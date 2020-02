“Casi nunca escribí sobre el pene. En mis textos, en mis poemas aparecen los varones como objeto de deseo y otras partes del cuerpo como las orejas, el cuello, la nuca pero aparece poco el pene como objeto de deseo. Me resultaba difícil hacer algo que no fuera obvio, cómo hablar del pene y no hablar necesariamente de sexo pero sí de algún tipo de atracción y de deseo”, explica sobre el proceso de trabajo.