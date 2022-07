Diccionario Utópico de Teatros: cómo mirar al futuro desde el arte escénico

Diccionario Utópico de Teatros

Para llevar a cabo el Diccionario Utópico de Teatros, la obra presentada el viernes 22 de julio en el Museo Nacional de Bellas Artes, Alejandro Tantanian, Andrés Gallina y Oria Puppo convocaron a distintos artistas y trabajadores del mundo escénico. El objetivo era que pudieran abordar el pensamiento utópico, y que cada artista lo hiciera a partir de un disparador distinto y dado de antemano. A cada uno le fue asignada una categoría asociada a una letra del diccionario: de Teatro Antiguo a Teatro Zombi.

Los artistas convocados fueron Maricel Álvarez, Ricardo Bartís, Ignacio Bartolone, Beatriz Catani, Carla Crespo, Carlos Gamerro, Graciela Galán, Rodrigo García, Emilio García Wehbi, Mauro Guzmán, Bárbara Hang, Santiago Loza, Ezequiel Lozano, Pablo Maurette, Agustina Muñoz, Santiago Nader, Opera Periférica, Marina Otero, Susana Pampín, María Fernanda Pinta, David Seldes, Lucia Seles, Rafael Spregelburd, Susana Tambutti, Gustavo Tarrío, Emmanuel Taub, Mariana Tirantte, Diego Vainer y Flor Vecino. En este proyecto se mezclaron actores, dramaturgos, bailarines, vestuaristas, un diseñador de sonido, escritores y un filósofo.

A partir de ese disparador asignado, cada artista escribió un texto que hacía las veces de entrada de diccionario para una determinada letra. A la actriz Susana Pampín, por ejemplo, le tocó la Z: Teatro Zombi. En su texto, escribe, con gracia: “No me imagino a alguien diciendo ‘estoy muy copada con un curso de Teatro Zombi que estoy haciendo’”. Luego, después de armar y desarmar lo que para ella significa el teatro zombi, concluye: “La utopía sería que no haya un Teatro Zombi: que quienes ejercemos el arte y el oficio de la actuación podamos hacerlo desde la alegría, el placer, y también la responsabilidad que supone esa concreción de nuestros deseos”. Marina Otero, a quien le asignaron Teatro Cyborg, alterna en su texto entre poesía y prosa, entre narración y no ficción: “En mi cuerpo hay una guerra entre la programación y lo poco que me queda de espontaneidad. / Para empezar, voy a organizar los documentos orgánicos de este cuerpo herido”.

Diccionario Utópico de Teatros (Trailer)

En octubre, la editorial DocumentaA/Escénicas publicará un libro con todos los textos. Pero, además, la obra consiste en una serie de videos en la que cada artista lee lo que escribió. Desde la presentación del proyecto y hasta el lanzamiento del libro en octubre, publicarán progresivamente en Instagram y en el canal de YouYube del colectivo los videos realizados. Algunos artistas, como Flor Vecino y Mauro Guzmán, también incluirán performances en los videos.

Una particularidad del diccionario es que las categorías oscilan entre las reales-tradicionales, como Teatro Antiguo o Teatro Épico, y otras existentes aún no canonizadas, como Teatro Queer. Pero además proponen categorías nuevas e inexistentes, como Teatro Wifi, Teatro de las Vísceras, Teatro Insubordinado o Teatro Cyborg. Según contaron los creadores, la asignación de cada letra a cada artista fue más o menos arbitraria: no querían caer en asociaciones obvias. Buscaron abrir sentidos y forzar un poco, a cada artista, a reflexionar desde lugares parcialmente desconocidos.

El proyecto tomó fuerza luego de que los tres integrantes del colectivo leyeran la obra El principio esperanza, de Ernst Bloch. La obra fue escrita en el marco del exilio de Bloch a Estados Unidos durante el nazismo, y consiste en un recorrido por las diferentes utopías que guían la existencia humana. A partir de la crisis de las artes escénicas durante la pandemia de COVID-19, en ellos apareció este principio esperanzador y el proyecto utópico.

Diccionario Utópico de Teatros

Los tres integrantes de Compañía U, Alejandro Tantanian, Andrés Gallina y Oria Puppo, trabajaron juntos en el Teatro Cervantes, cuando Tantanian fue Director General y Artístico (2017-2019). El Diccionario es el primer proyecto del colectivo. Esa idea, la de construir un diccionario a partir de un concepto, resuena en el libro de Andrés Gallina y Matías Moscardi, el Diccionario de separación. De Amor a Zombie (Eterna Cadencia, 2016).

Compañía U ya se encuentra planificando su próximo trabajo, que estrenará el año que viene en el Cultural San Martín y consistirá en una serie de acciones, aún inconcretas, alrededor del concepto de democracia y en el marco de los 40 años del fin de la última dictadura militar.





