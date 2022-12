El Museo Rosa Galisteo, reconocido internacionalmente

El Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” fue seleccionado por el Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno para recibir la distinción CIMAM 2022 “Outstanding Museum Practice Award” (OMPA) por “prácticas ejemplares en museos alrededor del mundo”.

El proceso de selección del premio se inició con una convocatoria internacional abierta, en la cual se registraron 15 nominaciones provenientes de instituciones de América Central y del Sur, Asia, África y Europa. El Museo Rosa Galisteo fue propuesto por Francisco Lemus, jefe del departamento de curaduría, Alejandra Aguado, jefa de patrimonio y Clarisa Appendino, coordinadora del departamento de curaduría del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Luego de analizar las candidaturas, la Junta CIMAM acordó por unanimidad reconocer al museo provincial con uno de los tres premios a las prácticas museísticas destacadas.

La colección está compuesta por más de 2700 obras

El espacio, que depende del Ministerio de Cultura del Gobierno de Santa Fe, fue reconocido por el trabajo del equipo del Museo que encarna el servicio cultural y que diariamente lleva adelante sus tareas con profesionalismo y afecto; a la comunidad de artistas, investigadores, curadores, educadores, estudiantes, con quien cotidianamente se construye el espacio; a las instituciones públicas y privadas con las que el Museo dialoga, crea y colabora para la expansión del campo cultural desde Argentina; y en particular a la Asociación de Amigos del Museo Rosa Galisteo.

El resultado fue anunciado durante la Asamblea General de CIMAM, celebrada el pasado 13 de noviembre en Palma de Mallorca, España. Allí, Suzanne Cotter -miembro de CIMAM y Directora de la Junta OMPA- comunicó que “La simple, pero clave, pregunta para definir a los nominados fue: ¿Qué podemos aprender de estos museos?” En este sentido, los premios “Outstanding Museum Practices” reconocen a las instituciones sus prácticas continuas y en evolución, y su voluntad de crear modelos alternativos a las persistentes estructuras patriarcales y coloniales del museo europeo.

El espacio obtuvo el CIMAM 2022 “Outstanding Museum Practice Award”

La Junta destacó al Rosa Galisteo como ejemplo de museo local que “se expande más allá de sus límites y a través de los estrechos vínculos con su región, inspira a sus pares del centro”. En su argumentación sostienen que “los miembros del comité del OMPA valoran su continua búsqueda para inspirar a otros museos locales, y el rol que adopta para promover estrategias para reimaginar las colecciones de arte de cualquier período, que pueden volverse relevantes para visitantes y artistas”. Asimismo destaca que el museo ha promovido espacios alternativos para el intercambio social e intergeneracional; y activa el acceso a experiencias novedosas y fuera de lo convencional.

Inaugurado en 1922 y hoy dirigido por Analía Solomonoff, el Rosa Galisteo es un museo público, que cuenta con una colección de más de 2700 obras, considerada por críticos e investigadores como una de las más importantes del país, y con una biblioteca y un archivo especializado.

Desde 2016 el cargo directivo se cubre por concurso abierto. El plan museológico, llevado a cabo por un equipo interdisciplinario, está atravesado por una impronta pedagógica activando el espacio y la colección en vínculo con el territorio y la comunidad. Su Salón Nacional dialoga con las y los artistas argentinos y con las prácticas contemporáneas. Por su parte, el Certamen Padeletti es un estímulo a la investigación en el campo de las Artes que se consolida como plataforma de pensamiento crítico. Recibió reconocimientos de Ibermuseos Educación (2019) y de Fundación Williams (2019) y de Fundación Konex (2012-2022).

El CIMAM –International Committee for Museums and Collections of Modern Art– es una Organización afiliada al ICOM (Consejo Internacional de Museos) es la única red global de expertos en museos de arte moderno y contemporáneo, y tendrá su reunión anual de 2023 en Buenos Aires, en el Museo Moderno.

