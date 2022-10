Edición histórica de La Noche de los Museos, con 900 mil personas en movimiento

La edición 2022 de "La Noche de los Museos" comenzó en el atardecer del sábado, frío y nublado, en la Usina del Arte, barrio porteño de La Boca (Foto: Nicolas Stulberg)

Una edición histórica, la primera pospandémica pura es esta 18° Noche de los Museos. “Al mal tiempo, buena cara”, luego de un sábado gris y ventoso, parece ser la propuesta de una nueva cita anual con la cultura que comenzó a las seis de la tarde con una inauguración formal en la Usina del Arte, nodo del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Las colchonetas negras frente a la Usina conviven con un sinfín de números musicales, antes de ingresar al moderno centro cultura de La Boca. Sobre la avenida Pedro de Mendoza se despliega una feria orgánica y sustentable con una variada oferta, desde quesos artesanales, alfajores veganos, kits con bálsamos, cremas y óleos corporales, jugo de arándanos, aceite de coco. Todas propuestas veganas y libres de crueldad animal.

Porque la impronta ecológica de esta Noche de los Museos está en concordancia con la Cumbre Global de Alcaldes de C40, para enfrentar el cambio climático. Esta primera noche de los museos temática tiene su huella. “Por primera vez LNM es por fuera de Capital y con la cumbre del C-40 con una temática muy específica que tiene que ver con el medio ambiente y el cambio climático, la concientización con lo que podemos hacer. No recuerdo si hicimos alguna otra convocatoria así”, explicó a Infobae Cultura, el ministro de Cultura Enrique Avogadro.

Según fuentes oficiales, "La Noche de los Museos" 2022 convoca unas 900 mil personas en todos los espacios culturales, públicos y privados, de la Ciudad de Buenos Aires (Foto: Nicolas Stulberg)

Porque la edición XL de este encuentro cultural recibe además a 45 nuevos espacios, entre los cuales se destacan 30 escuelas que abrirán para mostrar sus espacios con actividades para toda la familia. Y los municipios de Azul, Tandil, Vicente López y 3 de Febrero se hermanan a La Noche de los Museos con varios espacios culturales.

Desde temprano, hay gran afluencia de gente a pesar del frío. Oferta de brownies y budines de naranja con chocolate y banana sirven para alimentar una noche cultural que durará hasta las dos de la mañana, con 270 sedes que durante un sábado porteño que parecía de otoño, en plena primavera, abren sus puertas a un público ávido y bien dispuesto. “Nosotros no paramos nunca y buscamos mantener la cultura en marcha y que vuelva a ponerse de pie. La cultura conecta y esta es una fiesta con la Usina repleta de gente”, afirmó Avogadro, quien estima que, durante esta noche, se superarán las 500 mil personas de la última Noche de los Museos. La cifra oficial estimada para esta edición 2022 es de 900 mil personas, todo un récord.

Según el ministro, “los museos piensan el vínculo entre la naturaleza y el arte, las problemáticas ambientales y la sustentabilidad de las ciudades”. “La Noche de los Museos es un gran instrumento de ampliación de acceso a la cultura, de un nuevo público que aparece que no sale a los museos habitualmente y lo hace con la familia. Es una fiesta que la gente vive muy intensamente”, expresó el ministro.

Una multitud recorre centros culturales, museos y demás entidades públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, durante la edición 2022 de "La Noche de los Museos" (Foto: Nicolas Stulberg)

En la vorágine de su actividad y con largas filas de público esperando para ingresar a los centros culturales, instituciones públicas y privadas que participan de este magnífico encuentro, el ministro Avogadro tuvo tiempo para pensar su posible recorrido. “En una noche como la de hoy no iría al Museo Nacional de Bellas Artes, el Malba, el Sìvori, el Museo de Arte Moderno, el de la Ciudad. Son mis favoritos y voy muy seguido”. ¿Hacia cuál iría entonces? El funcionario sorprendió con su respuesta. “A mí me divierte más ir a museos insólitos como el museo de las balanzas que está en Barracas. El objeto no me conmueve pero si la historia que hay detrás, cómo la gente fue midiendo las cosas a lo largo de los siglos”.

La recepción familiar de la Usina del Arte tiene epicentro en Humana, la primera muestra de la dupla Jessica Trosman y Martín Churba, los icónicos diseñadores de los años ´90 que produjeron, en conjunto con la Usina del Arte, una instalación de sitio específico en el Foyer. “Impresionante, la verdad. La gente, todo...”, le dijo Horacio Rodríguez Larreta a Ïnfobae Cultura luego de sacarse fotos con varias personas que lo pararon mientras salía raudamente del espacio que contiene a Humana.

Los diseñadores Jessica Trosman y Martín Churba dialogan con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Cultura Enrique Avogadro (Foto: Nicolas Stulberg)

“Esta muestra es un lujo, son dos personas súper talentosas. Tengo la suerte de conocerlos hace muchos años, desde de mi época al frente del Centro Metropolitano de Diseño. Ellos siempre estuvieron expandiendo las fronteras de la moda hacia las artes visuales pero en este caso vinculado a la solidaridad, desarrollado con material de descarte y tomando una escala monumental”, dijo el funcionario.

El público circula por la calle Defensa, a punto de ingresar al nuevo BAM Buenos Aires Museo, en pleno Casco Histórico de Buenos Aires (Foto: Nicolas Stulberg)

Un recorrido interno por esta obra laberíntica, con objetos reciclados suspendidos, es la estrella de la noche en esta sede apertura de La Noche de los Museos. “Nos estamos proponiendo como creadores de materiales, dijo Martìn Churba. “En algún momento nos denominamos como creadores o materiallstas”, indica.

“Esta obra son 20 volúmenes de reciclados plásticos y textiles que te invita a ver nuestra transformación y replantearte que vamos a hacer con la basura”, comentó Jessica Trosman. “Trabajamos con una comunidad del norte que se llama Asociaciòn Civil Diego Duarte y eso fue una investigación de seis meses. Los últimos dos, nos alojamos en la usina con un taller propio y el contacto con los recuperadores urbanos de algunos centros verdes”, completó Churba.

Para ellos Humana es su tesoro como las botellas, envases y bidones que llegaban a sus manos. “Era como la priedra preciosa”, explica Jessica sobre esta obra hecha a base de clasificación, lavado, estampado y fusionado. La dupla resumió que cada uno de estos volúmenes tiene una suerte de estructura, que son como los huesos. “Tienen tensores que serían los tendones, y tiene el textil que hace de musculo o de piel para que luego toda la basura vaya a conformarse con escamas y sostener todo”, completaron.

Un laberinto de juegos para descubrir en la oscuridad es otro de los espacios que llaman la atención del público. Se trata de la instalación En un principio era la luz/Antes de Oscuminar, que reflexiona sobre la luz y su oscuridad a lo largo de un recorrido guiado por un faro.

La instalación En un principio era la luz/Antes de Oscuminar en la Usina del Arte, reflexiona sobre la luz y su oscuridad (Foto: Nicolas Stulberg)

Oscuminar es un verdadero laberinto, con pasillos muy angostos, todo de negro como si fuese una laberíntica biblioteca plagada de oscuridad en donde hay varios dibujos para mirar a través de ellos y observar miniaturas de colores, las pocas fugas de luz. No apto para claustrofóbicos, para salir (o huir) de la instalación una pista es mirar el techo de la Usina y asì salir por la entrada o la salida. Todo vale en esta opresiva experiencia.

El público está expectante, una larga fila de persona se desplaza frente al auditorio, lo que refleja el interés por una de las primeras charlas de la velada titulada ¿Por qué no te habré hecho caso? Luego que los presentes se acomodan en sus butacas, Santiago Siri, el fundador de la ONG Democracy Earth (dedicada al desarrollo de democracias resistentes a la censura) toma la palabra, cual rockstar tecnológico.

La Torre Monumental, en pleno barrio de Retiro, frente a la estación de trenes de la línea Mitre, es otra de las atracciones de "La Noche de los Museos" (Foto: Nicolas Stulberg)

El fundador del Partido de la Red, primer partido político digital en presentarse a elecciones, fue socio de Bitex.la (servicios financieros basados en Bitcoin) y autor del libro Hackitvismo. Pero él no está solo en esta innovadora charla, comparte recinto con el corresponsal de guerra, escritor, cineasta y productor ítalo-argentino, Hernán Zin. Su charla se extiende acerca de los conceptos de la cadena de datos Blockchain para la sostenibilidad.

La gente se impacienta y aplaude pera la charla que se retrasa. Ponen la música fuerte para paliar la espera. Y entran como rockstars, Zin con un skate en la mano. Luego de nombrar a cada sponsor, en donde se cuela la geopolítica, recorren la historia de lo que está emergiendo en Argentina: la industria cripto. “Buenos Aires es una utopía cyber punk y es una de la capitales cripto a nivel mundial”, dice Siri mientras la gente escucha atenta.

Pese a la temperatura otoñal, miles de personas se movilizan por "La Noche de los Museos" edición 2022 (Foto: Nicolas Stulberg)

El patio de la Usina desafía la inclemencia climática y se bate a duelo con los sonidos caracterísitcos del hip hop, afrobeat, post-punk, ragga jungle, experimental, con Ch4rl4 DJ y Fenna Fre. Para los más chicos, también se ofrecieron tours guiados por el recinto y alternativas curiosas y entretenidas como Gaia, la tierra en peligro por Plan V. También las actividades recreativas como Guardianes del océano por Kinéticos - Impulso Lúdico. Y se dieron lugar a la presentación de los libros Argentina Natural por Octavio Pintos y Cuentos para cuidar el planeta por Tiny Makers.

Para aquellos que quieran seguir el minuto a minuto de esta nueva edición de La Noche de los Museos, la programación puede consultarse desde whatsapp a través de BOTI, el asistente virtual de la Ciudad (11-5050-0147) y en la página web www.buenosaires.gob.ar/cultura/museos.

Seguir leyendo: