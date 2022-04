Robo al Museo Decorativo: el director suspendido denuncia inacción de la Dirección del área y del Ministerio de Cultura

(Foto: MNAD)

Hace poco más de un mes el Ministerio de Cultura de la Nación intervino el Museo Nacional de Arte Decorativo por 30 días, que se extenderán a 90, tras constatarse a partir de una denuncia ante la Justicia por la desaparición de varias piezas que se exhibían en las salas.

En aquella oportunidad se designó como interventora a la actual directora nacional de Museos, María Isabel Baldasarre, para seguir el proceso de relevamiento e investigación, y a su vez se suspendió sin goce de sueldo al entonces director, el arquitecto Martín Marcos, decisión que a finales de marzo se extendió por 60 días más.

De la denuncia realizada por Marcos en el Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional Federal N°8 (expediente Nº 462/2022) se constata que no hubo testigos ni grabaciones de la sustracción de las 11 piezas robadas, ya que el Museo Decorativo no poseía sistema de cámaras de circuito cerrado o abierto, ni alarma o detectores de movimiento.

En un extenso comunicado a título personal, Marcos calificó esta decisión como “desproporcionada, injusta, prejuiciosa e infundada” y aceptó su responsabilidad “junto con muchas otras personas por debajo y por encima” de su jerarquía. “No entiendo porque se presupone ahora, sin ningún fundamento, que podría ser responsable de un ‘posible cumplimiento irregular de los deberes de cuidado y conservación de los bienes del organismo’ o que mi presencia en el museo generaría un ‘intento de entorpecimiento que pudiera evitar la investigación sumarial’”, escribió.

Martín Marcos ganó por concurso la designación como director del Museo de Arte Decorativo en 2017

Además, sostuvo que la Dirección Nacional de Museos (DNM) y el Ministerio de Cultura sabían sobre “la debilidad en que los museos nacionales” se encuentran con respecto a la falta de cámaras de seguridad.

“La DNM conocía perfectamente la situación sobre la seguridad en el MNAD y estaba en su competencia hacer las compras y contrataciones necesarias para minimizar riesgos, así como establecer protocolos de seguridad en los museos nacionales de su dependencia”, sostuvo.

Cómo fue el robo

El robo hormiga de las 11 piezas fue descubriéndose entre el 16 y 24 de febrero, en diferentes espacios del museo. El miércoles un guardia observó que una vitrina donde se exhiben numerosas piezas de Porcelana decorativa europea del siglo XIX estaba abierta. Faltaban tres piezas, jarrones tipo ánfora de porcelana austriaca de 26cm de altura, con un valor estimado en USD 1500 cada pieza.

En los días posteriores notaron que el robo era aún mayor: 6 piezas de vidrio y cristal de distintas manufacturas suecas del siglo XX, de diferentes tamaños y formas, que estaban bajo llave; la falta de la pintura al óleo “San José con El Niño”, un anónimo de la Escuela de Murillo del siglo XVII, como también la pintura al óleo “Retrato de Infanta”, otro anónimo español del siglo XVII. Lo curioso de este último caso es que el marco de la obra, se encontraba en su posición habitual y la pequeña pintura,de 9cm de alto por 7cm de ancho, fue reemplazada por otra imagen en blanco y negro.

Algunas de las piezas desaparecidos durante el robo hormiga

El 11 de marzo, Tristán Bauer, Ministro de cultura, declaró: “Lo único a lo que se tienen que abocar los museos en este momento es a cuidar el patrimonio”. Y así, en tiempo récord, se licitó, adjudicó y compró el equipo necesario para tener cámaras de vigilancia en ese y todos los demás museos que se encuentran en la misma situación.

Al mismo tiempo, se lleva adelante el “visu”, el relevamiento visual y descripción de estado de conservación de las más de 6500 piezas que conforman el acervo del Decorativo, de las cuales solo el 20% se encuentra en exhibición.

La carta de Martín Marcos

Sé que, ante estos dolorosos hechos, he actuado con honestidad, responsabilidad y diligencia. Amo y estoy absolutamente comprometido con el MNAD. Es mi trabajo y me siento orgulloso y afortunado. Mis evaluaciones de desempeño en todos estos años de gestión han sido altas y muy altas. Mis superiores siempre han ponderado mi proactividad, compromiso y liderazgo positivo.

No entiendo porque se presupone ahora, sin ningún fundamento, que podría ser responsable de un ‘posible cumplimiento irregular de los deberes de cuidado y conservación de los bienes del organismo’ o que mi presencia en el museo generaría un ‘intento de entorpecimiento que pudiera evitar la investigación sumarial’. Soy el primer interesado en contribuir en las instancias administrativas y judiciales que correspondan, al esclarecimiento de estos hechos y deslindar las responsabilidades que me incumban.

Respecto a la dimensión Seguridad, desde hace años se ha tratado el tema de los sistemas de seguridad en los museos nacionales como un pendiente. Empresas de seguridad privada, sus alcances, responsabilidades y proveedores de cámaras de CCTV han sido cuestiones abordadas en reuniones con otros funcionarios y directores/as. Distintas auditorías e informes han dado cuenta de ello. Varios directores, directoras y funcionarios en reuniones con la DNM (Dirección Nacional de Museos) han planteado, en los últimos años, el tema y, de hecho, a partir de esas preocupaciones y datos, se confeccionaron pliegos técnicos para la contratación y licitación, desde el área de infraestructura y la DNM, de esos servicios. Más de una docena de dependencias del área Cultura Nación fueron relevadas y diagnosticadas.

Entre agosto y septiembre del año 2021 visitaron el MNAD al menos 3 empresas con intenciones de presentarse a la licitación de CCTV y sistemas de seguridad. Según me informaron hace unas semanas, desde la DNM, la empresa adjudicataria se denomina ROCNET SA. Le solicite a la DNM se le dé prioridad al MNAD en el plan de trabajos para que se colocaran cámaras en el museo cuanto antes, visto el tamaño e importancia de las colecciones que se alojan en el Palacio Errázuriz Alvear y sus carencias acreditadas en este aspecto. He hablado de ello, oportunamente, con la Directora Nacional de Museos, Sra. María Isabel Baldasarre, y por su indicación con otros funcionarios de la DNM como la Sra. Georgina Ibarrola y la Sra. Paola Prieto.

Interior del Decorativo

El MNAD no es autónomo ni autárquico, ejecuta presupuesto, realiza compras y contrataciones, solo a través de la DNM. Cuando la escala de los montos y el tipo de insumos son de gran valor es el propio Ministerio quien hace los trámites de licitación, contratación y/o compra. La DNM y el Ministerio saben a la hora de asumir sus funciones en qué situación se encuentran todas sus dependencias, en especial sus museos nacionales. Saben desde hace años la debilidad en que los museos nacionales están en este aspecto.

Por eso han disparado distintas evaluaciones y diagnósticos de los cuales se desprendieron licitaciones y contrataciones en curso. No es creíble ni justificable que, ante un hecho como este, se infiera que estas cuestiones son sólo responsabilidad de los directores /as de museos cuando hay decenas de personas en pendencias del Ministerio de Cultura de la Nación nombradas para controlar y supervisar estas cuestiones, proveedores y empresas prestatarias. Distintas notas y actos administrativos dan cuenta de ello:

-El 7 de junio de 2021 la DNM, por nota NO-2021-50845125-APN-DNM#MC, nos solicitó, a todos los museos nacionales, informar sobre el estado de las alarmas, sensores de movimientos y detectores de humo en los edificios para ser incluidos en una próxima licitación sobre estos aspectos. Contestamos por sistema GDE que el MNAD cuenta con detectores de temperatura y humedad en todas sus salas y que requerimos un service mensualizado. Respecto de alarmas y sensores de movimiento informamos que el museo no cuenta con ese equipamiento en la actualidad y que es de suma urgencia contar con ellos.

-El 10 de junio de 2021 la DNM, por nota NO-2021-52294027-APN-DNM#MC, nos solicitó, a varios museos nacionales con sede en CABA, informemos la dotación de seguridad detallada que el MNAD requiere para ser incluida en un pliego de licitación para la contratación de un servicio de seguridad mensualizado para los museos. Lo informamos detalladamente y de inmediato por sistema GDE.

-Recientemente, el 9 de marzo de 2022, luego de ocurridos estos hechos, la DNM, por nota NO-2022-22442871-APN-DNM#MC, establece que “…el personal de las empresas que prestan el servicio de vigilancia y seguridad en los puestos de control de acceso a los edificios de los museos y centros culturales dependientes de esta Dirección Nacional, requerirá a toda persona que pretenda acceder, o hubiese accedido, a las áreas “no públicas” del Museo, como así también al personal que presta servicios en el respectivo organismo -cualquiera sea su rango y función-, que, al ingresar y egresar del edificio muestren el interior de sus carteras, mochilas y similares. Cabe señalar que la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios ha requerido a las respectivas empresas de vigilancia y seguridad el cumplimiento de los recaudos antes mencionados por parte del personal asignado a los puestos de control de acceso a los edificios.

Estos antecedentes demuestran que la DNM conocía perfectamente la situación sobre la seguridad en el MNAD y estaba en su competencia hacer las compras y contrataciones necesarias para minimizar riesgos, así como establecer protocolos de seguridad en los museos nacionales de su dependencia.

Respecto de la medida de suspensión tomada sobre mi persona tampoco parece justificada ni acorde a los hechos hasta aquí sucedidos. Los antecedentes de los faltantes en el Museo Histórico Nacional, respecto del robo de un reloj que perteneció a Manuel Belgrano o, más recientemente, parte de la colección de monedas greco romanas de sus reservas patrimoniales implicaron sumarios administrativos de investigación y deslinde de responsabilidades, pero nunca la suspensión sin goce de haberes de los directores comprometidos en esas circunstancias.

Similares situaciones registraron los faltantes en el Museo Nacional el Grabado en 2006. En el propio MNAD, en el año 2000, bajo la dirección del Arq. Alberto Bellucci, se produjo el robo de una pequeña, pero muy valiosa, caja de oro que integraba la Colección Zubov. Se sustanció el sumario, se realizó una investigación, la pieza nunca fue recuperada y el Director de entonces nunca fue suspendido, ni dejó de cobrar sus haberes. Por el contrario, fue un protagonista y actor clave en la búsqueda de esclarecer el hecho. Siempre el criterio adoptado por la superioridad fue visualizar y presumir a los directores de museos como víctimas y no como sospechosos.

En este caso no hay ningún elemento que modifique ese criterio. Soy el denunciante de los hechos y el principal perjudicado. Me parece desproporcionada, injusta, prejuiciosa e infundada la medida de suspensión, sin goce de haberes, que se tomó solo contra mí. Soy responsable, junto con muchas otras personas por debajo y por encima de mi línea funcional y jerárquica, y debemos dar respuestas y buscar la verdad, pero responsable no puede ser sinónimo de culpable. Siento que he sido sancionado severamente de manera arbitraria y sin fundamentos.

En cuatro años como director he atravesado muchas situaciones de gestión cotidiana en el museo, algunas fáciles, otras difíciles. Me he entrevistado con decenas de funcionarios, embajadores, agregados culturales, artistas, diseñadores, curadores, empresarios, visitantes, emprendedores y gestores culturales. Siempre he tenido una política proactiva y de puertas abiertas. También he interactuado con empleados, proveedores, contratados, benefactores, mecenas y amigos del museo. He tenido acuerdos y desacuerdos. He decido sobre la base de factibilidades y conveniencias en función de las políticas estratégicas del MNAD y las buenas prácticas museológicas, pero nunca he destratado o maltratado a nadie. Todas esas personas son testigos y pueden dar fe de ello. Un funcionario público, en el lugar que me ha tocado legítimamente asumir, no siempre puede, ni debe, decir Sí ante sus interlocutores. Siento que lo he hecho con responsabilidad, criterio justo y respeto. Probablemente por eso el MNAD es mucho más importante, reconocido y visible hoy que hace unos años. Datos empíricos y objetivos así lo demuestran. Eso es parte de un cambio organizacional y un trabajo en equipo que he sabido liderar y motivar. La seguridad de las colecciones y la conservación del Palacio Errazuriz Alvear siempre han estado en mis prioridades. Todos y todas, aun quienes hayan disentido conmigo, podrán, en este difícil momento, dar testimonio de ello. Apelo a eso.

Siento que las medidas impuestas buscan evadir responsabilidades de mis superiores, hacerme aparecer como responsable único de estos faltantes y aprovechar esta penosa situación para correr arbitrariamente de la dirección del museo a un funcionario concursado, con altas calificaciones e intachables antecedentes.

Esclarecer, cuanto antes, estos aberrantes y angustiantes hechos es mi más firme convicción y compromiso. Solicito se me reponga de inmediato en mi cargo para poder contribuir a la investigación y se revierta mi injustificada y enormemente perjudicial suspensión sin goce de haberes.

