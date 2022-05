“Intimidad De Lo Común”, la performance que propone un “masajeatorio público”

No podría escribir con autoridad teórica sobre la danza y no tengo un conocimiento musical que me permita indagar conceptualmente en un registro sonoro particular. Sin embargo, me siento confiado para poder afirmar, y demostrar, que Intimidad de lo Común actualmente es la pieza contemporánea por excelencia de la escena alternativa de Buenos Aires.

Esta performance sonoro-corporal es contemporánea no solo por su lenguaje escénico (un espacio despojado excepto por ocho colchonetas, nueve cuerpos semi desnudos, un parlante móvil y una operación de descomposición musical en vivo) sino también por las fibras sensibles que toca y despierta. Hago este alegato a partir del enunciado que el filósofo italiano Giorgio Agamben escribió en 2008, en su texto ¿Qué es lo contemporáneo?: “Contemporáneo es aquel que tiene fija la mirada en su tiempo, para percibir no las luces, sino la oscuridad. Todos los tiempos son, para quien lleva a cabo la contemporaneidad, oscuros. Contemporáneo es, precisamente, aquel que sabe ver esta oscuridad, que está en grado de escribir entintando la lapicera en la tiniebla del presente.”

Intimidad de lo Común es una investigación contemporánea iniciada en relación al libro Simondon: Una filosofía de lo transindividual (2017), de Muriel Combes, en el marco del programa de residencias de creación coreográfica “Transducciones”, con el Apoyo del Instituto Francés de la Embajada de Francia en Argentina y producido por el Área de Danza del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que busca indagar en las sombras del presente de una sociedad privada del espacio público del entre-de-los-cuerpos, por el encierro y el miedo. Nueve cuerpos, bajo la dirección de Silvio Lang y la asesoría teórica de Marie Bardet, buscan una salida colectiva y sensible a la catástrofe de la angustia no colectivizada. Lo hacen mediante una práctica artística situada que consiste en un masajatorio público, un mimaje colectivo.

La fuerza de la obra subyace en que los cuerpos en escena buscan hacerle la guerra de una manera no convencional a las tinieblas del encierro y el miedo. Lo hacen mediante una operación de guerrilla escénica sensible que trabaja consistentemente en la creación y transformación del afecto que sucede entre los cuerpos. Ya sea entre quiénes están en la escena o quiénes están observando desde los bordes del territorio performático. Lo hacen impulsados por una impecable performance sonora donde Valentín Piñeyro descompone en vivo un reconocido tema musical para transformarlo en un líquido musical sensitivo. Las otras ocho corporalidades en escena, que llevaron adelante la creación durante residencia en el Conti, se retroalimentan con la música y proponen un vínculo sensible en el estar escénico. Son en total nueve máquinas sensibles que danzan para la construcción de una sensibilidad y un afecto en común. Lo hacen mediante el tacto y la convicción de que un gesto tierno puede rasgar las estructuras del temor impuesto a la otredad. Es una operación constante a paso lento donde quiénes asisten entran en una confusa espacialidad temporal en la cual prima el reposo, la contemplación y el goce afectivo.

“Intimidad de lo común” se presentará el domingo 15 de mayo a las 19 en C Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271, Chacarita). Entradas a la venta en Ticketek.





SEGUIR LEYENDO: