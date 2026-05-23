Cultura

La unión de la editorial Vinilo y la compañía Teatro Futuro genera una colección de libros y el estreno de la obra ‘Carrera de fondo’

El sello Programa de mano, con textos de Mariano Tenconi Blanco, Martín Flores Cárdenas y Santiago Loza, y la pieza protagonizada por Julieta Zylberberg y Gadiel Sztryk, vinculan teatro y literatura

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Presentación de Programa de mano PORTADA
La alianza entre Vinilo Editora y Teatro Futuro impulsa la creación de una colección de libros de teatro y nuevas coproducciones culturales

La editorial Vinilo y la compañía Teatro Futuro establecieron una alianza para producir cultura: un nuevo sello de libros de teatro, Programa de mano, y la coproducción de su primera obra en conjunto, Carrera de fondo. La presentación, ocurrida el jueves por la tarde, se vivió como una fiesta a pesar del gélido frío del exterior.

Carrera de fondo, que nació como libro escrito por Nadine Lifschitz y publicado por Vinilo en 2024, ahora cobra vida en el escenario, de la mano de Julieta Zylberberg y Gadiel Sztryk, con dramaturgia y dirección de Mariana Chaud. La primera obra surgida de esta sinergia se presenta los jueves y viernes a las 22 en el Teatro Picadero.

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Esta pieza teatral, sin embargo, es el inicio del camino, no el final. Joana D´Alessio, fundadora y editora de Vinilo, compartió que el teatro le permitió transitar “la noche oscura del alma”. En un momento en que se sintió perdida, el hábito del teatro propició la calma. Y quien le recomendó varias de las obras teatrales para ver fue Carolina Castro, gestora cultural y productora de Teatro Futuro. “Yo venía del mundo de los libros y del cine, pero en esa época el teatro se volvió mi lugar”, señala D´Alessio en un texto que escribió para la ocasión y que compartió el jueves en la presentación del proyecto. “El teatro se volvió la estructura vital que me sostenía”, continúa. “Se apagan las luces y estoy ahí. Todo desaparece y solo existe un hecho, esa cosa rara e inasible que es el teatro. En los libros y en las películas el objeto está fijado, permanece idéntico a sí mismo una vez que se produce. [...] Había algo del teatro, de su dimensión ritual, aurática, casi mística, que me devolvió una forma de fe”, confiesa.

Presentación de Programa de mano
La colección Programa de mano surge como sello editor especializado en dramaturgia contemporánea y experiencias teatrales

Cuando tiempo después presentó el libro Carrera de fondo, la reacción del público ante la escucha del relato le hizo pensar que había un potencial dramático en ese libro que había nacido como literatura. Y lo compartió con Carolina Castro, quien confesó que temía que no hubiera ese potencial. Pero resultó que sí, y se lo hizo llegar a Mariana Chaud, que hizo lo propio con Julieta Zylberberg. Así comenzó la fusión. “Durante el proceso de producción de la obra, un día, en una reunión en mi casa, Caro me mostró unos libros de dramaturgia. Alguien dijo, no sé quién, si ella o yo: ‘¿Y si hacemos una colección?’. Fui a mi cuarto y volví con un sobre que tenía en la mesa de luz con todos los programas de mano que había acumulado en mi noche oscura del alma. ‘Acá están los libros’. La colección se llama Programa de mano”, concluyó Joanna D´Alessio.

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Primer plano de dos mujeres sonrientes de pie. La de la izquierda lleva una blusa azul, la de la derecha una blusa brillante. Detrás, asientos de teatro vacíos
Carolina Castro (izq.) resalta el propósito de Programa de mano: expandir la experiencia de la función teatral a través de libros y comunidad; mientras que Joana D´Alessio destaca el valor transformador del teatro como refugio emocional y motor

Por su parte, Carolina Castro señaló que ahora existe una obra de teatro y también una colección de libros para llevarse a casa algo de todo eso que sucede en una función y que se quiere “atesorar como un programa de mano”. “Queremos crear mundos nuevos y confiamos en la potencia de la imaginación y la ficción para hacer eso. Es nuestro modo de hacer política. Lo que nos ocupa es la posibilidad de expandir las experiencias, crear comunidad, ampliar los sentidos”, finalizó.

Para cerrar el encuentro, y antes de que comenzara la función, los tres autores de las primeras obras publicadas en este proyecto –La vida extraordinaria, de Mariano Tenconi Blanco; La fuerza de la gravedad, de Martín Flores Cárdenas y La mujer puerca, de Santiago Loza–, compartieron unas palabras. Tenconi Blanco, miembro de la compañía Teatro Futuro, destacó el cruce necesario de literatura y teatro.

Tres hombres, uno calvo con gafas, uno con traje gris y gafas, y otro con chaqueta vaquera, posan de pie en un auditorio vacío sosteniendo programas
Autores como Mariano Tenconi Blanco (centro), Martín Flores Cárdenas (der.) y Santiago Loza (izq.) participan en la presentación de las primeras obras de la colección

Flores Cárdenas, por su parte, leyó fragmentos de su obra, que versa sobre la amistad; y Santiago Loza, finalmente, acompañado por Valeria Lois, que recitó un parlamento de La mujer puerca, compartió un texto que había escrito durante una reposición de esa pieza. En todos los casos, el poder de la palabra dentro de lo dramático se dejó en evidencia y fue subrayado.

El cierre del acto que dieron en llamar brindis, previo a dar sala para la función de Carrera de fondo, estuvo a cargo de Cecilia Roth, quien leyó el inicio de La vida extraordinaria acompañada por Ian Shifres en piano y Elena Buchbinder en violín. Aplausos a rabiar, y fin.

[Fotos: gentileza prensa Vinilo/ Compañía de Teatro Futuro]

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