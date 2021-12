“Futuro Imperfecto ¿Hacia dónde va el periodismo?”: presentaron el primer libro de la colección Futuro Anfibio

Mario Greco, Silvina Heguy, Catalina May y Cristian Alarcón (Fotos: Franco Fafasuli)

“Futuro Imperfecto: ¿Hacia dónde va el periodismo?” es el primer libro de la colección de Futuro Anfibio que reúne a 15 editores y directores de los medios más influyentes de hispanoamérica que cuentan cómo ven el futuro del periodismo. Allí reúnen experiencias y abordan la crisis que vive la profesión pero con el “optimismo”, como describen, de seguir informando.

El libro cuenta con tres ejes: experiencias, desafíos y redacciones . Los editores que participaron analizaron esas tres ideas a través de ensayos narrativos que hoy resulta un desafío de escritura por ser un género poco frecuente en los medios de comunicación. Además, reúne un “compromiso colectivo, el de abordar una profesión en crisis con optimismo crítico y pasión por seguir informando”, describieron los autores.

Cristian Alarcón, director Revista Anfibia (Fotos: Franco Fafasuli)

Esos editores -que fueron elegidos y becados entre 300 postulantes - se encontraron con en desafío de repensar la profesión, buscar nuevos modelos de negocios y nuevas audiencias en medio de la pandemia y la cuarentena que se inició, al menos en Argentina, en marzo del 2020. “Anfibia es un laboratorio editorial en tránsito permanente. En el año de la pandemia, estuvimos permeables a los textos sociales y filosóficos que exploraban el acontecimiento sin paralizarse ante la falta de perspectiva y distancia temporal. En 2020 también reconfirmamos que los periodistas somos trabajadores esenciales”, apuntan los escritores.

Es por eso que se animaron a preguntarse: “¿Hacia dónde va el periodismo?”. Para eso, diseñaron el programa de formación internacional Beca Cosecha Anfibia, y compartieron la pregunta con editores y directores de los medios más influyentes de Hispanoamérica. Fueron invitamos a escuchar y dialogar con intelectuales que desde distintas geografías analizaron la coyuntura con ejes como ambiente, género y tecnología.

Presentación libro "Futuro Imperfecto" (Fotos: Franco Fafasuli)

Los conferencistas fueron Srecko Horvat, Mara Viveros Vigoya, Cristina Rivera Garza, Silvio Waisbord, Anabella Rosemberg, Vandana Shiva, Markus Gabriel, Yuk Hui, Inés Camilloni, Sayak Valencia, Jaime Abello, Paula Sibilia y Helen Hester. Además de estos encuentros, los becarios participaron del SPA, Sensaciones Periodísticas Anfibias, un salón virtual coordinado por nuestro director Cristian Alarcón para seguir compartiendo ideas.

“Que quince líderes de medios de habla hispana escriban ensayos sobre el futuro del periodismo en el contexto de la pandemia global es una herejía divina. La idea de innovación se ha convertido en el santo grial de la sobrevivencia y en la moda de un nuevo deber ser en el periodismo. Futuro imperfecto es un intento de producir esa otra innovación, un camino colectivo de voluntades que se construye desde el compromiso y la mística del oficio”, resaltó Cristian Alarcón, director Revista Anfibia.

Mario Greco, coordinador de uno de los equipos de investigación sobre Universidad y desarrollo y director del programa Lectura Mundi de la Universidad Nacional de San Martín. (Fotos: Franco Fafasuli)

Durante la presentación, que se realizó este martes en Dain Usina Cultural, Mario Greco - coordinador de uno de los equipos de investigación sobre Universidad y desarrollo y director del programa Lectura Mundi de la Universidad Nacional de San Martín- analizó la sustentabilidad de ciertos proyectos que se originan y se mantienen en el país. “¿Por qué duran algunas cosas en Argentina? Como anfibia que cumple 10 años y es increíble por sus características. La respuesta es compleja. En ese espíritu fáustico encuentro el origen entre periodismo y el saber. La experiencia del encuentro del saber y periodismo es poner en tensión saber y verdad”, expresó acompañado del resto de los editores.

“¿Qué aprendimos de esta experiencia? Aprendimos que no se puede hacer periodismo político sin haber pasado por Max Weber, Adam Smith, entre otros”, agregó.

Catalina May, coordinadora de Las Raras Podcast y editora de Adonde Media (Fotos: Franco Fafasuli)

Catalina May, coordinadora de Las Raras Podcast y editora de Adonde Media, escribió uno de los textos que busca abordar y explicar el desafío de narrar gestas colectivas.

“Fue muy acertado porque lo que sé de podcast lo sé de la experiencia”, explicó May al hablar de su trabajo en un Las Raras, un podcast documental sobre historias que tratan de la libertad, paisajes sonoros y música original. Feminismos, medioambiente, migración y movimientos sociales. En el libro aportó su experiencia sobre cómo empezó su proyectos desde Chile, de forma autogestionada, a transformarse en un medio con audiencia internacional.

“La audiencia definió las historias que contamos pero le agrega la complejidad por la financiación. Aprendimos en este mundo del podcast cómo crear audiencia e industria. En el cuarto año conseguimos patrocinador, conseguimos una productora. Fue la temporada más grande. Hay que tener presente que los podcasts para existir buscan un nicho suficientemente importante para ser sustentable. Necesita comunidades”, explicó.

Silvina Heguy, hoy directora de estrategia de El Diario Ar (Fotos: Franco Fafasuli)

Otra de las oradoras en la presentación fue Silvina Heguy, hoy directora de estrategia de El Diario Ar, quien resaltó que “el ser periodista y el lugar de un puesto de responsabilidad”. En su texto, explicó la pelea que dan en la actualidad los medios de comunicación más pequeños que “apuestan a subsidios y a programas de transferencia de dinero o a suscripciones”. “El modelo de negocio digital puro parece haber perdido la pregunta sobre la esencia de los medios. Quienes dan recetas intentan marcar paralelismos usando el viejo concepto de tropicalización, de moda hace unos años para animar a emprendedores a copiar modelos de negocios exitosos de países fríos”, analizó la periodista en su aporte al libro.

Los tres ejes del libro

-Experiencias: La periodista Daniela Rea Gómez, editora de Pie de Página de México, se pregunta si la disrupción no está en el silencio, no porque haya que callar sino para reconocer que no siempre tenemos las cosas claras. Juan Camilo Maldonado Tovar, director de Mutante de Colombia, cuenta la construcción de un medio que apostó por la paz en un país que acababa de votar en contra de ella. Alejandra Gutiérrez Valdizán, de Agencia Ocote de Guatemala, señala que los medios han quedado históricamente en manos de varones, aunque eso comenzó a cambiar. Catalina May Trejo, de Las Raras Podcast de Chile, cuenta cómo llegaron a experimentar con sonidos para narrar historias personales e íntimas que hablan del mundo que nos toca.

Libro "Futuro Imperfecto" (Fotos: Franco Fafasuli)

- Desafíos: Alejandro Gómez Dugand, director de Cerosetenta de Colombia, muestra la distancia entre las coberturas de los medios tradicionales y la de los digitales para contar lo que sucede en el territorio, con las protestas callejeras. Elisa Lieber, jefa de contenidos para América Latina de Factstory, parte del grupo AFP en Uruguay, se pregunta por el aumento del contenido snack y los dilemas que eso plantea a los periodistas. Silvina Heguy, directora de estrategia de elDiarioAR en la Argentina, cuenta cómo los gerentes piensan el negocio de los medios: empresas de tecnología que producen contenidos. Laureano Pérez Izquierdo, director de Infobae América (Argentina), plantea los dilemas que generan las repercusiones en redes y la interacción con las audiencias para el periodismo. Ben-Hur Demeneck, editor de Veneta en Brasil, indaga en el periodismo transnacional, ese lugar que conjuga estos tiempos ni del todo locales ni del todo globales. Sergio Rodríguez-Blanco, editor de Perro Crónico de México, indaga en la historia de la crónica sexodisidente.

-Redacciones: Ander Iñaki Oliden Guerra, director adjunto de elDiario.es de España, cuenta cómo cambió la vida de la redacción en la pandemia, la renovación en la forma de contar y en los modelos de financiar un medio. Tania Montalvo, editora de Animal Político de México, plantea que el periodismo no puede hacerse sin abrazar causas y posicionarse ante las injusticias. Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo de Venezuela, se pregunta cómo hacer un periodismo que sea más auténtico y menos artificial. Cuenta la experiencia de crear -con dos colegas mujeres- el medio donde trabaja. César Batiz, director de El Pitazo –Venezuela–, relata la censura que sufrió su medio a manos de las grandes plataformas que dominan cada vez más la comunicación. Cecilia Lanza Lobo, directora de Rascacielos, Bolivia, sugiere reencontrar al periodismo con la narración de historias significativas para la comunidad.

“La experiencia se plasmó en Futuro imperfecto: ¿Hacia dónde va el periodismo?”, el primer libro de la colección Futuro Anfibio, dirigida por Leila Mesyngier, coordinadora editorial de Revista Anfibia, se puede conseguir en UNSAM Edita.

