David Lynch se sumó al elenco del nuevo film de Steven Spielberg

El director de "Mulholland Drive" y "Blue Velvet" integrará el reparto de lo nuevo de Spielberg con un rol secreto. (AP/Efrem Lukatsky)

The Fabelmans será la nueva apuesta cinematográfica de Steven Spielberg, después de lanzar el exitoso remake de Amor sin barreras (West Side Story) a finales de 2021. Recientemente, la revista Variety reportó que David Lynch formará parte del reparto principal con un misterioso rol y compartirá pantalla con Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Julia Butters y el debutante Gabriel LaBelle.

No es la primera vez que el cineasta estadounidense cruza el límite de las cámaras para ejercer como actor, pero sí se trata de la primera colaboración con Spielberg. De esta manera, el futuro proyecto le permitirá trabajar de la mano junto a otro gran director de Hollywood con el que es contemporáneo, pues ambos comenzaron a hacerse notar en el séptimo arte durante la década de los 70.

David Lynch es un cineasta reconocido por su trabajo en el cine y la televisión. (Shutterstock)

Lynch frente y detrás de las cámaras

La brillante filmografía de Lynch incluye títulos como Mulholland Drive, Blue Velvet, El hombre elefante, Eraserhead, Lost Highway, entre otros más. Durante toda su carrera, ha sido ocho veces nominado al Oscar, y se ha llevado la Palma de Oro en el Festival de Cannes por el filme Wild at Heart, proyectado en 1990. Para la pantalla chica, se destacó por ser la gran mente maestra detrás de Twin Peaks , un drama de misterio y horror que co-creó con Mark Frost, y también dirigió la precuela titulada Twin Peaks: Fire Walk With Me. En 2017, presentó una secuela de la historia original y dirigió los 18 episodios de la temporada.

Como actor, David Lynch ha interpretado a un agente del FBI para su serie televisiva y apareció como invitado en Louie y The Cleveland Show. Además, tuvo un papel secundario junto a Harry Dean Stanton en la película dramática Lucky. Por lo tanto, The Fabelmans será la siguiente gran producción a manos de Steven Spielberg que lo tendrá dentro de un elenco de estrellas.

El ganador del Oscar dirigirá el próximo drama "The Fabelmans". (EFE/Neil Hall)

La siguiente propuesta del director de E.T. llegará luego de su versión reimaginada de West Side Story, por la cual está avanzando en la actual carrera de premios en miras a la ceremonia de los Oscar. Este nuevo relato será un proyecto semiautobiográfico sobre los orígenes del realizador en Arizona, EE.UU. Michelle Williams y Paul Dano interpretarán a sus padres, mientras que Seth Rogen se pondrá en la piel de su tío. El joven actor Gabriel LaBelle fue elegido como protagonista y dará vida a Sammy, un aspirante a cineasta. Las actuaciones secundarias se componen de Judd Hirsch, Sam Rechner, Oakes Fegley, Chloe East, Julia Butters, Jeannie Berlin, Robin Bartlett, Jonathan Hadary e Isabelle Kusman.

