Actividades imperdibles durante el verano en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires contará con una programación de verano de más de 4 mil actividades

La Ciudad recibe el verano con más de 4.200 actividades con entrada gratuita o accesible para todas las edades. La iniciativa, que beneficiará a más de 3.300 artistas, se llevará adelante tanto en CABA como también tendrá su réplica en distintos puntos del país.

Habrá ciclos para todas las edades en museos y espacios culturales, estrenos y también reposiciones de obras en los teatros. Se realizará una nueva edición del carnaval porteño y continuarán iniciativas como Calles Culturales y Microcentro Cuenta.

Habrá ciclos para todas las edades en museos y espacios culturales

Museos y espacios culturales

En el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350) habrá propuestas innovadoras, accesibles y gratuitas, en el marco del Verano Moderno 2023. El programa incluye encuentros con artistas invitados, espectáculos en vivo y variadas experiencias para toda la familia. También habrá actividades accesibles para personas con discapacidad auditiva, visual, motriz y CEA (condición del espectro autista). La agenda contará con recorridos interactivos a cargo del equipo educativo para disfrutar, en familia, de un circuito dialogado que busca despertar la creatividad a partir de las exhibiciones del programa anual Un día en la Tierra. Los participantes podrán realizar también su propia creación.

Habrá además distintas funciones: el espectáculo Malabares de color, a cargo de Filip Von Rueda, propone humor, circo, malabares y equilibrio, mientras que la obra teatral clown Gelsomina Bla bla blá, a cargo de la Compañía Gestual, cuenta una historia de diversidad y aceptación a través de la lengua de señas argentina (LSA). El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires tendrá, a su vez, talleres de formación artística destinados a infancias, jóvenes y público en general. Más información.

Por su parte, en la Usina del Arte se realizará el ciclo Verano en la Ciudad con programación artística en todos los espacios de la Usina, segmentada por edades. Para chicos de 0 a 3 años, las propuestas serán iUpiiiii, espacio cultural con estaciones lúdicas que potencian la sensorialidad, la sorpresa y el juego; el taller lúdico musical Cestas del Tesoro, y Bajo el Mar, un taller sensorial para bebés. Para el segmento de 4 a 7 años, se realizarán La Isla de Splash, una propuesta de juegos recreativos con agua; Banquete de clásicos, para compartir literatura y gastronomía, y el espacio de lectura Libroteca. En tanto, para chicos de 8 a 12 años, estará el Club para disfrutar de múltiples actividades recreativas, urbanas y deportivas; la Escuelita de Skate, y el Taller Humana, en el cual los chicos podrán construir móviles con hilos de plástico.

La Ciudad de Buenos Aires ofrecerá talleres gratuitos para todas las edades este verano

Además, se desarrollarán espectáculos con los artistas más destacados del circuito teatral y musical infantil, talleres especiales para niños de distintas disciplinas, visitas guiadas y activaciones especiales con artistas electrónicos y performances. También habrá programación para adultos, como las recorridas por la historia de la Usina y la muestra de artes visuales HUMANA por TrosmanChurba: una instalación de sitio específico realizada especialmente para la Usina del Arte. Más información.

Verano en la Ciudad se replicará en 10 espacios culturales de CABA: Museo Sívori, Larreta, Buenos Aires Museo, Casa Carlos Gardel, Perloti, MAP, Torre Monumental, Saavedra, Fernandez Blanco (Palacio) y el Casco Histórico. En este marco, se brindará impulso al sector con programación externa y ferias para artistas independientes. Entre las opciones que incluirá este ciclo en las distintas dependencias, se podrá disfrutar de Minimuseos, con talleres de arte para niños y abuelos. También habrá talleres para personas mayores en los 10 espacios culturales; visitas recreativas, lúdicas y teatralizadas en siete sedes de Museos junto con el Casco Histórico; shows, fiestas y actividades musicales en los museos; y talleres, salidas y ciclos de eventos culturales en barrios de CABA y de la provincia de Buenos Aires con Arte en Barrios, el programa que promueve la integración social a través de actividades culturales y artísticas gratuitas en barrios vulnerables. Más información.

Para los jóvenes aficionados a bailar, llega un ciclo con DJ y músicos en vivo al Centro Cultural Recoleta. Por amor al baile se realizará durante tres jueves de verano en Plaza Francia. Más información.

El Centro Cultural Recoleta ofrecerá ciclos de DJ durante el verano

En tanto, en el marco del proyecto Terrazas lunáticas, el Centro Cultural 25 de Mayo propone un ciclo a cielo abierto para disfrutar durante todo febrero. De miércoles a domingo confluirán el teatro, la música, el cine, performances y un espacio de encuentro con DJ en las terrazas de este Centro, brindando espectáculos para todo público. Más información.

Asimismo, este espacio presentará en enero dos obras que, si bien son independientes, tienen de algún modo una continuación entre sí: Fuck me y Love me. En la primera, la artista Marina Otero se propone construir una obra inacabable sobre su vida. Se trata de una pieza que indaga sobre el paso del tiempo y las marcas que guarda un cuerpo. Transita los bordes entre el documental y la ficción, la danza y la performance, el accidente y la representación. Love me, por su parte, es una obra escrita en plena pandemia por Marina Otero junto con su amigo Marín Flores Cárdenas en la cual abordan la violencia de una mujer contra el mundo. Fue estrenada en marzo de 2022 en Buenos Aires a modo de despedida del país ya que la artista se encuentra trabajando en España.

En paralelo, a partir de la segunda quincena de enero, habrá múltiples ciclos de artes de todas las disciplinas en el Anfiteatro de Parque Centenario (“El Anfi”), con eje en temáticas infantiles, música urbana y cultura federal.

También, desde el 20 de enero y hasta el 19 de febrero, quienes se acerquen al Cultural San Martín podrán disfrutar, de jueves a domingos, de las noches porteñas. Habrá música, artes visuales, charlas, cine al aire libre y teatro, en el marco de Noches de Verano. En esta nueva edición, con actividades gratuitas y otras aranceladas, participarán artistas como Lore Toso con su repertorio arrabalero, Clara Saccone con A Jazz Trip, Milagros de Buenos Aires, La orquesta tomada, Luna Sujatovich y Tono Barberán.

Se realizará además el ciclo Pensar Joven, junto a Inés Menéndez Openhayn, y en el ámbito escénico vuelve Fiesta en el jardín, una obra dirigida por Mora Monteleone y High Happening. Se trata de una manifestación artística multidisciplinaria con performances de teatro, música, moda, fotografía, pintura y poesía producida por Fernando Margonari. Asimismo, a lo largo del verano, habrá distintas muestras de pintura, fotografía e instalaciones. Más información.

Terrazas Lunáticas es un ciclo a cielo abierto en el Centro Cultural 25 de Mayo

Teatros

Como parte de la programación de verano del Teatro San Martín, se presentarán cuatro únicas funciones de I feel you, un espectáculo para todo público de la gran coreógrafa argentina Constanza Macras, quien llega desde Alemania para abrir la temporada. La obra, encabezada por su compañía DorkyPark, incluirá la participación de una solista del ballet contemporáneo del Teatro San Martín.

En este mismo espacio, se estrenará también Los años, una obra de Mariano Pensotti para todo público que cuenta la historia de la misma persona a sus 30 y a sus 60 años. Su juventud transcurre en el presente y su futuro en el año 2050, pero ambos tiempos se ven en simultáneo y brindan la posibilidad de contrastar constantemente el presente, el futuro y las preguntas que son recurrentes en cada momento de la vida.

La temporada traerá la reposición de Lo que el río hace, de María y Paula Marull. Se trata de la historia de Amelia (interpretada por Paula y María), una mujer atrapada en exigencias y obligaciones cotidianas que inicia un viaje a Esquina (Corrientes), el cual le devolverá su esencia, siendo el río, metafórica y literalmente, uno de los responsables y protagonistas de ese despojo. Completa la cartelera del Teatro San Martín Las ciencias naturales, obra dirigida por Mariano Tenconi Blanco y llevada adelante por Compañía Teatro Futuro. Más información.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires programó más de 4 mil actividades gratuitas y accesibles para este verano

En el marco de la programación de verano, llega la presentación de Disney al Teatro Colón con más de 150 artistas en escena, mientras que en el Teatro Sarmiento se presentará la obra de Luciana Acuña y Luis Biasotto Hielo negro versión 5. Trata sobre la muerte, pero también sobre dos amigos, el insondable abismo de la creación, los paisajes imposibles, la imaginación. Apta para todo público. Más información.

En el Teatro Regio estará otro de los estrenos que propone la cartelera: Elsa Tiro, una obra de Gonzalo Demaría con dirección de Luciano Cáceres. Se basa en la historia de Eugene O’Neill, el gran dramaturgo estadounidense que vivió un tiempo en Buenos Aires. Esta obra imagina esos días en el barrio de La Boca y rememora la aparición del primer film pornográfico argentino. Más información.

Asimismo, el Teatro El Plata contará con la reposición de La gran renuncia, una adaptación para todo público de Lisandro Fiks de la obra La fiaca de Ricardo Talesnik. Más información.

Museos, teatros y espacios culturales alojarán las actividades programadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Foto: Sandra Cartasso)

Club Abasto

En conjunto con Escuelas Abiertas del Ministerio de Educación, llega Club Abasto para completar la agenda de las colonias de verano. Se trata de 40 actividades destinadas a niños y adolescentes que se desarrollarán en el interior de distintos espacios de la Ciudad.

Carnaval Porteño

El Carnaval Porteño es el festejo popular más importante y descentralizado que tiene la Ciudad de Buenos Aires, llevando la identidad de los barrios como bandera. Se desarrolla en diversos corsos del espacio público durante el mes de febrero, días en los que circulan las producciones culturales de música y baile de distintas agrupaciones murgueras porteñas, que se presentan en parques, plazas, anfiteatros y polideportivos. Un espacio de celebración de la cultura popular y de encuentro para toda la familia.

El carnaval porteño se desarrolla en diversos corsos del espacio público durante el mes de febrero

Calles Culturales

Durante enero y febrero continúa la propuesta Calles Culturales en Abasto, con eventos quincenales a lo largo de tres sábados, los cuales se desarrollarán en el espacio público con los actores del barrio. Se colocará una pista de baile con estructura de luces en las calles y se llevarán adelante propuestas musicales multidisciplinarias que convivan, dando visibilidad a la variedad del Abasto (peñas folklóricas, tango, vogue, flamenco, música electrónica, etc.). La iniciativa se realizará en cruces emblemáticos: Sánchez de Bustamente y Humahuaca, Jean Jaures y Zelaya, Guardiavieja y Bulnes.

Esta propuesta tendrá su réplica en marzo con un evento sobre ocho cuadras de Lavalle entre Alem y Carlos Pelegrini, integrando espacios culturales y bares notables con shows de música en vivo, danza performática, artes audiovisuales y exposiciones.

Microcentro cuenta

Del 2 al 12 de febrero se realizará la primera edición de Microcentro Cuenta, un evento que pone la mirada en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires como un faro cultural, social, gastronómico y turístico. Referencias emblemáticas de la zona se combinarán con acciones e instalaciones de artistas de diversas disciplinas, quienes presentarán sus propuestas visuales y performáticas resignificando este espacio de la ciudad. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura porteño, a través de Mecenazgo Participación Cultural, y que cuenta con el apoyo de Banco Macro en alianza con instituciones públicas y privadas. Más información.

Este verano habrá más de 4 mil actividades gratuitas y accesibles para todas las edades en la Ciudad de Buenos Aires

Pase Cultural

Los beneficiarios de Pase Cultural podrán disfrutar de diferentes iniciativas durante el verano. Como parte de la programación destacada, en enero habrá una visita guiada por la Fundación Andreani que incluirá un recorrido por La Boca en conjunto con el equipo de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad. También se desarrollará una salida al Cine Atlas para ver Witch Hunt, y una jornada de juegos de mesa y merienda en La Board Game House.

Por su parte, la programación de febrero contará con la proyección de Cato en el Centro Cultural San Martín; una visita guiada por el Museo Casa Carlos Gardel, que incluirá un taller de freestyle al finalizar, y una jornada de carnaval que llevará el nombre de “La gran batalla de bombuchas”.

Las 18 bibliotecas públicas de la Ciudad de Buenos Aires continúan abiertas durante el verano

Servicio de la red de bibliotecas durante el verano

La literatura será protagonista este verano a través de la red de 18 bibliotecas públicas de la Ciudad. Las y los interesados podrán acercarse a leer, estudiar o trabajar, así como a pedir libros en préstamo de su catálogo, que cuenta con más de 100 mil ejemplares de distintos géneros. El préstamo de libros es de 30 días, con posibilidad de renovación. Además, dependiendo de la biblioteca, quienes se acerquen van a poder optar entre salas internas o en exteriores. Para acceder a los servicios, es necesario asociarse previamente.

Todas las bibliotecas abren de lunes a viernes de 10 a 17 h. Por su parte, la Casa de la Lectura y el Parque de la Estación también abren los sábados, domingos y feriados, de 10 a 20 h. Y, durante el verano, ¡la Banchs extiende su horario! Quienes quieran acercarse podrán hacerlo de lunes a viernes, de 10 a 18 h. Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad.

Folklore en Casa

El programa Folklore en casa, impulsado por la Dirección General de Música –dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad– y la Academia Nacional del Folklore, seguirá durante todo el verano. Se emitirá los domingos a las 21 h por el Canal de la Ciudad.

*Toda la programación de verano del Gobierno de la Ciudad puede encontrarse en DisfrutemosBA.

Seguir leyendo