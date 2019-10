Jan aún recuerda ese viaje, que duró tres días y unió Varsovia con el sur de Alemania por Checoslovaquia. “Tanto me acuerdo que lo tuve que escribir. Cuando viajamos desde donde vivíamos en Varsovia, cruzamos el río Vístula. Su lecho estaba lleno de pelotas negras brillantes. Yo le pregunté a mi mamá qué eran esas cosas. ‘Son las bombas que están sacando de la ciudad y la dejan momentáneamente ahí’, me contó. No podíamos hablar ni correr la lona. Pasábamos por puestos de vigilancia. Se suponía que los camiones debían volver vacíos. Sentíamos mucho miedo”. Rememora el olor del vómito de aquellos que no soportaban el traqueteo, la atmósfera de encierro, el silencio, el susto, la madera mojada de los asientos después de bañarse en algún arroyo. Años después se enteró que a los más chicos les habían dado pastillas para dormir.