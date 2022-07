A más de 500 años, la homosexualidad de Leonardo Da Vinci continúa en debate

(Photo by The Print Collector/Print Collector/Getty Images)

Mucho se ha dicho y escrito sobre los conocimientos y estudios de Leonardo da Vinci sobre botánica, anatomía humana, máquinas de vuelo y guerra. También de su talento como artista. Pero, ¿qué se sabe del hombre, de sus pasiones, de un Leonardo enamorado? Da Vinci no dejó un diario ni notas personales para develar el misterio. Sin embargo, desde su biógrafo del siglo XVI Giorgio Vasari hasta Sigmund Freud entre otros renombrados escritores y estudiosos de su obra, han buscado pistas en las miles de páginas de notas escritas que dejó la super estrella del Renacimiento.

El libro de Vasari The Lives of the Artists, publicado por primera vez en 1550, sugiere que estaba enamorado de su asistente masculino, “quien era de lo más atractivo en gracia y belleza, con cabellos finos, rizados en rizos, en los que Leonardo se deleitaba”. Freud publicó un estudio psicoanalítico, A Childhood Memory of Leonardo da Vinci (1910), en el que argumentaba que los genios toscanos eran homosexuales pero célibes, y planteaban su sexualidad bajo constante escrutinio público.

Una biografía reciente escrita por el periodista e historiador Walter Isaacson describe a Leonardo como “ilegítimo, gay, vegetariano, zurdo, fácilmente distraído y, a veces, hereje”. Esta visión del artista en su juventud cobró vida en la serie Leonardo, protagonizada por el actor irlandés Aidan Turner (partícipe de la saga El Hobbit, entre otros papeles). “Lo que intentamos es llegar al corazón de quién era este hombre desde un punto de vista emocional, el ser humano detrás de las obras maestras”, dijo Turner. “Todos tenemos corazón, emociones, inseguridades y tenemos que lidiar con el amor, la pérdida y los egos. Pero hay gente que no quiere humanizarlo, prefiere mantener el ideal, es uno de los genios más aclamados de todos los tiempos y muchos prefieren conservarle como una figura mítica”.

En el año en que se cumplieron 570 años de su muerte, una serie de exposiciones repartidas por el continente europeo celebraron su legado artístico y cultural para la humanidad. Pero una ópera estrenada en Londres explora en el tema de “los hombres que amaba Da Vinci”. Obra del compositor Alex Mills y del guionista Brian Mullin, Leonardo se centra en la relación entre el gran artista y dos de sus jóvenes asistentes, Salai y Melzi.

"Leonardo" la serie, protagonizada por el actor irlandés Aidan Turner

La especulación sobre la sexualidad de Leonardo es un pasatiempo de varios siglos, por cierto. Ya en la década de 1560, el artista Giovanni Paolo Lomazzo inventó un diálogo imaginario entre Leonardo y el escultor griego Fidias, en el que este último lo interroga sobre la naturaleza de su relación con “Salaí”: “¿Quizás jugaste con él ese ‘juego trasero’ que los florentinos ¿aman mucho?” Leonardo responde afirmativamente, según el texto.

Gian Giacomo Caprotti, “Salaí”, comenzó a trabajar con Leonardo cuando era niño y se quedó con él durante más de 20 años. Está claro que eran muy cercanos y con el tiempo se convirtieron en amigos íntimos, compañeros o amantes, quizás las tres cosas. Francesco Melzi apareció más tarde en la vida de Leonardo. Y contrastaba con el “diabólico Salaí”: era educado, aristocrático y un sirviente leal que se convirtió en un hijo sustituto de Leonardo y heredó la mayor parte de su patrimonio.

Imagen de la exposición "Leonardo da Vinci, 500 años de genialidad" en el Museo Internacional del Barroco en la ciudad de Puebla (México). EFE/Hilda Ríos

En el período que Leonardo vivió en Florencia al principio de su carrera, las relaciones homosexuales eran tan frecuentes que el término Florenzer se convirtió en una definición “oculta” para las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en un intento por controlar la práctica, el gobierno de la ciudad italiana alentó a los ciudadanos a denunciarla. Leonardo, a sus 23 años, fue uno de los cuatro artistas acusados públicamente de sodomía tras recibir un aviso anónimo.

La acusación de sodomía contra Leonardo fue realizada por la llamada “Oficina de la Noche”, una agencia única de delitos sexuales creada en 1432 para contrarrestar lo que se consideraba un vicio específicamente florentino. Los registros, brillantemente analizados por el historiador inglés Michael Rocke, revelan que en la época de Leonardo “la mayoría de los varones locales al menos una vez en su vida eran incriminados oficialmente por mantener relaciones homosexuales”.

Da Vinci no fue condenado, pero fue juzgado y pasó dos meses en prisión mientras esperaba la sentencia. Más tarde, se mudó a Francia, con la asistencia de ambos compañeros masculinos, pero “Salaí” regresó a Milán y no estuvo junto a su maestro cuando este murió en 1519.

