sacarle todo al mafioso asesino de su amigo.

Henry Gondorff (Paul Newman) es un experimentado estafador al que Redford se asocia el golpe: una estafa centrada en una falsa oficina de apuestas hípicas.

"El golpe", película de 1973

Doyle Lonnegan (Robert Shaw): El mafioso debe invertir cientos de miles de dólares en una apuesta a la que no podrá resistirse porque está trucada y le ofrecerá ganancia segura. Pero a ofertas tan beneficiosas…

Teniente Snyder (Charles Durning): Un policía corrupto que chantajea a Redford. Cuando Redford le paga con dinero falsificado, le da caza y pone en peligro toda la operación de las apuestas hípicas.

Y así. Un mundo de estafadores contra estafadores. El espectador hincha por Redford y Newman, claro está. Qué gran película. Seguro no la ven desde hace mucho tiempo. Háganlo. Es un bálsamo para el alma que funciona mejor que una ofrenda al Gauchito Gil.

January 6 th

HBO Max acaba de estrenar este documental sobre los acontecimientos sucedidos en esa fecha de 2021, cuando miles de manifestantes a favor de que Donald Trump no entregue la presidencia al democrata Joe Biden debido a un supuesto fraude electoral, irrumpieron en el Capitolio (sede del parlamento y el senado) en un hecho inédito en la historia contemporánea de los Estados Unidos. (Bueno, maticemos, esto quiere decir, fronteras adentro de los Estados Unidos, porque hacia afuera impulsó, financió y organizó golpes de Estado de tamaño y color según requiriera el régimen de facto a tomar el poder). Sin embargo, las características del intento de coup, como les gusta decir a los norteamericanos, adquiría características impresionantes. Luego de un acto en Washington, el propio Trump llamó a dirigirse al Capitolio a luchar “con dureza” contra el fraude, lo cual significaba que el parlamento conjunto desconociera los resultados presionado por los militantes de Trump, especialmente llegados a la ciudad con esta misión.

Una escalada impresionantemente planificada, al punto que una comisión parlamentaria acaba de reconocer la responsabilidad de Trump en el asalto. Y cuando se dice “asalto”, implica “asalto”. La única guardia era la policía propia del Capitolio, evidentemente reducida en número respecto a los manifestantes. En el documental los policías se preguntan por qué no había un aparato de seguridad con vallas, policías, armas como cuando se manifestaban los luchadores del Black Lives Matter. Una pregunta ingenua, para el gusto de quien esto escribe. En fin, la pelea era cuerpo a cuerpo entre la masa que quería ingresar y los policías que intentaban evitarlo. Ojo, los manifestantes les decían, se repite en el documental, “los amamos, únanse a nosotros”. Se va conformando un patrón ideológico, si se lo quiere denominar así.

Vista del asalto al Capitolio estadounidense en Washington el 6 de enero de 2021(Foto: AP/Julio Cortez)

January 6th es un documental más institucional. Hablan los policías y los representantes de la cámara de representantes y senadores que se refugiaron en domos secretos del Capitolio luego de temer por sus vidas. Es un documento que se desarrolla minuto a minuto con las filmaciones de directores independientes y medios presentes en el lugar. Las imágenes deberían bastar para dar cuenta de los responsables estatales y paraestatales del intento de golpe, o asonada, o levantamiento, o como quiera decírsele. Las palabras de los representantes de los Estados Unidos son más conciliadoras, pese a los cuatro manifestantes muertos, un policía caído y la seguidilla de suicidios en la policía del Capitolio y de a ciudad en las semanas siguientes al asedio. Si se mira en conjunto con el documental de 2022 Cuatro horas en el Capitolio, que muestra el desquiciado mundo de los manifestantes de características fascistizantes, se logra un gran panorama de la jornada. Que sucedió hace dos eneros. Dos años. Ayer. Nada.

