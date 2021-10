La belleza del día: “La reunión” o “Que tenga un buen día, señor Hockney”, de Peter Blake

"'The Meeting' or 'Have a Nice Day, Mr Hockney'" (1981-3), de Peter Blake, pertenece a la Tate Gallery (http://www.tate.org.uk/art/work/T03790)

Este cuadro muestra un encuentro entre tres amigos, todos ellos pintores británicos: Howard Hodgkin, a la izquierda, Peter Blake, en el centro y vestido de blanco, y David Hockney, a la derecha. Se pintó tras una visita de Blake y Hodgkin a Hockney en Los Ángeles en el año 1979.

Para un artista como Peter Blake, que entre su vasta obra cuenta en su haber con un hito como es haber sido el responsable del arte de tapa del disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de ni más ni menos que de The Beatles, “The Meeting” O “Have A Nice Day, Mr. Hockney” (“La reunión” o “Que tenga un buen día, señor Hockney”, traducción del original en inglés) cumpliría el rol de cover o de homenaje muy libre del cuadro de Gustave Courbet El encuentro o “Bonjour Monsieur Courbet”, que en este caso está ilustrado a la derecha y que lo muestra saludando a dos amigos. Blake traslada ese encuentro campestre y del siglo XIX al entorno urbano de Venice Beach, California, de fines del XX. A diferencia de sus visitantes británicos, más formales, Hockney se encuentra en su elemento, vestido de manera informal entre los carteles publicitarios, las palmeras y las bellas patinadoras.

Poco después de su regreso a Londres en 1979, Blake fue invitado a Los Ángeles para asistir a la inauguración de una exposición que incluía su obra y la de algunos de sus contemporáneos. Viajó a California con su amigo Howard Hodgkin y recuerda que pasó su estancia allí, alojado con David Hockney y asistiendo a numerosas fiestas, cenas e inauguraciones.

El viaje inspiró una nueva serie de pinturas basadas en Venice Beach y sus alrededores. Un recuerdo en particular dio lugar a una nueva obra. A Remembered Moment in Venice, California (1981-91) (Un momento recordado en Venecia, California [1981-91], perteneciente a una colección privada) que representa una escena a primera hora de la tarde, cuando él y Hodgkin regresaban a la galería tras un día en la playa,. en el momento en el que los visitantes diurnos se han ido y las multitudes de la noche aún no han llegado, hay poca gente, mientras una chica en patines pasa junto a ellos. A Blake le llamó la atención la calidad de la luz y los colores de California, y el cuadro, completado con su típica maestría realista, es inusualmente atmosférico para él, lo que pone de manifiesto un cambio en la paleta. Utilizó una fotografía de Daisy, su hija, para la figura de la patinadora. Blake regresó a Los Ángeles al año siguiente para tomar nuevas fotografías que permitieran completar este y los otros dos cuadros de la serie. Las obras terminadas demuestran la típica tendencia del artista a fusionar fragmentos de su pasado, presente, imaginación y realidad.

“The Meeting” O “Have A Nice Day, Mr. Hockney” (1981-83), un óleo sobre lienzo de 99,2 × 124,4 cm que pertenece a la Tate Gallery, retrata esa visita que el artista y Howard Hodgkin hicieron a David Hockney. Al final de este viaje, Peter Blake y Howard Hodgkin decidieron conmemorar cada uno su viaje con una serie de tres obras, una suerte de souvenir, que pintarían a su regreso a Inglaterra. Las obras que acompañan a este cuadro de Blake son la ya mencionada A Remembered Moment in Venice, California, y Montgomery Clift was A Twin (Montgomery Clift era un gemelo). Ambas obras fueron expuestas en una muestra retrospectiva de Peter Blake en la Tate Gallery, en 1983, como “obras en curso”. Las obras de Hodgkin son: David’s Swimming Pool (1982), David Hockney in Hollywood y Déjà Vous, ambas del mismo año.

"Montgomery Clift was A Twin", pertenece al Museo de Bellas Artes de Bilbao

“El encuentro” o “Bonjour Monsieur Courbet”, de Courbet, (Museo Fabre, Montpellier), la obra en la que se basó Blake, retrata a monsieur Bruyas en el lugar en el que se ubica él mismo en su pintura, y a su criado en el que ocupa Hodgkin en el original. Ambos saludan a Courbet, que en este caso es Hockney. Cada cuadro es un relato documental de un acontecimiento en la vida de su artista. En el cuadro de Courbet, el artista acaba de ser abandonado al borde de la carretera, y el carruaje que lo llevó en esta primera visita a su mecenas, cerca de Montpellier, se ve desaparecer en la distancia. Blake hace referencia a ello imitando el caballo y el carruaje en un grafiti en la pared del fondo de su cuadro (entre los dos troncos de árbol de la derecha). Courbet coloca un perro en el centro de su cuadro, al igual que Blake, aunque este se basa en un cuadro de Stubbs, Un sabueso y una perra en un paisaje, de 1792.

Blake utilizó fotografías de patinadores tomadas en Battersea Park como referencia para las figuras de su cuadro. No hay dibujos de trabajo, sino bocetos y notas preliminares. También se tomaron fotografías para los tres personajes centrales, que ayudaron a Blake a establecer poses coherentes con las del cuadro de Courbet. Cuando se le pidió que se pusiera de pie como figura de Courbet, Hockney no pudo encontrar un bastón similar al del cuadro original, por lo que tuvo que entregar un gran pincel (que se había utilizado en la publicidad de una empresa de pinceles). Blake utilizó esta broma improvisada en el cuadro final.

Para esta serie de obras, Blake eligió tres marcos similares que pretenden ser un eco de los pesados marcos dorados de los salones del siglo XIX. De este modo, Blake recuerda a Courbet al utilizar su tipo de marco y ofrece un claro contraste con los amplios marcos pintados de las obras de Howard Hodgkin. El marco del cuadro de la Tate fue comprado por Peter Blake en una chatarrería local, y está destinado a ser expuesto en su estado dañado, lo que demuestra el interés de Blake por los “objetos encontrados” y su afecto por los objetos con asociaciones pasadas. Por tanto, el marco desempeña un papel específico en la comprensión global de este cuadro.

Tapa del disco "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band." de 1967

Sir Peter Thomas Blake nació en Dartford, Kent, el 25 de junio de 1932 es un artista pop inglés, y es, en gran parte, conocido por haber colaborado en el diseño de la portada del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Otros de sus trabajos más conocidos son las portadas de dos de los álbumes de The Who, la portada del single de Band Aid Do They Know It’s Christmas? y del cartel del concierto Live Aid. Además diseñó la estatuilla de los premios Brit de 2012.

Se formó en la escuela de arte Gravesend Technical College y en el Royal College of Art. Desde finales de la década de 1950, los cuadros de Blake comenzaron a incluir imágenes de avisos publicitarios, espectáculos de music-hall y luchadores, mezclados, a menudo, con elementos de collage.

Blake participó en exposiciones colectivas en el Instituto de Arte Contemporáneo, y en la exposición Young Contemporaries, de 1961, expuso junto con David Hockney y R. B. Kitaj. A partir de eso se lo identificó, por primera vez, con el movimiento emergente del arte pop británico. Ganó el premio John Moores junior, de 1961, por Autorretrato con insignias, pero fue foco de interés de un público más amplio cuando apareció en la película de Ken Russell sobre el arte pop Pop Goes the Easel, emitida por la BBC en 1962. Blake realizó su primera exposición individual en la galería Robert Fraser en 1965 y apareció en la portada de LIFE International en una fotografía de Lord Snowdon.

Blake se ha referido muchas veces a la obra de otros artistas, como en el caso de “The Meeting” O “Have A Nice Day, Mr. Hockney”, así como, también, en On the Balcony (1955-1957) en el que aparece a un niño que sostiene El balcón, de Édouard Manet, además de verse inspirado en un cuadro de Honoré Sharrer que representaba a trabajadores sosteniendo cuadros famosos, por solo mencionar uno.

"Portrait of David Hockney in a Hollywood Spanish Interior" (1965), perteneciente a la colección de la Tate (http://www.tate.org.uk/art/work/T07900)

En 1969, Blake dejó Londres para vivir cerca de Bath. Su obra cambió de rumbo y pasó a incluir escenas basadas en el folclore inglés y en personajes de Shakespeare. A principios de la década de 1970, realizó un conjunto de acuarelas para ilustrar la obra de Lewis Carroll Alica a través del espejo utilizando a una joven artista, Celia Wanless, como modelo de Alicia. En 1975 fundó la Hermandad de Ruralistas, y en 1979, se trasladó de nuevo a Londres y su obra volvió a las referencias anteriores de la cultura popular

Blake creó una versión actualizada de Sgt. Pepper -con figuras famosas de la historia de Liverpool- para una campaña cuyo objetivo era solicitar que Liverpool se convirtiera en Capital Europea de la Cultura en 2008, y cuando se acercaba su 80º cumpleaños, Blake emprendió, nuevamente, un proyecto para recrear la portada del álbum con imágenes de los íconos culturales británicos que más admiraba: “Tenía una lista muy larga de personas que quería incluir, pero no cabían todas; creo que eso demuestra lo fuerte que es la cultura británica y su legado de las últimas seis décadas”, contó.

El 18 de julio de 2011, Blake recibió el título honorífico de Doctor en Arte de la Universidad de Nottingham Trent. Desde 1967, vive en Chiswick, Londres, donde tiene su estudio en un antiguo almacén de ferretería.

