25 acontecimientos culturales de 2022

Los acontecimientos del año en el mundo de la cultura

El extenso mundo de la cultura, del cine a las artes plásticas, tuvo sus grandes momentos y otros tristes y hasta terroríficos a lo largo del 2022. A continuación, algunos de los eventos que marcaron el año:

5/2. Adiós a la genial Angélica Gorodischer

Angélica Gorodischer falleció a los 95 años (Télam)

A los 95 años muere la escritora rosarina Angélica Gorodischer, una de las voces más importantes de la literatura argentina y de ciencia ficción en Iberoamérica, responsable de introducir la distopía en sus obras para retratar a una sociedad desigual e injusta.

16/2. Imagine Van Gogh: inmersión y éxito rotundo

"Imagine Van Gogh" convocó a 300 mil personas en La Rrual

Inaugura en La Rural de Buenos Aires la muestra inmersiva “Imagine Van Gogh”, la primera de este tipo en el país, que tras la preventa de 120 mil entradas se consolidó como un evento cultural masivo, del que en cinco meses y medio participaron más de 300 mil personas.

16/2. La historia de una familia catalana de agricultores triunfa en la Berlinale

La película española Alcarràs, de la directora Carla Simón, se alza con el Oso de Oro del festival de cine de Berlín y la mexicana Manto de gemas logra el Premio del Jurado, en una edición con claro predominio femenino.

26/2. Muere un gran embajador del arte argentino

Antonio Seguí (Télam)

El artista cordobés Antonio Seguí muere a los 88 años en Argentina, su país y con el que siempre mantuvo contacto a pesar de haberlo dejado en los 60 para instalar en París su taller de puertas abiertas, refugio de compatriotas latinoamericanos durante la dictadura. Deja un legado en grandes museos como el Bellas Artes de Buenos Aires y el Centro Pompidou de París.

28/3. CODA se queda con el Oscar, pero Will Smith con la atención mundial

Will Smith, derecha, le da una bofetada al presentador Chris Rock en el escenario durante el anuncio de la cinta ganadora del Premio de la Academia a mejor documental (Foto AP/Chris Pizzello)

CODA: señales del corazón hace historia al obtener el Oscar a Mejor película: es la primera vez que una producción exclusivamente difundida por una plataforma de streaming se alza con el premio mayor del cine global. Sin embargo, la ceremonia es recordada por la bofetada -completamente fuera de guion- de Will Smith al ácido comediante Chris Rock, conductor de la ceremonia.

28/4. Regreso triunfal de la Feria del Libro de Buenos Aires

1.324.500 personas visitaron la Feria del Libro

Tras dos años de ausencia por pandemia, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el evento cultural más convocante del país, regresa en su 46 edición a La Rural batiendo un récord histórico: 1.324.500 personas la visitan entre el 28 de abril y el 16 de mayo.

9/5. Warhol rompe récords

Un retrato de Marilyn Monroe realizado por Andy Warhol en 1964 fue vendidoen 195 millones de dólares, en una subasta de Christie's

El icónico rostro de Marilyn Monroe de Andy Warhol, Shot Sage Blue Marilyn, se subasta por USD 195 millones y se convierte en la segunda obra más cara de la historia, detrás de Salvador Mundi, atribuido a Leonardo Da Vinci.

8/6. Muere Paula Rego, la pintora que redefinió el cuerpo femenino en el arte

Paula Rego en Madrid, año 2015 (foto de Alberto Di Liolli)

La pintora portuguesa Paula Rego, que se hizo conocida por desafiar los cánones estéticos de corporalidad femenina y en especial por una impactante serie donde denunciaba el dolor y la humillación de muchas mujeres en abortos clandestinos, fallece a los 87 años.

12/8. Feroz ataque contra el escritor Salman Rushdie en EE.UU.

El escritor Salman Rushdie es ayudado por la gente después de ser apuñalado en el escenario antes de su discurso programado en la Institución Chautauqua (Charles Savenor/LOCAL NEWS X/TMX/vía REUTERS)

El autor indobritánico Salman Rushdie es apuñalado gravemente durante una lectura pública en el norte del estado de Nueva York, a tres décadas de la fatwa que lo condenó a muerte por su libro Los versos satánicos. El escritor perdió la visión en un ojo y la movilidad en una mano como consecuencia del ataque.

26/8. Se desata la “Fridamanía” en Argentina

La muestra, con más de 200 obras de arte latinoamericano, presenta "Diego y yo", de Kahlo

La muestra Tercer ojo que expone 220 obras de Frida Kahlo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires coronada por la icónica “Diego y yo”, el cuadro de la pintora más caro de la historia, desata furor: en cuatro meses de exposición ya lleva contabilizados 150.000 visitantes.

10/9. Un documental sobre la adicción a los opioides en EE.UU. triunfa en Venecia

All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras, gana el León de Oro en la 79° edición de La Mostra. También son premiados Cate Blanchett, Colin Farrel y el director italiano Luca Guadagnino. La película argentina Argentina, 1985 el premio de la Federación Internacional de Críticos y una mención especial por parte de la Asociación Mundial Católica de Comunicación.

11/9. Javier Marías se va sin el Nobel

Javier Marías (Getty)

El escritor, dramaturgo, editor y miembro de la Real Academia Española fallece a a los 70 años. Escribió 16 novelas, 4 libros de cuentos, literatura infantil y se publicaron más de una veintenta de obras de su producción periodística y ensayística. Y si bien su nombre siempre aparecía en la lista de candidatos al Premio Nobel, el galardón le fue esquivo como también el Cervantes.

13/9. El cine de luto por la muerte de Jean-Luc Godard, padre de la Nouvelle Vague

Jean Luc Godard en 1983 (Sipa via AP Images)

El cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard, uno de los padres de la Nouvelle Vague, recurre al suicidio asistido a los 91 años. Su filmografía incluye 131 títulos como director (buena parte de ellos cortos y documentales) entre 1955 y 2018, en una larga y brillante carrera cinematográfica que incluye 76 nominaciones a premios, con 51 galardones.

29/9. Ataque a la Mona Lisa, el primero de una serie

El "tortazo" a 'La Gioconda' da comienzo a los ataques al arte

La obra más famosa del mundo recibe un tortazo el Museo del Louvre de París, por un hombre disfrazado que se trasladaba en silla de ruedas, y que luego gritaría consignas ecologistas. A partir de allí comienza un raid de ataques por parte de grupos ambientalistas europeos que incluyeron obras de Picasso, Klimt, Vermeer, Rafael, Van Gogh, Monet, Constable y más.

30/9. Se estrena Argentina, 1985 en salas

El filme 'Argentina, 1985' sobre el histórico juicio que condenó a los comandantes de la dictadura (1976-1983)

La película sobre el Juicio a las Juntas es uno de los fenómenos sociales del año: en salas obtiene notables cifras de venta de entradas pese a no haberse pasado por las grandes salas, y a las tres semanas comienza a extender su popularidad en el streaming. Dirigido por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, el film recorre festivales importantes del mundo y se encamina a una deseada nominación al Oscar 2023.

6/10. Ernaux hace historia al ganar el Nobel

Annie Ernaux, ganadora del Nobel

La escritora francesa Annie Ernaux hace historia al ganar el Nobel de Literatura, imprimiéndole un sello de época al tradicional premio que por primera vez reconoce el género de la autoficción y distingue a una autora reconocida por el gran público.

6/10. Despedida a Noé Jitrik

Noé Jitrik (Télam)

A los 94 años fallece el escritor, crítico literario y profesor Noé Jitrik, prolífico autor que conectó la literatura con la política y la realidad social. Formó a generaciones de escritores e investigadores, y su partida representa la pérdida de una vigorosa generación de pensadores del siglo XX.

22/10. Frío y asistencia perfecta en la Noche de los Museos

(Crédito: Nicolas Stulberg)

La Noche de los Museos se convierte en fiesta masiva que en tan solo siete horas saca a las calles a unas 900.000 personas, que recorren más de 270 espacios culturales en la ciudad de Buenos Aires. En una noche fresca y con leve llovizna, multitudes recorren la capital argentina para asistir a charlas, talleres, shows de música, proyecciones y visitas guiadas.

9/11. Gal Costa, un símbolo de la música popular brasileña

Gal Costa

La voz que conquistó el mundo con canciones como “Baby”, “Vapor Barato” y “Meu Nome é Gal” fallece a los 77 años. Fue una de las máximas estrellas de la llamada Música Popular Brasileña, uno de los géneros más importantes del país junto a la bossa nova.

11/11. Argentina invitada de honor del Festival Eñe

Argentina participa como país invitado de honor en el Festival Eñe, que durante 15 días despliega en las ciudades de Málaga y Madrid la diversidad y polifonía de la literatura nacional contemporánea, explorando sus cruces con la música, el teatro o el cine.

12/11. Un filme brasilero se queda con el Festival de Mar del Plata

La película Saudade fez morada aqui dentro, de Haroldo Borges, gana el Astor Piazzolla de la Competencia Internacional, mientras que en la Competencia Argentina, el galarón máximo es para Sobre las nubes, de María Aparicio. Por otro lado, se presenta la Encuesta de Cine Argentino 2022, en la que La ciénaga de Lucrecia Martel es elegida la mejor película nacional de todos los tiempos.

18/11. Schweblin y un hito literario

Samanta Schweblin se convierte en la primera argentina en ganar el National Book Award (Dipasupil/Getty Images/AFP)

La escritora Samanta Schweblin se convierte en la primera argentina en ganar el National Book Award, algo así como el Óscar de la literatura estadounidense, por la traducción del libro de cuentos Siete casas vacías. Antes que ella, Julio Cortázar había obtenido el mismo premio en 1967 por la traducción de Rayuela.

22/11. Adios a Pablo Milanés, el gran cantautor cubano

Un retrato de Pablo Milanés rodeado de ofrendas florales durante su velatorio en el centro cultural de América en Madrid, España (REUTERS/Juan Medina)

Autor de clásicos como “Yolanda” y “Años”, el compositor y cantante cubano muere a los 79 años en Madrid. Publicó más de 40 discos a lo largo de su carrera y fue uno de los fundadores de la “nueva trova”, clave para la conformación de una identidad nacional de la canción. Obtuvo, entre otros, el Premio Nacional de Música de Cuba y el Grammy Latino a la Excelencia Musical.

5/12. Muere el poeta Vicente Zito Lema

Vicente Zito Lema (Gobierno de la provincia de Neuquen)

El abogado, dramaturgo, periodista y docente Vicente Zito Lema, defensor de algunas de las víctimas de la Masacre Trelew, fundador de la Universidad de la Madres de Plaza de Mayo e integrante de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) junto a Julio Cortázar y David Viñas, fallece a los 83 años.

17/12. Marcelo Cohen, un maestro del género fantástico

Marcelo Cohen

El escritor, traductor y crítico literario Marcelo Cohen muere a los 71 años. Deja una obra que se distingue por la inventiva y experimentación en novelas y cuentos que renovaron el género fantástico. Este año había recibido la Rosa de Cobre, otorgado por la Biblioteca Nacional en reconocimiento a su trayectoria. Comenzó a publicar en 1972 y nunca dejó de escribir.

