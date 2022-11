Con 50 mil visitantes, la muestra de Banksy se despide de Argentina

La muestra de Bansky en La Rural presenta 70 obras originales

Más de 50.000 personas ya han visitado exposición Banksy Genius or Vandal?, dedicada al misterioso y polémico artista británico de street art, que se presenta en el Pabellón Frers de La Rural desde agosto pasado y se extenderá hasta el 14 de diciembre. La muestra, declarada de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, propone un recorrido laberíntico a través de 70 obras originales cedidas en exclusiva por colecciones privadas internacionales con su certificado de autenticidad (COA), ejecutadas con diferentes técnicas como óleo o acrílico sobre lienzo, spray sobre lienzo y madera, serigrafías de edición limitada, esténciles sobre metal u hormigón, esculturas, instalaciones, videos y fotografías, además de incluir una experiencia de realidad virtual (VR).

Aunque las obras de la muestra son originales, la exhibición no cuenta con la autorización del artista

La propuesta invita a asomarse al mundo del artista controversial y anónimo, que vende obras por millones y luego las destruye en vivo, en el momento exacto de la subasta, o que convierte un mega parque abandonado en un Disney tétrico y cobra la entrada, o que critica salvajemente el consumismo para luego comercializar merchandising. La muestra no cuenta con la autorización del grafitero, por lo que lleva el sello de “No oficial”, aunque las obras que allí se exhiben son todos originales certificados por el propio artista. ”Esta no es una oportunidad para que te tomes una foto”, reza uno de los stencils de este grafitero, estampado ahora en una de las salas de la mega muestra en La Rural, donde aparecen en formato pequeño alguna de sus obras más famosas que primero fueron pintada ilegal: la niña con globo, el lanzador de flores, los protagonistas de Pulp Fiction empuñando bananas en vez de armas, la niña de Napalm (histórica foto) en un collage que la muestra acompañada de Mickey Mouse y Ronald McDonald.

Su famosa pintada Niña con globo, que estampó por primera vez hace 20 años en un escaparate de Shoreditch (Londres), es la obra de arte favorita de los británicos, elegida como numero uno del Reino Unido, según una encuesta. El artista nombrado por la revista Times como una de las 100 personas más influyentes, que cuando fue nominado a los Premios Oscar por su documental Exit through the gift shop pidió asistir a la ceremonia con un disfraz (le dijeron que no), ha “vandalizado”, calles y paredes de todo el mundo, sin autorización, por lo que poco tiene para decir de exposiciones que se llevan a cabo a costa suya, o de sus collectors. Que por cierto, también quisieron mantener el anonimato.

"Niña con globo", estampada hace 20 años en Shoreditch (Londres), es la obra de arte favorita de los británicos

La exposición recrea exactamente igual aquel fragmento de su taller donde, tapándose la cara, dio declaraciones para el documental (“La salida es por la tienda de regalos”), incluye un mapa global con todos sus murales realizados en las más variadas ciudades del mundo (que también se pueden visitar con Street View en la plataforma Google Arts & Culture) e incluso hay una sala inmersiva, musicalizada, con su animal predilecto, las ratas. Otra de las frases que acompañan la exposición en Buenos Aires es otro stencil famoso de Banksy: “Los derechos de autor son para los perdedores”, reza la pintada atribuida al héroe anónimo y escurridizo, leyenda urbana, admirada por las grandes estrellas y también por el mercado del arte.

Las letras caladas están cerca del video que repasa en detalle cómo Banksy decidió destruir su propia obra durante una subasta en vivo: Niña con globo se vendió por 1,4 millones de dólares y justo después de que baje el martillo se activó automáticamente una trituradora montada en un marco dorado. Como si esto fuera poco, la trituradora se atascó a la mitad y el globo con forma de corazón quedó intacto.

Recreación de una parte del taller de Bansky en la muestra que se exhibe en La Rural

¿Es Banksy el artista ícono del siglo XXI? Bien podría serlo, ya no sólo por sus murales de un contundente mensaje social sino porque el mayor bromista del mundo del arte aprendió a jugar con las propias reglas del mercado, y a subvertirlas. La exhibición cuenta además con una audioguía para smartphones gratuita, disponible en español e inglés, que enriquece la experiencia del visitante aportando amplia información del artista y sobre cada una de las obras expuestas.

*Banksy Genius or Vandal? se podrá visitar hasta el 14 de diciembre en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, Pabellón Frers, acceso por Avenida Santa Fe 4363, Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Télam S.E.

