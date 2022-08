Marta Minujín y dos grupos icónicos recuperan la memoria del arte performativo

Efímero y poco documentado. Esas serían dos palabras, entre otras, con las que se puede hablar del arte performativo. Y la cuestión de la documentación, justamente, es la clave sobre la que hace cuatro años está trabajando Argentina Performance Art, quienes organizan dos charlas para enriquecer el conocimiento sobre esta disciplina, junto a representantes del Grupo Escombros, el Grupo Fosa y Marta Minujín.

Esta tercera edición del Ciclo de Conferencias sobre Performance Art Argentina se desarrollará en el Centro Cultural Recoleta el martes 9 y 16 de agosto y está dirigido a artistas, estudiantes, curadores, investigadores, críticos, historiadores y al público en general interesado en este lenguaje.

“Somos la primera plataforma de investigación teórica, patrimonio y Archivo Nacional de la performance en Argentina. O sea, no existe nada parecido y similar, ni relativo en todo el territorio, así que venimos trabajando, hace cuatro años con esta labor”, explica Natacha Voliakovsky, directora de Argentina Performance Art y artista de performática.

Grupo Escombros, imágen de la serie "Pancartas" (Walden)

“La idea de las conferencias es generar el archivo oral, que sería como todo este anecdotario que tienen todavía los artistas que están vivos, compartirlo con la audiencia y hacerlo más popular, más accesible, porque esta forma accede gente que quizás no tiene una formación académica o universitaria”, comenta y agrega: “Porque la performance muchas veces es elegida por gente de bajos recursos o bueno, a mí me ha tocado inclusive elegirla en su momento porque no tenía recursos para hacer artes visuales más tradicionales, como pintura, dibujo o grabado escultura”

Así, esta primera jornada contará con la presentación de Héctor Puppo, del Grupo Escombros, y Ada Suárez y Sandra Botner, quienes fueron parte del Grupo Fosa.

Escombros fue un colectivo formado a fines de 1988 en la ciudad de La Plata, que en sus inicios estuvo conformado por los artistas Luis Pazos, Héctor Puppo, Angélica Converti, Raúl García Luna y Oscar Plascencia.

Sus obras estuvieran centradas en la crítica a la realidad social, política y económica de la Argentina post-dictadura, y casi todas fueron desarrolladas en el espacio público utilizando múltiples medios: acciones, instalaciones, manifiestos, murales, objetos, afiches, poemas, grabados, charlas, poemas visuales, graffitis, tarjetas postales.

Grupo Fosa

Por su parte, el Grupo Fosa fue un colectivo surgido a mediados de los ‘90 y que estuvo conformado por Sandra Botner, Claudio Braier, Norberto José Martínez, Cecilia Nazar, Javier Sobrino, Ada Suarez y Anabel Vanoni, quienes en sus producciones se centraron en performances simultáneas, duracionales e instaladas, incursionando también en el videoarte y las videoinstalaciones, con el contexto social y político caracterizado por la superficialidad y la banalidad de la década.

“Ambos grupos fueron destacados referentes de la creación artística colectiva durante los años ‘80 y ‘90″, dice Voliakovsky.

La segunda jornada contará con la presencia de la artista Marta Minujín, pionera del arte conceptual y de la performance art en el país. Desde los ‘60, como parte del emblemático Di Tella, y durante su carrera en Nueva York y París, Minujín realizó una serie de happenings, performances, instalaciones y esculturas blandas que son parte fundamental del arte contemporáneo.

Marta Minujín

“Hay algo sobre Marta que aunque es reconocida a la vez su trabajo no se conoce en profundidad y aunque sus obras más famosas son La Menesunda o sus colchones coloridos o las fracciones de caras, ella realmente hizo un aporte muy importante a la Argentina con todas sus obras de performance y happening. Así que vamos a revisar todo eso junto a ella”, dice Voliakovsky, quien será la moderadora de ambos encuentros.

Ambas jornadas estarán organizadas en tres instancias: una inicial de conferencia, durante la cual cada invitado desarrollará su eje temático; luego se dará un debate entre los ponencistas, buscando así un cruce entre ambos ejes temáticos; por último se abrirá un espacio de intercambio y preguntas entre los invitados y el público.

Todo el material se subirá al canal de Youtube de APA con acceso libre y gratuito. Click aquí para inscribirse.

