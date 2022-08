Banksy, en La Rural: una muestra tecnológica para descubrir al más misterioso de los artistas urbanos

Muestra Banksy en La Rural

Banksy se hizo notar en varias ocasiones, pero una de sus apariciones más impactantes fue hace menos de cuatro años, cuando su obra Girl with ballon (Niña con globo) se autodestruyó delante del estupefacto público londinense de Sotheby’s. El día 5 de octubre de 2018, apenas el martillo del subastador golpeó el atril para confirmar la venta por más de un millón de libras, una trituradora de papel oculta en el marco destrozó la mitad del cuadro en tiritas, ante el estupor del público.

Siguiendo las reglas no escritas del capitalismo más extremo, la nueva obra, mitad destruida, aumentó casi 20 veces su valor instantáneamente. Love is in the Bin (El amor está en la papelera) es el nuevo título de la obra, actualmente caída del marco y con los jirones de tela que caen. Aun cuando es uno de los artistas contemporáneos más relevantes del mundo, todavía no se conoce la verdadera identidad de Banksy. Su nombre real podría ser Robin Gunningham, pero también se sospecha que puede ser el líder de la banda Massive Attack, Robert Del Naja, o el cofundador de Gorillaz, Jamie Hewlett. Las especulaciones son muchas y las más disparatadas pueden ser las que más se acerquen a la verdad.

Lo cierto es que parte del éxito de Banksy reside en el mito que se fundó alrededor de su figura y de la tan radical decisión de permanecer anónimo. Su posición legal es ambivalente, ya que, por una parte, pintar grafittis en propiedades ajenas está fuera de la ley. Pero a la vez, sus obras se venden a millones de dólares, tiene derechos como artista, les da autenticidad a las obras a través de un servicio llamado “Pest Control”, incluso gana juicios por violación de propiedad intelectual y multiplica desmedidamente el valor de cada pared que pinta. La pregunta del título de la exhibición argentina, ¿Genio o vándalo? refleja esta ambigüedad del artista que oscila entre la ilegalidad, la persecución política y la profunda crítica social desde el arte.

La muestra en la Rural se exhibe sin su aprobación, ya que no está de acuerdo con las muestras privadas, aunque la autenticidad de las obras que se podrán ver está certificada por coleccionistas privados. Es un recorrido con realidad virtual, serigrafías, esténciles sobre metal u hormigón, esculturas, instalaciones, vídeos, fotografías y algunas instalaciones.

La Rural abre sus puertas a una muestra del más famoso graffitero del planeta

Desde los grafittis o las serigrafías, Banksy aborda los más acuciantes problemas y contradicciones de las sociedades contemporáneas. Sus acciones performáticas transcurren en los más diversos lugares del planeta con obras que critican, con ironía y simplicidad, los grandes acontecimientos políticos como el Brexit, el boom de refugiados o los abusos de la cárcel de Guantánamo.

Las figuras de los monos y las ratas son otros temas recurrentes en la obra de Banksy: Laugh now, but one day we’ll be in charge (Ríanse ahora, pero algún día nosotros estaremos a cargo) dice un cartel que llevan tres monos en una de las obras que se podrá ver en La Rural. También se podrá ver otra obra emblemática: una representación del Parlamento ocupado por monos. ¿Distopía o realidad? La analogía de los gobernantes con los animales salvajes no es un motivo ajeno a las obras de Banksy. Las ratas, el otro animal elegido por la representación negativa que alcanzó en las sociedades, también tienen una fuerte presencia en su obra: las fuerzas de seguridad, los fotógrafos y los especuladores financieros ingleses son representados repetidas veces como ratas.

Un recorrido con realidad virtual, serigrafías, esténciles sobre metal u hormigón, esculturas, instalaciones, vídeos, fotografías y algunas instalaciones

La muestra recorre más de 70 obras reunidas en salas temáticas organizadas alrededor de las preocupaciones usuales del artista: el consumismo, la crítica política, la crítica a la vigilancia o la cercanía de los humanos con los monos. Se encuentran obras famosísimas como Love is in the air o El lanzador de flores, una obra pintada por primera vez en Jerusalén poco después de la construcción por parte de Israel del controvertido muro West Bank en la frontera palestina. También estará exhibida la obra Cristo con bolsas de la compra, que muestra a Cristo crucificado con paquetes de regalos en sus manos, una crítica a la actitud ferozmente consumista de Navidad.

Otra obra icónica que se podrá ver es Napalm. La obra muestra a Kim Phuc, una niña vietnamita desnuda, tomada de la mano por Mickey Mouse y Ronald McDonald, que saludan con sonrisas mientras ella llora. Kim Phuc es un personaje real, víctima de los bombardeos estadounidenses con napalm a Vietnam durante la guerra.

Además, habrá una recreación del taller de Banksy, basada en el documental autobiográfico Exit Through the Gift Shop. En la película, Banksy, o el actor que hace de él, se muestra encapuchado o en tomas oscuras que ocultan su rostro.

La exhibición propone un recorrido, con audioguía, desde una app que amplía la información de los textos curatoriales y profundiza en el contexto de producción de las obras. En total, el recorrido toma una hora y media aproximadamente. Esta muestra fue vista por más de 1 millón de personas y ya pasó, entre otras ciudades, por Nueva York, Madrid, Milán, Lisboa, Tokio, Hiroshima y Moscú, y es una oportunidad para adentrarse en el universo de este artista con tanto para aportar.

*La Rural, Av. Santa Fe 4363. Lunes: Cerrado; Martes a viernes: 14 a 21:30 hs; Sábado, domingo y feriados: 10:00 a 21:30 hs. Entradas: Martes a viernes: $3000. Entradas: Sábado, domingo y feriados: $3500; Menores de 12 años: $2000; Menores de 3 años no abonan entrada.





