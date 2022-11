“The Crown”, tan buena como siempre, puede cambiar la opinión sobre Carlos y Diana

Imagen de la quinta temporada de la serie británica "The Crown", que sigue la vida y el reinado de la reina Isabel II, estrenada el 9 de noviembre de 2022 en la plataforma Netflix

UYAl principio de la primera temporada de The Crown, la abuela de Isabel II aconseja a la recién ungida reina de 25 años, en un momento de incertidumbre, que recuerde que la monarquía no responde al público británico, sino al propio Dios. “La monarquía es la sagrada misión de Dios para agraciar y dignificar la Tierra”, dice severamente la Reina María. “Para dar a la gente común un ideal al que aspirar”. Isabel, inescrutable incluso en sus años de juventud, la mira largamente.

Si en la primera temporada era un deseo, en la quinta es una broma. La nueva temporada, que se estrenó el miércles 9 de noviembre, encuentra a la familia real en 1991, en medio de uno de los períodos más feos de su historia reciente. Casi todo el mundo está metido en líos. Sin embargo, en una gran hazaña del creador-guionista Peter Morgan y con la tercera reencarnación del reparto de la serie -manteniendo la tradición de sustituir a los actores cada dos temporadas a medida que los personajes envejecen- The Crown sigue siendo tan suntuosa y compulsivamente mirable como siempre. Sin embargo, a medida que la historia se acerca a los acontecimientos actuales, los argumentos pisan un terreno lo suficientemente reciente (léase: el espectáculo sensacionalista del divorcio de Carlos y Diana) como para irritar a quienes vivieron los escándalos originales.

Elenco principal completo de la quinta temporada de la serie "The Crown" (Foto: Netflix)

Según cuenta la trama, los pasatiempos de la familia real en los años 90 incluían navegar, conducir carruajes, ver carreras de caballos, tener aventuras, quejarse unos de otros (en privado y en televisión) y pedir favores a una Gran Bretaña con la que comparten una relación cada vez más tensa. Isabel (Imelda Staunton), ahora en sus 60 años, molesta a un primer ministro y luego a otro sobre un trabajo de reparación de 15 millones de libras para su yate real. Su marido, el príncipe Felipe (Jonathan Pryce), pasa mucho tiempo a bordo de aviones privados con la esposa de uno de los amigos del príncipe Carlos. Carlos (Dominic West) y la princesa Diana (Elizabeth Debicki) se pelean en vacaciones y se enfadan en castillos separados, mientras Carlos continúa su relación extramatrimonial de años con Camilla Parker Bowles (Olivia Williams) y Diana airea los trapos sucios de la realeza a quien quiera escucharla.

Prácticamente todos los matrimonios de la familia que siguen en pie son desgraciados, y es el Primer Ministro John Major -interpretado con discreto magnetismo por Jonny Lee Miller- quien da su tesis al principio de la temporada, cuando se encuentra con el clan real en todo su extenso y decadente caos. “La Casa de Windsor debería unir a la nación. Dar un ejemplo de vida familiar idealizada”, comenta a su esposa mientras se retiran a su dormitorio. “En lugar de eso, parecen peligrosamente engañados y fuera de onda. Los miembros de la realeza junior, irresponsables, con derechos, y perdidos”.

Trailer de la quinta temporada de la serie británica "The Crown", estrenada en Netflix en noviembre de 2022.

Y sin embargo, como siempre ocurre con The Crown, las pinceladas de genialidad residen en la selección de anécdotas, y la nueva temporada encuentra historias convincentes que contar, incluso sobre los personajes de los que se ha desprendido. Uno de los episodios se desvía de forma fascinante hacia la participación fundamental de Philip en un esfuerzo de 1993 para confirmar las identidades de los cuerpos que se sospecha que son los de la familia rusa Romanov asesinada (como descendiente de los Romanov, Felipe dio una muestra de ADN que probó el vínculo).

La breve relación de Diana con un cirujano cardíaco británico-paquistaní, después de la muerte de Carlos, se gana su breve y dulce momento. Y la princesa Margarita -impregnada con capricho y dignidad a partes iguales por la maravillosa Lesley Manville- protagoniza un magistral episodio sobre el amor perdido y las cambiantes costumbres sociales: comparte un tierno reencuentro con Peter Townsend, el entrenador ecuestre real con el que estuvo comprometida décadas atrás pero al que Isabel prohibió casarse porque estaba divorciado.

Imelda Staunton, a cargo del personaje central, la reina Isabel II, en "The Crown" quinta temporada (Foto: Netflix)

Curiosamente, mientras que la serie parece tener que escarbar a veces en lo más profundo para encontrar el afecto de sus personajes, parece que lo tiene más fácil con Carlos. Convenientemente para el rey de la vida real -quien espera la coronación para ascender oficialmente al trono-, la representación de la disolución de su matrimonio con Diana presenta un desafío a la versión grabada en la memoria colectiva durante tres décadas. La cuarta temporada reforzó esa versión: los problemas de Diana con la depresión y los comportamientos autolesivos se presentaron como consecuencia de la fría conducta de la familia real y la aprobación tácita de la infidelidad de su marido. Pero la 5ª temporada presenta una inversión. ¿Carlos? Menos malvado de lo que crees, parece decir: “¿Diana? Un poco idiota, de vez en cuando”.

Elizabeth Debicki, una actriz australiana posiblemente más conocida por interpretar a bellezas poco fiables (El gran Gatsby, El hombre de U.N.C.L.E.) y las a menudo sufridas esposas y novias de los malos (Viudas, El director de noche, Tenet), está perfecta en el papel de una Diana a quien la serie parece ver de ambas maneras, un poco. Su dolor por la traición de su marido y el consiguiente fracaso de su matrimonio se manifiesta como una mezquindad. Hace una entrevista con el periodista de la BBC Martin Bashir en la que cuenta “su versión de la historia” y sólo informa a la familia real cuando está grabada y en camino de ser emitida. Sola en casa, ve un debate sobre si Gran Bretaña sigue necesitando la monarquía y llama repetidamente para votar “no”. Claro, Diana visita un hospital aquí y allá. Pero también se queja en voz alta a lo largo de los 10 nuevos episodios del trato “poco comprensivo” de la familia real con tantos extraños y cercanos. Y en el momento en el que le dice a Bashir su famosa frase “Me gustaría ser la reina de los corazones de la gente”, parece casi un engaño.

Lo que deja a Carlos (interpretado aquí de forma encantadora por el siempre ganador West) y a su amante Camilla en el extremo, asediados y buscando consuelo el uno en el otro. La interpretación de Williams como Camille puede ser lo mejor que le ha pasado a la Camille real desde la representación de Emerald Fennell hace unos años: mientras que Fennell ofrecía una antítesis gregaria y divertida (y ocasionalmente malvada) de una tímida mujer, Williams la interpreta simpática y sin complejos, con unas cuantas escenas que recuerdan al espectador que, a finales de los años 90, su perdurable amor por Carlos le había costado mucho. Como resultado, incluso la famosa y sucia llamada telefónica entre los dos, que causó un escándalo cuando fue grabada y difundida al público, se siente sorprendentemente tierna. Es un momento de ociosa travesura romántica entre dos adultos de mediana edad que se desean mutuamente.

La actriz australiana Elizabeth Debicki interpreta a Lady Di en la quinta temporada de "The Crown" (Foto: Netflix)

No está de más que la serie vea a Carlos luchando continuamente para modernizar la monarquía. O que dedique una buena parte de un episodio a Prince’s Trust, la organización benéfica para jóvenes, como si quisiera subrayar que Carlos también hacía obras de caridad y se preocupaba por ayudar a la gente. The Crown incluso le dedica una de sus escasas secuencias de epílogo: “Don’t Sweat the Technique” (Eric B. & Rakim) suena sobre un montaje de salida con Carlos riendo y aplaudiendo junto a una horda de jóvenes, algunos de ellos bailando breakdance. Desde 1976, dice el texto, “The Prince’s Trust ha ayudado a un millón de jóvenes a desarrollar su potencial y ha devuelto a la sociedad casi 1.400 millones de libras esterlinas”.

The Crown siempre ha parecido disfrutar de la oportunidad de rebajar a figuras históricas muy queridas por los estadounidenses. El Winston Churchill de John Lithgow en la primera temporada era un egocéntrico que se dedicaba a la prensa; los Kennedy, en la segunda temporada, eran groseros y maleducados. Neil Armstrong y Buzz Aldrin aparecen brevemente en la tercera temporada después de su alunizaje en el Apolo 11, y sus innovadores logros se ven notablemente empañados por sus aburridas personalidades.

Parece que Diana, en el gran esquema de la iconoclasia de The Crown, es la siguiente en la lista.

