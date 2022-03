“Chicos de Varsovia”: un libro, una obra de teatro y las formas de “rescatar el valor de la identidad”

Laura Oliva en “Chicos de Varsovia” (Foto: Sandra Cartasso)

En un Starbucks, año 2015, Ana Wajszczuk entrevistaba al director Dennis Smith para GQ Latinoamérica. Él lo recuerda muy bien: acababa de separarse, iba caminando por la calle y le suena el teléfono; era Ana. A los pocos días se juntarían a tomar café con un grabador en el medio y hablar de teatro. Algo parecido a un principio de amistad se generó en esa charla porque ella le contó que había escrito un artículo sobre la masacre de Varsovia y que iba a viajar con el padre a Polonia para desentrañar todo eso: una historia familiar, la insurgencia de los polacos, una investigación que poco a poco se convertiría en un libro.

Efectivamente, dos años después de ese café, en 2017, por Editorial Sudamericana, salió Chicos De Varsovia: una hija, un padre y las huellas de la mayor insurrección contra los nazis. Es la historia de la propia Wajszczuk viajando con su papá a rastrear su identidad. El Levantamiento de Varsovia fue uno de los movimientos de resistencia más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó el 1 de agosto de 1944 y a los dos meses después la capital polaca era arrasada hasta sus cimientos por orden de Hitler. Hubo solo 150 sobrevivientes, algunos llegaron a la Argentina a fines de esa década.

"Chicos de Varsovia", de Ana Wajszczuk

En Chicos de Varsovia se amalgaman la crónica de viaje, el ensayo poético y la reconstrucción periodística e histórica. Es, en pocas palabras, una hija que le narra a su padre la historia desconocida de su familia. En 2018, Wajszczuk va al teatro. Es una obra de Dennis Smith titulada Elle y yo, protagonizada por Laura Oliva. Se acerca al director y a la actriz y le regala un libro a cada uno. Ambos lo leyeron en el silencio de sus respectivos hogares y a los pocos días, un día, también tomando café, contaron que lo habían terminado. Se miraron y, cómplices, dijeron: “hay que hacerlo”.

Este sábado en el marco del FIBA, se estrena Chicos de Varsovia, la versión teatral de aquel libro ya emblemático de Ana Wajszczuk. El lugar es El Cultural San Martín (Sarmiento 1551, CABA). Las funciones se realizarán sábados a las 20 y domingos a las 19 horas. La entrada general es de $800 con descuentos para jubilados. Laura Oliva vuelve a protagonizar una obra de Smith. Completan el elenco Cristina Dramisino, Aymará Abramovich, Maia Muravchik, Catalina Fusari, Valeria Rey, Georgina Mazzotta, Franco Acevedo, Julián Chertkoff y Dennis Smith, también autor de la música original de la obra.

Ana Wajszczuk

La protagonista se llama Ana. Cuando su abuelo muere, decide reconstruir su historia familiar para contarle a su madre, como un cuento de las buenas noches al revés, quienes fueron sus antepasados heroicos: los Chicos de Varsovia, niños protagonistas del levantamiento más sangriento contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La adaptación la hizo Dennis, yo supervisé. Decidimos que, como el libro tiene historias de varios insurgentes, había que focalizar en la historia de mi familia, de los Wajszczuk”, cuenta la escritora en diálogo con Infobae Cultura.

“Hay testimonios que emocionan mucho —dice Smith del otro lado del teléfono—, y hay algo de la imagen del arrasamiento que hoy en día es imposible reconstruir, no sólo lo material, también los recuerdos. Otra cosa que me conmovió mucho desde el principio es que Ana entró con un entusiasmo enorme por reconstruir una historia y de repente encontrarse con toda esta masacre. Cada pasito que daba… todo era un montón. Eso me atrajo mucho. El trabajo de adaptación fue bastante fuerte: alinear el relato, enfocarse en pocos personajes y no en toda la investigación. Quisimos rescatar el valor de la identidad”.

Dennis Smith (Foto: Vero Guerman)

Para acompañar la obra sale El libro de los polacos, un poemario que escribió Ana Wajszczuk hace veinte años, que ganó un premio en España, pero no se publicó en Argentina. La obra continúa ese lazo con el libro de poemas abriendo puertas para pensar y pensarnos. “Lo que siempre quise con el libro es que llegara a Polonia, que se tradujera al inglés porque hay muchos polacos en Inglaterra. Esta obra es, de alguna forma, una traducción:; el teatro lo es. ¿Viste esos cuentos donde el genio cumple los deseos? Fue una sorpresa y estoy muy feliz de que se haya traducido al lenguaje teatral”, dice Wajszczuk.

“Al espectador me gustaría que le pase lo mismo que me pasó a mí cuando encontré esta historia, más allá que sea algo familiar: que se conmueva y que le haga preguntarse por sus orígenes. Muchos lectores me dijeron eso, porque lo que cuenta es una historia universal: la pregunta por la identidad, por el origen, por quién es uno”, confiesa Wajszczuk, y recuerda una línea de la obra teatral, algo que dice Laura Oliva: “Soy por los sueños, los miedos, los fracasos y las esperanzas de los que ya no son”. “Yo agregaría: uno es también por lo que otros fueron antes”.

"El libro de los polacos" de Ana Wajszczuk

La obra tiene una gran producción, música, proyecciones... es un espectáculo muy moderno. Es una especie de ópera pop. Es como un viaje, porque te vas descubriendo algo. Es una obra muy luminosa”, cuenta Dennis Smith. Wajszczuk agrega: “Es una obra muy conmovedora. Dennis, todo el equipo, los actores, el productor, la coreógrafa, todo el mundo ha hecho un trabajo muy amoroso y descomunal”. La invitación ya está hecha.

* Chicos de Varsovia. Estreno 5 de marzo en el marco del FIBA. funciones: sábados a las 20 y domingos a las 19 en El Cultural San Martín (Sarmiento 1551). Entrada General: $800 (descuentos para jubilados). Tuentrada.com





