Un libro para la reposera: “Parte de la felicidad”, de Dolores Gil

"Parte de la felicidad” (Vinilo), de Dolores Gil, recomendado por Juan Villegas

La editorial Vinilo se propuso la idea de editar libros pequeños, para leer de un tirón, como quién se pone a escuchar un disco (tal vez de ahí el nombre de la editorial) o como quien se pone a conversar con un amigo en la playa y te quiere contar una historia fundamental de su vida.

Parte de la felicidad, el libro de Dolores Gil, se lee así, de un tirón. El que abra la primera página no podrá soltarlo hasta el final. Es que la presencia de la autora se siente cercana como la de una amiga que abre su alma y se desgarra frente a nosotros, nunca desde la queja ni de la búsqueda de compasión. No es un lamento ni una acumulación de calamidades, sino la historia de una redención. Porque la historia que cuenta es dolorosa como una puñalada, pero cuando uno termina de leerla, sin poder dejar de llorar como si la tragedia la hubiera vivido uno y no la autora, lo que se termina imponiendo es la idea de una curación, la certeza de que la escritura puede ser también una herramienta que sana y permite seguir viviendo.

Parte de la felicidad es uno de esos grandes libros que nacen de un lugar en el que uno no creería que podría nacer un gran libro. Es un antídoto frente a la idea de la literatura como algo grande, serio y distante. Es la idea hermosa de que todos podemos escribir (todos deberíamos escribir), porque todos tenemos fantasmas e historias terribles que contar, pero al mismo tiempo es el triunfo de una forma literaria que permite que la crudeza se manifieste. Y como con los buenos discos, sentimos que podremos volver siempre, que una lectura sola no va a alcanzar, porque sospechamos que en cada revisita nos confrontará con otros fantasmas y esperanzas propias, porque nosotros seremos los mismos, pero también seremos otros.

* Juan Villegas es un director de cine, productor y guionista argentino. Como director ha realizado películas como Sábado (2002) –su primer largometraje–, Los suicidas (2005), Ocio (2010) y Las Vegas (2018). Además, ha colaborado como productor en varios filmes Celina Murga, entre ellos, La tercera orilla (2014) –que contó con Martin Scorsese como productor ejecutivo–.

