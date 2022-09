Steven Spielberg tiene quien lo interprete: el joven Gabriel LaBelle asume el desafío

Gabriel LaBelle es el actor que interpreta a Steven Spielberg en su juventud, durante buena parte de la película "The Fabelmans", que se estrena en Estados Unidos el 11 de noviembre (Foto: AP/Chris Pizzello)

“Película de Amblin sin título”, decía la hoja de audición de Gabriel LaBelle. Director “Por determinar”.

LaBelle, un actor de 19 años de Vancouver con un puñado de apariciones en televisión y cine, grabó su audición y la envió, sin pensar demasiado en ello. Un par de días después, comenzó a escuchar susurros. ¿Esa película? Es una película de Steven Spielberg. ¿Y la parte? Interpretando a Steven Spielberg.

LaBelle no recibió una llamada hasta tres meses después, e incluso entonces no sabía realmente en qué se estaba metiendo. No se le ocurrió pensar en eso hasta que LaBelle fue elegido y recibió el guion completo. Es el protagonista de The Fabelmans de Spielberg, interpretando al legendario director en su juventud.

“Cuando estaba audicionando, el nombre del personaje era Teenage Sammy, pensé que no era Adult Sammy”, dice LaBelle, después del estreno de The Fabelmans en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

“Recibis el guion y lo estás leyendo durante 30 páginas y él tiene entre 6 y 8 años. En la página 35 aparece el adolescente Sammy. ¡Está bien! Ahora esta es mi parte. Va a ser una película en tres actos, va a ser Moonlight o algo así, pensás. Seguí esperando mi salida, pero nunca llegó”.

Trailer de la película "The Fabelmans", de Steven Spielberg.

En cambio, LaBelle hace una gran entrada en The Fabelmans interpretando al legendario director de cine estadounidense en su película más autobiográfica. Como el joven Spielberg, llamado Sammy Fabelman, interpreta al cineasta de 75 años a través de algunos de sus momentos más formativos. Sobre todo, sus años de adolescencia como aspirante a cineasta. Gran parte de la película pertenece a Michelle Williams y Paul Dano, quienes interpretan a los padres de Sammy y plasman interpretaciones extraordinariamente matizadas. Pero el Sammy de LaBelle es el hilo conductor de The Fabelmans, un retrato profundamente sentido de un ícono del cine estadounidense.

Para un actor joven y poco conocido, conseguir un papel en una película de Spielberg puede impulsar una carrera. Christian Bale y Drew Barrymore son solo algunos de los actores que tuvieron su gran oportunidad con el director. El desafío de LaBelle, sin embargo, agrega la considerable dificultad de interpretar al propio Spielberg.

“Después de que me eligieron, fue realmente como: ¿Acabo de morder más de lo que puedo masticar?” dice LaBelle. “Fue como si el universo se hubiera caído. ‘Ah, querés ser actor, ¿verdad? ¿Querés estar en el cine?’”.

“Sí, podía hablar con él sobre su vida, pero me di cuenta de que no me iba a contar todo", dice LaBelle sobre su relación con Spielberg durante el rodaje de "The Fabelmans" (Foto: AP/Chris Pizzello)

Antes de The Fabelmans, el crédito más notable de LaBelle probablemente fue una pequeña parte en la edición 2018 de The Predator. Su padre, Rob LaBelle, es un actor veterano con decenas de participaciones en cine y televisión. En el estreno, cuando el joven LaBelle vio The Fabelmans por primera vez, se sentó con sus padres y su hermano, a menudo agarrando la mano de su madre. En el escenario después de la película, LaBelle describió la extraña sensación de estar en un set de filmación “rodeado de maestros”.

“Luego estoy yo, ese chico que dio una buena audición”.

Pero LaBelle rápidamente se convirtió en parte del equipo, dijo Spielberg. En una charla con Cameron Bailey, director de TIFF, Spielberg confesó que ese papel fue especialmente difícil para él.

“Nada de esto es realmente fácil porque a menudo no nos vemos como nos ven nuestros amigos y nuestra familia”, dijo Spielberg. “Cuando era niño, siempre tuve muchas razones por las que siempre estaba en la esquina y por qué no siempre fui el centro de conversación”.

“Necesitaba a alguien que no le diera demasiada autoconciencia a Sammy”.

"The Fabelmans" cuenta la historia familiar de Steven Spielberg y su creciente amor por el cine desde el niño. En Estados Unidos se estrenará el 11 de noviembre

The Fabelmans, que Universal Pictures estrenará el 11 de noviembre en Estados Unidos, sigue a Sammy desde su primera exposición al cine cuando era niño (Mateo Zoryna Francis-Deford lo interpreta) hasta sus años de escuela secundaria. La película captura la creciente maravilla de Spielberg con las posibilidades (y el poder de manipulación) de la realización de películas, durante una época de creciente trabajo conyugal para sus padres. Eso significaba que LaBelle estaría representando algunos momentos fundamentales en la vida de Spielberg: hacer su primera película de guerra, besar a su primera novia, pisar un estudio por primera vez.

LaBelle encontró en Spielberg un recurso disponible, pero sus charlas no solían desviarse del trabajo en cuestión.

“Nuestro enfoque principal era la película”, dice LaBelle. “Sí, podía hablar con él sobre su vida, pero me di cuenta de que no me iba a contar todo. Tuve que preguntar. Tuve que hacerlo escena por escena. Realmente se trataba de saber cuál era el propósito de cada momento. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué quieres de mí? A veces me lo decía y a veces no quería que yo lo supiera y quería que hiciera lo que pensaba que Sammy debería hacer”.

Otras veces, la propia ansiedad de Sammy reflejaba exactamente la de LaBelle. Una escena recrea el famoso encuentro de Spielberg, de 15 años, con el director John Ford, quien es interpretado por David Lynch en la película. Lynch, dijo LaBelle, “me asustó muchísimo”.

“Quiero decir, es un gran tipo. Pero antes de eso, Sammy está nervioso, así que también me fui poniendo nervioso”, cuenta LaBelle. “Entré en la habitación y Steven se acercó ¡Eran David Lynch y Steven Spielberg hablando! Mi parte no iba a ser hasta más tarde, así que estuve esperando y esperando para hacer esa escena. Pero realmente conocer a David Lynch me ayudó a ponerme nervioso”.

