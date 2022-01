Quién es Oksana Lyniv, la primera mujer en dirigir un teatro lírico en Italia

Oksana Lyniv (Foto: Pavlo Palamarchuk / SOPA Images/Sipa USA/Reuters) No Use Germany

La ucraniana Oksana Lyniv será la primera mujer en dirigir un teatro lírico en Italia, cuna de la ópera, al ser contratada por tres años por el Teatro Comunale de Bologna, sede de la famosa universidad. “Cuando recibí la carta del Teatro Comunale, no me di cuenta de que sería la primera mujer directora de un teatro de ópera italiano”, indicó Lyniv en una entrevista con The Guardian, y agregó que se siente “muy honrada y feliz de formar parte de este punto de inflexión histórico”.

Lyniv dijo que Italia era “un lugar muy importante para las artes y la ópera” y que “es importante que este cambio esté sucediendo ahora”. Su debut se producirá el próximo 14 de enero con La Valquiria, de Wagner, ocasión para la que anticipó que utilizará una faja azul. “Para el sonido de Wagner, el azul oscuro me parece el color adecuado, el azul como el cielo nocturno”, manifestó. Lyniv sucede al director italiano Michele Mariotti, quien será el próximo director musical del Teatro dell’Opera di Roma a partir de la temporada 2022-23.

No es la primera vez que Lyniv, que anteriormente fue director principal de la Ópera de Graz de Austria, abre nuevos caminos. En julio de 2021 se convirtió en la primera directora femenina en inaugurar el festival de ópera de Bayreuth, Alemania, en 145 años de historia. Condujo El Holandés Errante de Richard Wagner, con una versión del director de teatro Dmitri Tcherniakov. “Una ópera de Richard Wagner es el mayor reto profesional para un director de orquesta. El género es irrelevante”, dijo en ese momento en una entrevista para el Berliner Zeitung. En esa ocasión, Lyniv se presentó ante una entusiasta audiencia que incluía a la ex canciller Angela Merkel. Ahora tendrá por delante la tarea de dirigir al menos de dos óperas y dos conciertos cada temporada, destaca la prensa italiana.

“No hubo un ejemplo vivo de una mujer de la que pudiéramos aprender o recibir consejos”, declaró. “Pero ahora es menos difícil: en las orquestas de hoy ves a muchas más mujeres. Las condiciones son mucho mejores ahora, ya que la sociedad piensa más en la igualdad de derechos, por lo que las directoras jóvenes no deben reprimirse, deben aprovechar las oportunidades y hacerlo“, afirmó.

Oksana Lyniv, nueva directora del teatro Comunale di Bologna

Una vida con la música

Oksana Lyniv nació en Brody (Ucrania occidental), el 6 enero de 1978. Es hija de dos músicos y nieta de un director de coro. En su juventud estudió piano, flauta, violín y canto. La pasión de Lyniv fue siempre dirigir una orquesta; lo hizo por primera vez a los 16 años. “A menudo me pregunto por qué elegí este trabajo. La respuesta que me doy es que cuando hago música siento que toco algo que pertenece a la eternidad. Es como si por unos momentos pudiera salir de mí misma, de ser hombre o mujer, del aquí y ahora. El contenido de la música es tan fuerte, tan profundo, que me puede llevar a otra esfera. Además, siempre he sentido que la profesión de músico requiere una gran seriedad y responsabilidad”, dijo.

A lo largo de su intensa trayectoria, la artista ucraniana también interpretó a Wagner en el Liceo de Barcelona y en el teatro de Las Ramblas, en España, y fue pionera en varios coliseos europeos, entre los que destaca la Ópera de Roma. Entre sus compositores favoritas, la artista señaló en diversas ocasiones a Johann Strauss, Gustav Mahler, Antonín Dvorák, Piotr Chaikovski, Leos Janácek, Giacomo Puccini y Richard Wagner.

Con información de agencias.

