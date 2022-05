Valeria Polorena: la bailarina y coreógrafa que vuelve a bailar para escapar del olvido

La bailarina y coreógrafa Valeria Polorena vuelve al escenario

En el año 2019, la bailarina, docente, coreógrafa y directora Valeria Polorena tuvo que detener abruptamente su prolífera carrera debido a una infección que la sometió a una serie de intervenciones quirúrgicas y la llevó a la postración en la soledad de su habitación. Durante ese período, la autora de Anomalía (obra ganadora de la Bienal Arte Joven 2017 y que se presentó con éxito en el FIBA 2019) y de Apolo (artist in residence programme Centre National de la dans CN D Paris, Fondo Nacional de la Danza en Tic Tac Art Centre Bruselas 2019 y Prodanza 2020), registró material fílmico y fotográfico por temor a no ser recordada y le pidió a su pareja, el trombonista de Morbo y Mambo (Machingo Russo), que realizara la música para dejar un documental. Con ese material de soporte, y toda la experiencia física, Polorena creó Apolo Gía, que resultó ganadora del prestigioso Premio Artes Escénicas Complejo Teatral Buenos Aires y Banco Ciudad 2021.

La obra "Apolo Gía" se presenta en la Casa Nacional del Bicentenario

Con entrada gratuita, con reserva previa mediante Alternativa Teatral, la obra se presentará en la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, CABA) los días 4, 6, 7, 11, 13 y 14 de mayo a las 20hs. Mediante esta nueva creación, la artista continúa con su histórica investigación de cómo interpelar y sobrepasar la llegada de la escena contemporánea a un público popular. Por tal motivo decidió llevar la danza de manera gratuita a un espacio no convencional.

La obra "Apolo Gía", de Valeria Polorena, es una instalación de sitio específico

Apolo Gía es una instalación de sitio específico en la que el cuerpo de la intérprete, la fotografía, las piezas visuales, el clima sonoro, la escenografía y la instalación lumínica contribuyen desde sus particulares poéticas a espesar los sentidos de aquello que el cuerpo está expresando de manera desesperada. Con estos elementos se persigue que el cuerpo de cada espectador sea tomado por asalto, mareado y usado. Buscando que el público sea ocupado por los cruces lingüísticos de la performance y otros medios audiovisuales.

“Cuando mi cuerpo un día de manera repentina ya no pudo moverse más, me empecé a preguntar: ¿Qué es estar viva? ¿Alcanza con solo estar respirando? ¿Qué va a pasar si no puede mi cuerpo estar más en movimiento? ¿Es el suicidio la opción que aparece al temor de no volver a caminar? Apolo Gía pone en escena mi incertidumbre. No busco dar respuesta a estas preguntas, solo quiero vivir la experiencia concreta de dejarme tomar por la pieza. No es miedo a la muerte, es pavor al olvido”, reflexiona sensiblemente Valeria Polorena.

"'Apolo Gía' pone en escena mi incertidumbre", dice la coreógrafa Valeria Polorena

*APOLO GÍA. 4, 6, 7, 11, 13 y 14 de mayo a las 20hs en la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, CABA). Entrada gratuita con reserva previa mediante Alternativa Teatral.

Idea original y dirección: Valeria Polorena; Performer: Valeria Polorena; Música original: Machingo; Mezcla y mastering: Hernan Calvo; Vestuario: Jessica Bellomo; Instalación lumínica: Jose Binetti, Caro García Ugrin; Escenografía: Martin Lapalma; Fotografía: Yanina Kaztman; Impresiones Fine Art: Calaca Studio Giclee; Montaje fotografías: Nacho Correa Belino; Realización audiovisual: Sabrina Lorenzo; Registro audiovisual: Victoria Rowell; Diseño gráfico: TEG Estudio; Curaduría: Mariana Rodriguez Iglesias; Prensa: Rafael Escalante; Producción: Beli Rotela; Asistencia de dirección: Paz Corinaldesi.

