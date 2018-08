Hechos como estos han despertado el viejo y conocido dilema de hasta qué punto uno puede separar a un artista de su obra. Y en casos más extremos, de si uno debería continuar valorando la obra artística de alguien que consideramos que ha cometido actos moralmente repudiables. En lo personal, no puedo pensar más que una mala idea. Con ese criterio, no podríamos ver pinturas de Caravaggio por su condición de homicida, o ver obras de Arthur Miller por ser un padre abandónico y negador de un chico Down, o –en el caso más extremo de todos- no usar las hermosas tipografías de Eric Gill porque abusó sexualmente de sus propias hijas. Privarse de esas obras no tiene demasiado sentido.