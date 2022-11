Liberaron a las activistas ambientales que vandalizaron “Las Majas” de Goya en el Prado

El mensaje fue “alertar sobre la subida de temperatura mundial que provocará un clima inestable y graves consecuencias en todo el planeta”

Los cuatro jóvenes que fueron detenidos tras escribir “+1,5º” para alertar sobre la subida de temperatura mundial en la pared de la sala “Las Majas” del Museo del Prado, en Madrid, fueron puestos en libertad pero aún se encuentran en un proceso de investigación por la presunta comisión de un delito contra el patrimonio histórico-artístico, según confirmaron al diario ABC fuentes oficiales.

El juzgado de Instrucción número 29 de Madrid en España comunicó que entre los detenidos el sábado pasado, hay una periodista de El Salto -un medio de comunicación web autogestionado- y una estudiante que colabora ahí. A partir de visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad del museo y la toma de declaración de varios testigos se pudo comprobar que las dos mujeres también participaron en la organización del acto vandálico, según indicaron varias fuentes a Europa Press.

El propio periódico confirmó que la redactora es Joanna Giménez i Garcia y la estudiante era la informadora gráfica que la acompañaba para informar sobre el acto.

Activistas medioambientales del grupo "Futuro Vegetal" con sus manos pegadas a los cuadros de Francisco de Goya "La Maja Desnuda" y "La Maja Vestida" (FuturoVegetal/vía REUTERS)

Bilbo Basaterra, el vocero y uno de los fundadores del movimiento “Futuro Vegetal”, aseguró que las periodistas no pertenecen al grupo sino que se les avisó que se llevaría a cabo una acción y las citó en un “lugar próximo” al Prado. “Las recogimos y fuimos al museo. No dijimos el sitio por nuestra seguridad, tampoco nos podíamos confiar de que no digan nada a la Policía”, señaló.

Según confirmó el abogado de la periodista, tanto ella como la estudiante, se encontraban en el lugar para informar de la acción de las activistas que pegaron sus manos a los marcos de los cuadros La maja desnuda y La maja vestida para concientizar sobre el calentamiento global que “que provocará un clima inestable y graves consecuencias en todo el planeta”. En concreto, Sam, de 18 años, y Alba, de 21, fueron quienes se pegaron las manos a los marcos de los cuadros y pintaron el mensaje ‘+1,5º’, en señal de reclamo por la emergencia climática.

Luego del ataque vandálico, Basaterra detalló a Europa Press que esta acción se planificó durante tres semanas y empezó por seleccionar el objetivo, en este caso ‘Las Majas’ por tratarse de unas obras “conocidas a nivel global” y el Prado por ser el museo “más emblemático de España”. “No intentamos caer bien, no somos de estos ecologistas simpáticos. No nos importa caer mal. Si hay que hacerlo para generar cambio, hay que hacerlo”, explicó el portavoz.

Fuente: Télam

